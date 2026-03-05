Colombia

Lina Tejeiro estaría en problemas en las grabaciones de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’: podría quedar eliminada por ese motivo

La próxima edición del programa de cocina suma interés con la inclusión de Lina Tejeiro en el grupo de celebridades y rumores sobre un desempeño regular que la dejaría por fuera de la competencia

Lina Tejeiro enfrenta dificultades previo
Lina Tejeiro enfrenta dificultades previo al estreno de MasterChef Celebrity Colombia

Lina Tejeiro, una de las participantes más esperadas en la octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia, enfrenta dificultades antes del estreno del reality.

Desde que se oficializó su presencia en el programa, la actriz ha generado expectativas tanto entre el público como en la producción, que apuesta una vez más por figuras destacadas de la actuación, el deporte, la comedia y el mundo digital para competir por el título.

En las últimas semanas, han surgido versiones que indican que Tejeiro no ha logrado asistir a todas las jornadas de grabación debido a compromisos previos con campañas comerciales y proyectos de contenido digital, según trascendió en el programa digital La Corona TV.

Estas inasistencias han obligado a la producción a reestructurar cronogramas, reorganizar retos y ajustar el desarrollo de la competencia para cubrir la ausencia de una de sus figuras principales, según detalló el programa de entretenimiento. Cada vez que la actriz solicita un permiso, el equipo técnico debe adaptar la logística del programa, lo que puede afectar el ritmo de las grabaciones y la continuidad de la competencia.

Seguidores del reality expresaron en
Seguidores del reality expresaron en redes sociales su inquietud sobre el futuro de Lina Tejeiro en el programa

“Parece que no todo está saliendo con su punto de sal, nos cuentas que supuestamente Lina ha vivido pidiendo permiso reiteradamente. Razón: Dicen que son compromisos publicitarios. Campañas que ya estaban firmadas y que tiene que cumplir”, reveló Ariel Osorio, presentador de La corona TV.

Ante las especulaciones sobre el desempeño de Lina, los seguidores del show han comentado en redes sobre un posible retiro de la actriz del programa por sus ausencias. “O sea que Lina no va a durar”, “yo voy a ver eso por ella y casi no va a estar”, dicen algunas de las reacciones.

La situación ha generado tensión no solo entre el equipo de producción, sino también entre la audiencia, que ha comenzado a especular en redes sociales sobre los motivos reales de las ausencias de Tejeiro.

De acuerdo con lo expuesto por el presentador Ariel Osorio, la discusión con el equipo de management de Tejeiro gira en torno al equilibrio entre firmar contratos publicitarios y asumir el compromiso total que exige un reality de alta demanda como MasterChef.

Ariel Osorio, presentador de La
Ariel Osorio, presentador de La Corona TV, indicó que los permisos de Lina estarían ligados a campañas publicitarias ya firmadas

Ante las declaraciones de La Corona TV, Lina Tejeiro no se ha pronunciado ni desmentido, por lo que se espera que con el inicio del programa en la señal del Canal RCN se pueda conocer a detalle sobre el desempeño de Tejeiro.

Lina desata rumores de nuevo romance tras publicar una foto en actitud cercana con un misterioso acompañante

Lina Tejeiro volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una serie de imágenes en su cuenta de Instagram que generaron múltiples interpretaciones entre sus seguidores. Lo que inicialmente parecía una publicación cotidiana se transformó en el centro de la conversación digital cuando, en la última foto del carrusel, la actriz aparece abrazando a un hombre cuya identidad no ha sido confirmada.

La imagen, que muestra a Tejeiro sonriente y en una actitud de cercanía, despertó especulaciones sobre la posibilidad de que esté iniciando una nueva relación sentimental. Aunque el rostro del acompañante apenas es visible y no se han dado detalles oficiales, la complicidad que refleja la fotografía fue suficiente para que los usuarios comenzaran a lanzar teorías sobre el posible nuevo romance de la actriz.

Lina Tejeiro compartió una imagen
Lina Tejeiro compartió una imagen que despertó especulaciones sobre su vida sentimental

En el mismo álbum, se observan otros gestos que han alimentado los rumores, como la presencia de flores y obsequios, elementos que sus seguidores interpretaron como parte de un momento especial en la vida personal de Tejeiro. La actriz, reconocida tanto por su carrera en televisión como por su actividad en redes, optó por no hacer comentarios adicionales en la descripción, lo que incrementó el interés por la publicación.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre una nueva relación, pero la actriz ha dejado claro que sigue generando impacto con cada movimiento en redes sociales, consolidando su influencia en el panorama del entretenimiento en Colombia.

