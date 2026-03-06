Concejo de Bogotá aprobó homenaje al asesinado senador Miguel Uribe Turbay: así se llevará a cabo el tributo

El atentado contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá reavivó la memoria de los magnicidios políticos en Colombia - crédito fotocomposición Infobae

El Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo 768 de 2025 para honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay, exconcejal, expresidente del cabildo distrital, senador y precandidato presidencial, quien falleció el 11 de agosto tras más de dos meses de hospitalización en la Fundación Santa Fe en Bogotá. Sus familiares y simpatizantes esperaron su recuperación, pero finalmente el joven político capitalino murió como víctima de la violencia tras sufrir un ataque sicarial en medio de un evento político.

La decisión implica una serie de reconocimientos tangibles y simbólicos con el fin de preservar el legado de Uribe Turbay en la vida pública y en la historia de la ciudad. El acuerdo, según sus promotores, representa un respaldo institucional sobre la vigencia de los principios defendidos por el líder asesinado, que hizo parte de la corporación entre 2012 y 2015, y una respuesta frente al cruento ataque que terminó costándole la vida al líder de la oposición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El senador falleció el 11 de agosto de 2025 tras permanecer internado por dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá - crédito Captura de Video

Entre las principales acciones adoptadas destaca la asignación del nombre de Miguel Uribe Turbay a la avenida calle 34 —en el tramo entre la Carrera Séptima y la intersección con la avenida de Las Américas y calle 26— así como a una estación del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), ya sea en la primera línea del metro, una troncal de TransMilenio o en el cabe aéreo, como manera de rendirle tributo al joven político, que murió a los 39 años de edad.

Por su parte, en el parque El Golfito de Fontibón, lugar del magnicidio, será rebautizado parque Miguel Uribe Turbay y contará con un monumento conmemorativo, al igual que se definió la promoción del 11 de agosto como día cívico en Bogotá y se instauró la media maratón Miguel Uribe Turbay como parte de la Caminata de la Solidaridad.

De esta manera, se constituyeron elementos centrales del homenaje institucional al fallecido líder del Centro Democrático.

En el Concejo de Bogotá todavía se le rinde homenaje a la memoria del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Sandra Forero/Facebook

El homenaje busca convertir el legado de Miguel Uribe Turbay en referente nacional

El acuerdo, impulsado por la bancada de este partido, conformada por Andrés Barrios, Óscar Ramírez Vahos, Sandra Forero, Humberto Amín, Julián Uscátegui, Diana Diago y Andrea Hernández,contempla también la denominación del Salón Presidentes Miguel Uribe Turbay en el cabildo, la instalación de un busto en la plazoleta interna del Concejo, un óleo en el Salón Comuneros, una estatua en Usaquén y un monumento en el Mausoleo del Cementerio Central.

A su vez, una nueva sede educativa distrital llevará igualmente su nombre y se prevé el desarrollo de un espacio académico y de investigación asociado a su memoria, articulado con instituciones educativas, el sector privado y la Fundación Solidaridad por Colombia. De acuerdo con los concejales firmantes y miembros de la bancada, la motivación del homenaje reside en el impacto de las ideas y del ejemplo del político en la vida política y cívica de la ciudad y del país.

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay conmocionó a todo un país, pues su madre, la periodista Diana Turbay, también fue asesinada, en 1991 - crédito Fernando Vergara/AP

“La violencia nos arrebató a un líder y amigo que aún tenía mucho por entregarle a Colombia. Pero cuando la barbarie intenta borrar a quienes defendieron sus convicciones, lo mínimo que podemos hacer es preservar su memoria y, hoy, desde el Concejo, lugar donde Miguel inició su carrera política, aprobamos este acuerdo que exalta su liderazgo. Hoy Bogotá honra a uno de los suyos, y al hacerlo, reafirma que la seguridad, la institucionalidad y los principios”, indicaron.

La resolución aprobada, en consecuencia, también habilita la posibilidad de otorgar el nombre de Miguel Uribe Turbay a equipamientos culturales y deportivos, como el Estadio Metropolitano de Techo, el Palacio de los Deportes o el Cefe Chapinero, siempre que se verifique la viabilidad técnica y jurídica correspondiente.

En las redes sociales, Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial y padre del líder asesinado, valoró este gesto. “Gracias al Concejo de Bogotá por el homenaje a la memoria de mi hijo Miguel Uribe Turbay. Su vida fue una entrega al servicio público y a la defensa de la democracia. Que su legado nos inspire a trabajar por una Colombia donde las ideas se debatan con libertad y nunca con violencia”, comentó el hoy aspirante del Partido Demócrata Colombiano.