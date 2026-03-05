Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 5 de marzo

Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

Durante este jueves 5 de marzo, diferentes barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el suministro de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Chapinero.Barrios: Cataluña.Lugar: De la Calle 57 a la Calle 68, entre la Carrera 14 a la Carrera 24.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Rincón de Suba, San Cayetano, El Rincón, Ciudad Hunza, Los Naranjos, Club Los Lagartos.Lugar: De la Carrera 88A a la Carrera 100A, entre la Calle 99 a la Calle 130.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación macromedidor

Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Barbara Central.Lugar: De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Tocarema, Palenque, Pastranita.Lugar: De la Avenida Primera de Mayo a la Carrera 78, entre la Calle 41 Sur a la Avenida Calle 43 Sur De la Avenida Primera de Mayo a la Carrera 78, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur De la Avenida Primera de Mayo a la Transversal 78H Bis A, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Provivienda Oriental, Carvajal.Lugar: De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Suba.Barrios: Andes Norte, Batan, Chico Norte III, Sector Ciudad Jardín Norte, Club de Los Lagartos, Estoril, Julio Flórez, La Castellana, Las Villas, Monaco, Niza Norte, Niza Suba, Niza Sur, Pasadena, Potosí, Prado, Veraniego Sur, Puente Largo, San Patricio, Santa Bibiana, Santa Rosa.Lugar: Por Canal Salitre a la Calle 129, entre la Carrera 54 a la Avenida Boyacá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Catalina, Catalina II, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Oriental, Dindalito, El Jazmin, El Paraiso, Bosa Jacqueline, Las Acacias Los Almendros, Patio Bonito I, Provivienda Occidental, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintalito, Tocarema.Lugar: Afectación 1:De la Calle 26 Sur a la Calle 53 B Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 79 Afectación 2:De la Calle 38 Sur a la Calle 43B Sur, entre la Avenida Ciudad de Cali al Rio Bogotá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación Macromedidor

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.