Colombia

Corte Suprema respaldó a la Registraduría y pidió garantías para unas elecciones transparentes el 8 de marzo

La Sala Plena del alto tribunal sostuvo una reunión con los principales órganos de control y la autoridad electoral del país para evaluar las garantías del proceso democrático

El presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis Gómez, señaló que el objetivo institucional es que las elecciones se desarrollen con tranquilidad, transparencia y respeto por los resultados - crédito Corte Suprema de Justicia

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia sostuvo un encuentro institucional con el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, con el propósito de revisar las condiciones de seguridad, transparencia y garantías para el desarrollo de las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron los elementos institucionales que respaldan el proceso electoral en el que los colombianos definirán la conformación del Senado y la Cámara de Representantes.

En la reunión se reiteró que la organización electoral constituye un pilar del Estado social y democrático de derecho y que la legitimidad de los sistemas democráticos se fundamenta no solo en los resultados de las elecciones, sino también en la confianza en los procedimientos que las estructuran y en las autoridades que los supervisan.

Evaluación de las garantías electorales

La Corte destacó que todos los ciudadanos deben poder votar libremente y sin restricciones en todo el territorio nacional - crédito Corte Suprema de Justicia

La sesión se llevó a cabo en el recinto de la Sala Plena de la Corte Suprema y contó con la participación del presidente de esa corporación, el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, quien expuso la posición del Poder Judicial frente a la jornada electoral que se aproxima.

El magistrado explicó que el encuentro permitió revisar los mecanismos institucionales que buscan garantizar que el proceso electoral se desarrolle con normalidad en todo el territorio nacional. En ese contexto, se resaltó el papel que desempeñan tanto las autoridades electorales como los organismos de control y los ciudadanos que participan en las distintas etapas de la votación y el escrutinio.

Según lo expuesto en la reunión, el proceso electoral involucra la participación de ciudadanos que actúan como jurados de votación y cumplen funciones esenciales en el diligenciamiento de las actas, así como de los jueces encargados de realizar los escrutinios que permiten declarar oficialmente los resultados de una elección.

En ese marco institucional, el presidente de la Corte Suprema señaló que el objetivo compartido por las instituciones es que la jornada electoral se desarrolle con normalidad, con garantías para los votantes y con respeto por los resultados que se produzcan en las urnas.

Llamado a la transparencia y a la participación informada

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos a informarse a través de fuentes verificadas ante contextos de polarización y desinformación - crédito Colprensa

Durante la reunión, el magistrado Lenis destacó la importancia de que el Estado asegure condiciones para el ejercicio del voto libre y sin restricciones en todo el país.

El presidente de la Corte afirmó que, “el interés de todos los colombianos e instituciones es que haya unas elecciones transparentes; que el Estado de las garantías para que todos los ciudadanos puedan votar el próximo domingo con libertad y sin ninguna restricción; que los candidatos puedan optar libremente para los cargos de elección popular, y que se respeten los resultados”.

En su intervención también subrayó la necesidad de que las instituciones reaccionen con rapidez ante cualquier denuncia relacionada con irregularidades o posibles delitos electorales.

El magistrado reiteró además la importancia del papel de la ciudadanía en el desarrollo del proceso democrático. En particular, señaló que en contextos internacionales caracterizados por la polarización política y la circulación de información falsa, resulta fundamental que los votantes acudan a fuentes confiables para informarse antes de ejercer su derecho al sufragio.

Autoridades piden evitar discursos que generen violencia

También se pidió a los actores sociales mantener discursos respetuosos que no generen violencia ni afecten la convivencia democrática - crédito Corte Suprema de Justicia

Tras la reunión, el presidente de la Corte Suprema compartió un mensaje institucional en el que explicó los principales temas abordados durante el encuentro con las autoridades electorales y de control.

“(...) se destacó la importancia y el deber que tiene la ciudadanía en estos contextos de polarización y de desinformación, de informarse y de acudir a fuentes verificadas y confiables para que puedan ejercer su derecho al voto con responsabilidad”, señaló.

En declaraciones entregadas posteriormente a los medios de comunicación, el magistrado Lenis explicó que una de las conclusiones del encuentro fue la confianza institucional en el funcionamiento del sistema electoral colombiano y en los actores que participan en su desarrollo.

Una de las conclusiones de la reunión es la confianza que existe en el proceso electoral y en las personas que lo supervisan. De manera particular, se destacó cómo en el proceso electoral intervienen, por una parte, los ciudadanos del común, quienes son los jurados de votación y desarrollan una parte importante en el proceso y en la suscripción de las actas, pero también por parte de los jueces, que son quien finalmente realizan el escrutinio y es lo que permite declarar una elección”, afirmó.

