Ecopetrol responsabilizó a los nuevos impuestos del Gobierno por la caída en las utilidades de la compañía: “1,1 billones derivados de contribución especial”

El resultado financiero al cierre de 2025 reflejó una disminución significativa en las ganancias atribuida a menores precios del crudo, mayor carga de impuestos y efectos cambiarios que afectaron los indicadores principales de la petrolera estatal

La nueva carga tributaria y
La nueva carga tributaria y el estado de conmoción generaron pagos por 1,1 billones en contribuciones especiales en 2025, según afirmó el presidente de la compañía, Ricardo Roa - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Ecopetrol cerró el año 2025 con una utilidad neta de $9 billones, cifra que representa una caída del 39,5% respecto al ejercicio anterior, debido a la combinación de menores precios internacionales del crudo, mayor carga tributaria y efectos cambiarios, según el balance oficial presentado por la compañía este 4 de marzo.

A partir de estos resultados, la Junta Directiva propondrá distribuir poco más de la mitad de esa utilidad, lo que implicaría un dividendo de 110 pesos por acción, el más bajo desde 2020, reportó la petrolera.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, atribuyó parte de la merma en las utilidades a la carga tributaria implementada en los últimos meses.

En sus declaraciones detalló que la empresa debió asumir $1,1 billones en contribuciones especiales y obligaciones asociadas al estado de conmoción, entre ellas la contribución especial de Catatumbo y el impuesto de timbre.

Ecopetrol reporta una utilidad neta
Ecopetrol reporta una utilidad neta de $9 billones en 2025, una caída del 39,5% respecto al año anterior - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

“Sí hemos tenido impacto por los nuevos impuestos que se han generado en los últimos meses, el estado de conmoción, 1,1 billones (…) derivados de contribución especial de Catatumbo y el impuesto de timbre”, afirmó Roa.

Además, Roa señaló que el impuesto al patrimonio, ya pagado en el año en curso por cerca de $1,2 billones, tendrá incidencia en los próximos balances.

En el manejo del IVA, Roa puntualizó que el impacto durante 2025 ascendió a $5,4 billones, aunque precisó que el 80% de esa suma se reflejó como saldo a favor de Ecopetrol en los registros de la Dian, lo que equivale a $10,1 billones acumulados al cierre del periodo.

“Tener presente que el 80% de ese IVA pasa contablemente en un registro ante la Dian como un saldo a favor de Ecopetrol”, agregó el funcionario.

El panorama financiero de la empresa se vio condicionado también por la disminución de los ingresos operacionales, que bajaron 10,2%, de $133,3 billones en 2024 a $119,6 billones en 2025, según datos oficiales difundidos por la compañía.

En ese contexto, el flujo de efectivo experimentó un retroceso del 26% y cerró el año en $11 billones, reflejando el doble impacto de la coyuntura fiscal y las condiciones de mercado.

El impuesto al patrimonio y
El impuesto al patrimonio y otros gravámenes sumaron gastos adicionales de cerca de $1,2 billones para Ecopetrol este año - crédito Luisa González/Reuters

En cuanto al desempeño trimestral, el último periodo del año fue especialmente adverso. Entre octubre y diciembre, la utilidad neta cayó 60,8%, ubicándose en $1,5 billones frente a los $3,8 billones del mismo trimestre del año previo. Los ingresos totales llegaron a $28,8 billones, con una baja del 17,2%, y el Ebitda descendió hasta $9,9 billones, un 16,2% menos que en 2024.

El contexto internacional pesó sobre Ecopetrol, ya que el precio del Brent, referencia clave para Colombia, disminuyó de 80 dólares a 68 dólares por barril durante el año.

Ricardo Roa explicó que los resultados se vieron afectados por la caída en el precio internacional del crudo (con un impacto de $6,1 billones), la inflación ($0,7 billones), la tasa representativa del mercado ($0,4 billones) y “las condiciones de entorno”, a las que sumó complicaciones logísticas en las refinerías, bloqueos, situaciones atmosféricas y efectos climáticos.

“La utilidad neta se ve impactada por la tasa representativa del mercado, la referencia Brent, la inflación. Además de ellos los nuevos impuestos que se han aprobado y que han sido incorporados en nuestros resultados afectan la utilidad neta”, agregó Ricardo Roa.

Los ingresos operacionales de Ecopetrol
Los ingresos operacionales de Ecopetrol bajaron un 10,2% al pasar de $133,3 billones en 2024 a $119,6 billones en 2025 - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Respecto a la diferencia global frente a 2024, Ecopetrol precisó que la ganancia neta descendió en $5,9 billones, pues en 2024 había alcanzado $14,9 billones.

“Está mostrando $6,1 billones de impacto de la diferencia en precio Brent, $0,7 billones inflación, $0,4 billones la tasa representativa del mercado, $1 billón las condiciones de entorno; tuvimos complicaciones en la logística, en la carga en las refinerías asociados a bloqueos, situaciones atmosféricas y el clima”, dijo el presidente de la compañía en rueda de prensa.

Con este balance, la discusión sobre el impacto de la política fiscal en la mayor empresa de Colombia toma renovada vigencia, en la medida en que indicadores clave muestran menores utilidades y una reducción significativa en el flujo de caja.

