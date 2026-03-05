Estos serán los cierres viales en Bogotá por las elecciones del 8 de marzo

Las restricciones temporales impactarán zonas céntricas y barrios de diversas localidades con el fin de garantizar la llegada de los ciudadanos a los puestos de votación en condiciones de seguridad y orden - crédito Sergio Acero/Colprensa

El próximo domingo 8 de marzo de 2026, cierres viales en Bogotá afectarán puntos estratégicos para facilitar la seguridad y el acceso a los centros de votación durante los comicios al Congreso de la República.

La Secretaría Distrital de Movilidad dispondrá restricciones temporales en sectores como Corferias y la Plaza de Bolívar, así como en otras áreas de alta concurrencia.

Para las elecciones del 8 de marzo de 2026 en Bogotá, se implementarán cierres y rutas alternas en vías clave. Los principales cierres incluyen los alrededores de Corferias, la Plaza de Bolívar y diversos barrios de localidades como Usaquén, Chapinero, Usme, Bosa, Fontibón, Suba, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar.

Algunos comenzarán el 7 de marzo y se mantendrán, en distintos horarios, hasta el 9 de marzo. Las autoridades sugieren evitar el vehículo particular y priorizar el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), la bicicleta o los traslados a pie para asegurar la movilidad y seguridad durante la jornada.

Cierres viales clave para las elecciones en Bogotá

En el sector de Corferias, los cierres comenzarán entre la Carrera 33 y la Carrera 44 y la Avenida Américas y la Calle 26. Solo podrán ingresar residentes acreditados y servicios de emergencia, con el objetivo de controlar el aforo ante el alto número de votantes.

Cierres viales perímetro Corferias - crédito Secretaría de Movilidad en Bogotá

El acceso para los votantes será por la Calle 26, Carrera 33 y Avenida La Esperanza, mientras que los ingresos asignados estarán sobre la Carrera 40 y el arco de la Carrera 33.

Durante el proceso de escrutinio, desde las 15:00 del 8 de marzo hasta la 1:00 p. m. del 9 de marzo, se sumarán cierres totales en la calzada norte de la Avenida La Esperanza, tramos de la Calle 25 y la Carrera 37, así como la calzada oriental de la Carrera 40. Los vehículos oficiales deberán ingresar por la Avenida El Dorado con Carrera 39.

En la Plaza de Bolívar, el cierre regirá en el perímetro formado por la Carrera 8 (entre Calle 12B y Calle 10) y la Calle 10 entre Carrera 9 y Carrera 8, de las 18:00 del 7 de marzo hasta las 8:00 p .m. del 8 de marzo. El ingreso peatonal será por la Carrera 9 a la altura de la Calle 12B.

Adicionalmente, habrá cierres temporales en puestos de votación de barrios y localidades como:

Usaquén (Canaima), Chapinero (Chico Norte y Chico Reservado), Usme (Usminia, Danubio Azul, Villa Hermosa), Bosa (La Estación), Fontibón (Registraduría Auxiliar, San Pedro, Santa Teresa, Cacique Hyntiba), Suba (Parque Fundacional, La Toscana Lisboa sede B), Teusaquillo (Imprenta Nacional), Mártires (Veraguas, Salón Comunal Santa Isabel, El Castillo de las Artes), Puente Aranda (La Asunción) y Ciudad Bolívar (Estrella del Sur, San Francisco, Paraíso), con horarios y direcciones según cada sede.

Rutas alternas y opciones de movilidad durante la jornada electoral

En las inmediaciones de Corferias, quienes circulen habitualmente por la Calle 25 deberán utilizar la Calle 26 para conectar con la Avenida NQS. Los conductores por la Carrera 40 (Avenida Pedro León Trabuchi) podrán acceder al norte por la Avenida de las Américas y la Carrera 50, y al sur empleando la Calle 26 hasta la Avenida NQS.

Cierres viales perímetro Plaza de Bolívar - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Durante la etapa de escrutinio, las alternativas recomendadas para vehículos y transporte público serán la Avenida de las Américas y la Carrera 50 al norte, así como la Calle 26 al oriente.

Para el perímetro de la Plaza de Bolívar, quienes se desplacen en sentido norte-sur por la Carrera 8 deberán tomar la Calle 12B al occidente, seguir por la Carrera 9 al norte, luego por la Calle 17 y finalmente emplear la Carrera 10 al sur. Aquellos que usen habitualmente la Carrera 9 hacia el norte deberán tomar la Carrera 10.

Estas rutas buscan garantizar la conectividad de los principales corredores viales y conservar el paso hacia servicios de salud o necesidades esenciales.

Logística y cierres especiales en puntos estratégicos

La logística electoral contempla operativos especiales en el sector de Montevideo, donde se encuentran las bodegas de material electoral. Desde la 01:00 a. m. del 7 de marzo, la Carrera 68B (entre Calle 13 y Calle 11, sentido norte-sur) y la Carrera 68D (entre Calle 11 y Calle 13, sentido sur-norte) tendrán restricción vehicular. Estos cierres estarán vigentes hasta las 06:00 del 8 de marzo y el acceso solo será para vehículos con labores electorales, bajo vigilancia de la Policía Nacional de Tránsito.

Otros puntos con cierres puntuales obedecen a la instalación y al control de aforo en los puestos de votación, ajustando los horarios según el flujo y las necesidades logísticas bajo la coordinación del Puesto de Mando Unificado (PMU).

Dispositivo operativo y recomendaciones para los votantes

Durante la jornada electoral, la Secretaría Distrital de Movilidad desplegará más de 700 agentes y 60 grúas para gestionar el tránsito, junto al Centro Operativo de Emergencias (COE) y el Centro de Gestión de Tránsito (CGT), que operarán de manera continua supervisando y realizando ajustes en los cierres conforme avance el evento.

Cierres Viales bodegas Material Electoral - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Se recomienda planificar los movimientos con anticipación, atender las indicaciones del personal autorizado y preferir medios alternativos de transporte. El uso del vehículo particular se desaconseja tanto por motivos de fluidez vial como por la sostenibilidad del operativo. Los horarios de los cierres podrán modificarse por decisión del COE o del PMU de acuerdo con las necesidades de la jornada.

Como parte de la organización, el domingo 8 de marzo la Ciclovía no estará disponible en ningún tramo de la ciudad, concentrando así los recursos en garantizar la movilidad durante la cita electoral.