Emergencia en Soacha: grave incendio de una vivienda cerca de una fábrica de muebles

Las autoridades de Soacha despliegan servicios de emergencia para controlar el fuego declarado este jueves 5 de marzo - crédito Redes sociales/Periodismo Público

En la mañana del jueves 5 de marzo se registró una emergencia en el municipio de Soacha (Cundinamarca), tras un grave incendio en una vivienda cercana a una fábrica de muebles.

Las primeras imágenes captadas del segundo piso de una casa de la Comuna 4 Villa Mercedes muestran cómo las llamas avanzan rápidamente, generando alarma entre los vecinos y movilizando a los organismos de emergencia.

El incendio se produjo en una casa azul, ubicada junto a un paso peatonal, donde el segundo piso fue devorado por el fuego poco después del amanecer. Alrededor de las 6:00 a. m., los vecinos detectaron el olor a quemado y una columna de humo, lo que los llevó a salir de sus hogares y dar aviso a la línea de emergencias.

Según información preliminar, algunos habitantes intentaron contener el fuego usando agua, pero la situación se tornó peligrosa cuando una pared cedió, poniendo en riesgo la integridad de quienes colaboraban.

Las imágenes captadas por residentes de Cundinamarca muestran la magnitud del incidente ocurrido en la zona - crédito Redes sociales/X

El área afectada estaba destinada a trabajos de carpintería, lo que facilitó que las llamas se propagaran rápidamente, ya que en el lugar se almacenaba madera.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha llegó poco después y desplegó una escalera para acceder al segundo piso y sofocar los focos restantes del incendio. Tras una labor de varios minutos, lograron evitar que la conflagración alcanzara otras viviendas cercanas.

De acuerdo con la jefe de Gestión del Riesgo del municipio de Soacha, “recibimos reporte de un incendio estructural en el sector de Villa Mercedes. Evidentemente, en el momento de la emergencia, se desplazó de manera inmediata el cuerpo oficial de bomberos y defensa civil del municipio”, dijo en entrevista a la emisora Olímpica Stereo.

La funcionaria agregó que según lo reportado por Bomberos, “tenemos un control de la misma en un 90%, teniendo en cuenta de que la estructura está presentando la emergencia, tiene uso mixto. Es decir, en el primer piso tenemos una vivienda y en el segundo funciona, según lo que comenta la comunidad, una fábrica de muebles”.

Durante la mañana del 5 de marzo, se reportó un voraz incendio en una casa cercana a una fábrica de muebles en Soacha - crédito Bomberos Cundinamarca

Finalmente, la jefe detalló sobre la emergencia a la emisora mencionado que “donde se inició la conflagración es en el segundo piso. Entonces, todavía nos encontramos en atención. Tenemos activación de defensa civil, bomberos voluntarios de Soacha y bomberos oficiales de Soacha”.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas a causa del incendio en Villa Mercedes. Sin embargo, los daños materiales son considerables, especialmente para quienes utilizaban el espacio como taller y depósito de madera, la cual quedó completamente destruida por el fuego.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen del siniestro. La rápida reacción de los bomberos fue clave para evitar consecuencias mayores en el sector. Mientras tanto, los afectados evalúan las pérdidas y el barrio permanece atento a los resultados de las pesquisas.

Incendio estructural en el norte de Bogotá dejó enorme columna de humo

Una densa columna de humo se alzó sobre el norte de Bogotá durante la tarde del miércoles 25 de febrero de 2026, generando alarma entre quienes circulaban por la zona y dejando en evidencia la magnitud del incendio que afectó a un exclusivo sector residencial.

Los uniformados se desplazaron hasta el sector que resultó afectado - crédito @BomberosBogota / X

La emergencia movilizó rápidamente a los organismos de socorro. Tanto la Policía Metropolitana de Bogotá como el Cuerpo Oficial de Bomberos recibieron la alerta de los ciudadanos que, según versiones preliminares difundidas en redes sociales, notaron que las llamas comenzaron en una vivienda ubicada en la carrera Séptima con calle 112.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se extendió velozmente y llegó a afectar una segunda residencia, donde los enseres de los habitantes fueron consumidos en cuestión de minutos. Las imágenes del humo, visible desde distintos puntos de la ciudad, circularon ampliamente.

Las autoridades y equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar poco después del inicio del siniestro. Al llegar, los bomberos comenzaron las labores para controlar el incendio, enfrentándose a un escenario de alta complejidad por la rapidez con la que se propagaron las llamas.

Según la información disponible hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente. Sin embargo, se espera que el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos confirme el saldo definitivo, así como las posibles causas del incendio y el alcance de los daños materiales.