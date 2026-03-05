Colombia

Esto es lo que no debe hacer para que no le anulen su voto en las Elecciones 2026

Pequeños errores en la marcación de los tarjetones pueden impedir que la decisión de cada persona influya en la representación final

Un gran número de boletas
Un gran número de boletas podrían quedar invalidadas si los ciudadanos no atienden detenidamente las instrucciones electorales. Las consecuencias afectarían la distribución de escaños y la representación democrática del país - crédito Colprensa

Miles de sufragios podrían perderse por marcar el tarjetón de forma incorrecta en las elecciones legislativas en Colombia del 8 de marzo de 2026, según han informado la Registraduría Nacional del Estado Civil. Cada voto nulo afecta la representación política, por lo que las autoridades electorales insisten en la importancia de conocer bien las reglas antes de acudir a las urnas.

Para evitar que el voto sea anulado en las próximas elecciones legislativas, los ciudadanos en Colombia deben recibir el tarjetón correspondiente a cada elección—Senado, Cámara de Representantes y, en algunos casos, Consulta Interpartidista—y hacer solo una marca clara con una X en la opción preferida.

Está prohibido añadir marcas adicionales o tachaduras, ya que cualquier error puede llevar a que los jurados declaren nulo el sufragio, según han advertido la Registraduría y los reportes de ambos medios.

En la jornada del 8 de marzo, los votantes podrían recibir hasta seis tarjetones. Cada uno tiene un color específico para facilitar su identificación:

  • Senado Circunscripción Nacional (azul).
  • Senado Circunscripción Indígena (rosado).
  • Cotrep para Circunscripciones de Paz (morado).
  • Cámara Circunscripción Territorial Nacional e Internacional (café).
  • Cámara Especial Comunidades Indígenas (verde).
  • Cámara Comunidades Afrodescendientes (gris).

Adicionalmente, aquellos que participen en la consulta interpartidista recibirán un tarjetón especial vinculado a las coaliciones. La cantidad de tarjetones que se entrega a cada persona depende de la circunscripción y las decisiones del votante.

Reglas para marcar el tarjetón sin que se anule

La Registraduría sostiene que es esencial marcar el tarjetón únicamente en la casilla del partido, candidato o del “voto en blanco” con una X visible.

Un incorrecto diligenciamiento de los
Un incorrecto diligenciamiento de los tarjetones compromete la validez del sufragio, por lo cual la población debe familiarizarse previamente con los procedimientos de votación y seguir las indicaciones dadas en los puestos oficiales - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa/VisualesIA

Si la opción elegida no es preferente, la X puede ubicarse en cualquier parte de la casilla de la agrupación política. Para el voto en blanco, la marca debe situarse exclusivamente en la casilla correspondiente.

En los tarjetones para consulta interpartidista, es indispensable identificar bien la coalición y marcar solo una X en el recuadro del candidato o la opción preferida. Las guías oficiales alertan que más de una marca o selección anula la tarjeta.

La Registraduría, de acuerdo con El País de Cali, recuerda constantemente que solo puede marcarse una alternativa por cada tarjetón recibido. No se admiten excepciones.

Errores que generan anulación del voto

Hacer más de una marca en el tarjetón es uno de los errores más frecuentes.

Otras razones habituales de anulación son marcas imprecisas, texto ilegible, tachaduras y borrones; todo lo que impida identificar claramente la opción elegida invalida el sufragio, conforme al artículo 137 del Código Electoral.

Los electores deben conocer el
Los electores deben conocer el procedimiento adecuado antes de acercarse a la mesa de votación para minimizar el riesgo de que el sufragio sea invalidado por detalles técnicos o errores simples - crédito Registraduría Nacional

Marcas fuera de la casilla, roturas del papel, o la presencia de objetos o mensajes en el sobre electoral son también causas para que los jurados declaren nulo el voto, según coinciden ambas fuentes.

La Registraduría recomienda usar únicamente los materiales suministrados en la mesa y seguir las instrucciones del jurado de votación ante cualquier duda.

Detectar elementos extraños en el sobre al momento del conteo conducirá directamente a la nulidad del voto.

Las autoridades electorales recomiendan consultar las instrucciones oficiales antes de votar y asegurarse de elegir solo una alternativa por tarjetón. Si surge alguna duda, es fundamental consultar al jurado de votación. La Registraduría subraya, según recogen los dos medios, que el sobre electoral no debe contener ningún objeto adicional ni mensajes personales.

La entrega y el uso
La entrega y el uso correcto de los seis posibles formularios y la consulta al jurado ante cualquier duda son esenciales para garantizar la validez del sufragio durante la próxima jornada electoral - crédito Sergio Acero/Colprensa

Respetar estas reglas garantiza que la voluntad de cada elector quede reflejada y previene que los sufragios se conviertan en votos nulos por errores técnicos evitables.

Seleccionar solo una opción en cada tarjetón permitirá que la decisión de cada ciudadano tenga peso efectivo en los resultados de las elecciones legislativas en Colombia.

