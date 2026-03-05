Colombia

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 5 de marzo

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y prepara las reservas

Guardar
Por trabajos en el servicio,
Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

Durante este jueves 5 de marzo, diferentes barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el suministro de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Chapinero.Barrios: Cataluña.Lugar: De la Calle 57 a la Calle 68, entre la Carrera 14 a la Carrera 24.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Rincón de Suba, San Cayetano, El Rincón, Ciudad Hunza, Los Naranjos, Club Los Lagartos.Lugar: De la Carrera 88A a la Carrera 100A, entre la Calle 99 a la Calle 130.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación macromedidor

Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Barbara Central.Lugar: De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Tocarema, Palenque, Pastranita.Lugar: De la Avenida Primera de Mayo a la Carrera 78, entre la Calle 41 Sur a la Avenida Calle 43 Sur De la Avenida Primera de Mayo a la Carrera 78, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur De la Avenida Primera de Mayo a la Transversal 78H Bis A, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Provivienda Oriental, Carvajal.Lugar: De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Suba.Barrios: Andes Norte, Batan, Chico Norte III, Sector Ciudad Jardín Norte, Club de Los Lagartos, Estoril, Julio Flórez, La Castellana, Las Villas, Monaco, Niza Norte, Niza Suba, Niza Sur, Pasadena, Potosí, Prado, Veraniego Sur, Puente Largo, San Patricio, Santa Bibiana, Santa Rosa.Lugar: Por Canal Salitre a la Calle 129, entre la Carrera 54 a la Avenida Boyacá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Catalina, Catalina II, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Oriental, Dindalito, El Jazmin, El Paraiso, Bosa Jacqueline, Las Acacias Los Almendros, Patio Bonito I, Provivienda Occidental, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintalito, Tocarema.Lugar: Afectación 1:De la Calle 26 Sur a la Calle 53 B Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 79 Afectación 2:De la Calle 38 Sur a la Calle 43B Sur, entre la Avenida Ciudad de Cali al Rio Bogotá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación Macromedidor

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCortes de agua en ColombiaTurno Racionamiento De Agua HoyCortes de agua en Bogotá

Más Noticias

Resultados Lotería de Meta miércoles 4 de marzo: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Resultados Lotería de Meta miércoles

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 5 de marzo

ESSA dio a conocer los trabajos de mantenimiento que se realizarán este día en el departamento de Santander

Los cortes de la Luz

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cartagena sin infringir la ley?

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa: ¿Puedes manejar

El Pico y Placa en Villavicencio para este jueves 5 de marzo

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

El Pico y Placa en

Sinuano Noche hoy miércoles 4 de marzo: resultados y números ganadores del último sorteo

A continuación figuran los números premiados en el sorteo nocturno, el segundo de los dos que la lotería realiza cada día

Sinuano Noche hoy miércoles 4
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa para esclarecer el

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

ENTRETENIMIENTO

Cuba Gooding Jr.: esta es

Cuba Gooding Jr.: esta es la historia del actor elegido para encarnar al almirante José Prudencio Padilla

Ella es Lady Noriega: la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Lady Noriega se robó las miradas con sus peleas contra Alejandro Estrada y Alexa Torrex en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Shakira y Beéle lanzan “Algo Tú” en plataformas digitales: así suena y se ve la colaboración entre los barranquilleros

Actor Lucho Velasco reveló por quién votará en las consultas presidenciales del 8 de marzo: “Un tema bastante álgido”

Deportes

Millonarios sorprendió a Nacional en

Millonarios sorprendió a Nacional en el Atanasio Girardot tras vencerlo 1-3 y lo dejó fuera de la Copa Sudamericana

Deportes Tolima pinchó en la Copa Libertadores: perdió ante O’Higgins por 1-0 en tercera fase previa

Cuándo será el próximo partido del Deportes Tolima en la Copa Libertadores: partido de infarto ante O’Higgins

La selección Colombia femenina revivió en la She Believes Cup: venció a Argentina con gol de Linda Caicedo

Así quedó la selección Colombia en la tabla de posiciones de la She Believes Cup