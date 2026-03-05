Video: padre que llevaba a su hijo en brazos recibió un cachazo al resistirse a un robo en Santa Marta

Este fue el momento en que un hombre que estaba con su hijo de brazos es víctima de intento de hurto en Santa Marta - crédito Notichibolo Magdalena/Facebook

Un hombre que caminaba con su hijo en brazos fue víctima de un violento intento de robo en la madrugada del lunes 2 de marzo de 2026 en el sector de La Concepción 5, en Santa Marta (Magdalena).

Las cámaras de seguridad captaron el instante en el que el padre, que llevaba también un bolso al hombro, fue abordado por delincuentes armados que tenían como objetivo arrebatarle sus pertenencias.

En el video se observa que el hombre, al negarse a entregar el bolso, fue golpeado en la cabeza con la cacha de un arma.

A pesar de la herida sangrante, intentó proteger a su hijo pequeño, que presenció la agresión a escasos centímetros. La intervención de familiares y vecinos permitió que los atacantes huyeran sin lograr el robo, dejando sangre en el pavimento y una comunidad alarmada por la situación.

El caso ocurrido en La Concepción 5 refleja un patrón de inseguridad que, según los residentes del sector y barrios aledaños, se repite a diario durante la noche y la madrugada.

Los vecinos denuncian, según citó Magdalena Noticias 24/7, que durante esas horas la presencia de la Policía Metropolitana de Santa Marta es casi nula, lo que ha facilitado los atracos en la zona.

“La delincuencia abunda cada día más en las calles... Y es que se les ve que son delincuentes. Entonces no entiendo por que no los capturan ...) Hay que salir con un trueno para defenderse después salen pidiendo cadena de oración por esos delincuentes (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

El hecho reciente han generado indignación en la ciudad. El video del ataque, difundido en redes sociales, desató una ola de reclamos ciudadanos por la creciente inseguridad en Santa Marta, especialmente, porque algunos de estos caso se registran en presencia de menores de edad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la captura de los responsables de este intento de robo. Sin embargo, los registros en video se consideran elementos clave en las investigaciones en curso.

Capturan a los dos presuntos responsables del robo a padre e hijo que iban en motocicleta en Santa Marta

El 3 de marzo de 2026, las autoridades de Santa Marta informaron sobre la captura de dos presuntos responsables de un violento robo cometido contra un padre y su hijo menor el 23 de febrero mientras las víctimas se movilizaban en una motocicleta.

Los detenidos, identificados con los alias de Churrias y El Gordo, fueron aprehendidos por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en coordinación con Inteligencia Policial, en cumplimiento de una orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado.

El asalto ocurrió cuando la víctima se movilizaba en motocicleta junto a su hijo. Según la investigación, los implicados habrían derribado al hombre y, tras someterlo, le arrebataron sus pertenencias. Todo quedó registrado en un video aficionado que circuló en redes sociales, causando indignación entre los habitantes de la ciudad y reavivando el debate sobre la seguridad en las calles.

De acuerdo con las autoridades, alias El Gordo habría sido el encargado de facilitar el desplazamiento del agresor, mientras que alias Churrias actuó como marcador, identificando a la víctima para ejecutar el robo. Las capturas se concretaron en menos de 15 días, resultado de labores de seguimiento e inteligencia policial.

Las autoridades informaron que continúan con las investigaciones para ubicar y judicializar a otros posibles involucrados en el robo, mientras se refuerza la vigilancia en sectores identificados como críticos para la seguridad ciudadana.

Según datos del Observatorio del Delito de Santa Marta Cómo Vamos (Smcv), durante el primer semestre de 2025 se reportaron 2 .130 casos de hurto en la ciudad, una reducción del 23% frente al mismo periodo de 2024.

No obstante, los recientes casos muestran que la percepción de inseguridad persiste y que la preocupación ciudadana se mantiene vigente, especialmente por el riesgo que enfrentan los menores al presenciar estos hechos violentos.