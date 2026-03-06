Enfermera fue encontrada degollada en su propia casa en Bello, al norte de Medellín

El asesinato de la joven enfermera en Bello evidencia cómo la creciente ola de feminicidios en el departamento desafía la capacidad institucional y cuestiona la efectividad de las políticas de prevención y justicia - crédito Ernesto Guzman Jr/EFE

Un nuevo caso de feminicidio en Antioquia ha generado conmoción en el municipio de Bello tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la enfermera Yulieth Tatiana Murillo Peña, de 25 años, quien fue encontrada con una herida de arma blanca en el cuello en su vivienda del barrio Villa Linda.

El crimen continúa sin esclarecer y las autoridades mantienen activa la investigación.

Yulieth Tatiana Murillo Peña fue asesinada la noche del 4 de marzo en su residencia, donde residía con un primo.

La última vez que tuvo contacto con sus allegados fue alrededor de las 3:00 p. m., cuando informó que saldría a encontrarse con un amigo. El familiar, ante la ausencia de respuesta durante varias horas, ingresó a la vivienda y descubrió el cuerpo cerca de las 9:20, p. m. según detalló El Colombiano, quien obtuvo información de las autoridades.

Las personas más cercanas a la víctima indicaron al medio mencionado y la Agencia de Periodismo Investigativo que Murillo Peña no tenía una relación sentimental establecida ni había manifestado recibir amenazas. Su entorno familiar expresó que la joven estaba recibiendo visitas de un hombre a quien describía como amigo, pero recalcaron que no existían antecedentes de conflictos, según las mismas fuentes.

El asesinato de una joven enfermera, ocurrido en las últimas horas, se suma a las alarmantes cifras regionales y nacionales de violencia letal contra mujeres, según datos confirmados por fuentes oficiales - crédito Luisa González/Colprensa

Vecinos del sector relataron que no escucharon ruidos anormales ni percibieron señales de violencia durante el día. Señalaron que solo advirtieron lo sucedido cuando llegaron las autoridades al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo.

Investigación y dudas en el caso Yulieth Tatiana Murillo Peña

Las autoridades judiciales y la Sijín de la Policía Metropolitana avanzan en la recolección de elementos para identificar quién estuvo con la joven antes del crimen y determinar los móviles, como informaron los medios citados. Hasta el momento, la identidad del “amigo” no ha sido confirmada ni relacionada oficialmente con el caso.

La joven enfermera era originaria del Chocó y había llegado a Antioquia buscando oportunidades laborales en el sector de la salud. Tras meses de búsqueda, logró vincularse a un centro asistencial en Medellín, según lo reportado por El Colombiano.

imagen de Referencia. La víctima, originaria de Chocó y radicada en Medellín, fue encontrada sin vida luego de perder contacto con familiares, en un caso que pone en evidencia la persistencia de la violencia contra mujeres en Colombia - crédito CTI

La reacción de dolor y consternación por el asesinato de Yulieth Tatiana se reflejó en redes sociales, donde allegados expresaron su esperanza de que el responsable sea identificado y el crimen no quede impune, según recogió Semana.

Feminicidios y violencia de género en Antioquia

De acuerdo con los datos oficiales, los feminicidios en Antioquia muestran un aumento alarmante: en lo que va del año se han registrado 15 mujeres asesinadas en Antioquia, frente a 12 en el mismo periodo del año anterior. Además, se contabilizan 204 homicidios en total en el departamento, en comparación con 177 en 2024.

A nivel nacional, el Observatorio de Feminicidios Colombia señala que durante el primer semestre del 2025 ocurrieron 427 feminicidios y 256 intentos.

Pese a la promulgación de la Ley 1761 en 2015 para tipificar el feminicidio, los registros evidencian que la violencia contra las mujeres persiste como uno de los problemas más graves en Colombia.