Exesposos David Barguil y María Paz Gaviria, rivales electorales, hablaron de su relación y expusieron opiniones: “Magnífica”

El exsenador David Barguil y su exesposa, la historiadora María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, son rivales. Se enfrentarán en las elecciones al Congreso de la República que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026 en Colombia. Ambos aspiran a ocupar un puesto en el Senado en el siguiente cuatrienio; Barguil va por el Partido Conservador, mientras que Gaviria está respaldada por el Partido Liberal.

En conversación con Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, los candidatos al Legislativo revelaron cómo ven su participación en los comicios y expusieron sus puntos de vista sobre algunos temas clave que hacen parte del debate político en el país.

Por un lado, la aspirante liberal aseguró que tiene una buena relación con su exesposo, aunque tienen formas de pensar que los distancian. “Yo tengo una relación magnífica con David, con muchas posturas muy distintas, pero le guardo enorme cariño”, detalló la candidata en el espacio de conversación con Rey.

Desde su perspectiva, una de las diferencias más claras que tienen se centra en su ideología: su expareja tiene opiniones profundamente conservadoras y no necesariamente cree en “todas las libertades civiles”.

Por su parte, Barguil confirmó que, en efecto, tiene una excelente relación con su exesposa, tanto así, que ha estado presente en varios momentos cruciales de su vida y tiene una amistad con su actual esposa, María Victoria Ramírez, con la que se casó en 2019. En ese sentido, afirmó que desea que tenga buenos resultados en las elecciones del 8 de marzo.

“Nosotros nos separamos, pero conservamos una amistad entrañable. Incluso ella es amiga de mi esposa actual. Me ha acompañado en los momentos especiales, en el bautismo de mi hijo, en fechas especiales, en el cumpleaños”, explicó el aspirante al Congreso.

El tema del aborto, que genera controversia y debate en Colombia y en el mundo, es uno de los puntos de distanciamiento entre el candidato y la aspirante. Para Barguil, no es correcta la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, pese a que está respaldada por la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y sin cumplir ninguna causal. “Claro, es que yo soy provida”, aseveró.

Para Gaviria, el panorama es completamente contrario. La interrupción del embarazo debe mantenerse legal en el país y debe permitirse, sobre todo, cuando se presenta alguna de las causales que establece la normativa: Peligro para la vida o la salud de la madre, malformación fetal que haga inviable la vida del bebé y cuando el embarazo es producto de una violación.

Por otro lado, la candidata aseguró estar a favor del matrimonio entre personas homosexuales y lesbianas y de la adopción de niños, niñas y adolescentes por parte de parejas gay. Sin embargo, su exesposo cree que el mejor escenario sería garantizar a un menor que sus padres sean heterosexuales.

“Yo soy superrespetuoso de lo que cada quien haga con su vida y de lo que cada quien haga en su vida privada. Y en Colombia, te doy estos datos, son más las solicitudes para adoptar que los niños que se tienen, por ejemplo, en el sistema de Bienestar Familiar para adoptar. Entonces, ¿por qué negararle a un niño la posibilidad de que tenga papá y mamá?”, cuestionó.

La aspirante del Partido Liberal también reveló qué piensa de la legalización de la marihuana para su consumo recreativo, indicando que es una medida positiva, siempre que se aborde el tema del consumo de estupefacientes desde la salud pública y el combate de la criminalidad. De hecho, confesó que en su juventud fumó marihuana. “Sí, hace muchos años”, dijo.