El Ejército ordenó restricción al porte de armas en Bogotá y Cundinamarca: cuándo aplica la medida

La medida también aplica en dos municipios del vecino departamento del Meta

La jornada electoral se llevará
La jornada electoral se llevará a cabo en todo el país el domingo 8 de marzo de 2026, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. - crédito Colprensa / Álvaro Tavera

En la antesala de la jornada de elecciones legislativas que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo de 2026, la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional anunció mediante un comunicado la suspensión temporal de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en Bogotá, Cundinamarca, y algunos municipios de Meta.

A raíz de los comicios que definirán las curules al Congreso de la República (tanto en Senado como en Cámara de Representantes).

La medida, establecida mediante la Resolución 00001844 de 2026, regirá desde las 6:00 a. m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo de 2026.

La restricción aplica en la ciudad de Bogotá, en los municipios de San Juanito y Calvario (Meta), y en todo el departamento de Cundinamarca, con excepción de las poblaciones de Medina y Paratebueno.

La disposición contempla excepciones para entidades como la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Contraloría, Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, empresas de vigilancia y seguridad privada, y misiones diplomáticas acreditadas en Colombia.

También se mantienen las excepciones establecidas en la Directiva 0005 de 2024, que incluyen al personal activo y veteranos de la Fuerza Pública, así como a los profesionales oficiales de la reserva, entre otros casos específicos.

La medida busca contribuir a la seguridad y normal desarrollo de la jornada electoral en la región.

