Colombia Mayor: más personas recibirán en marzo el bono pensional del Gobierno Petro

La entrega de transferencias monetarias del programa Colombia Mayor avanza en todo el país con el objetivo de proteger a la población mayor en condición de vulnerabilidad.

Tras las entregas priorizadas en los departamentos de Córdoba y Sucre, que iniciaron el 28 de febrero debido a los efectos de la temporada de lluvias, desde el lunes 2 de marzo comenzaron los pagos en el resto del territorio nacional.

La operación busca llegar a más de 2,8 millones de beneficiarios que cumplieron con el proceso operativo definido por la normatividad del programa para cada ciclo, con una inversión total de 1,3 billones de pesos.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, destacó que cerca de 3 millones de personas mayores reciben actualmente un bono pensional de 230.000 pesos mensuales. En el corte del 5 de marzo, un millón de beneficiarios ya accedió a las transferencias correspondientes a los ciclos 1 (enero) y 2 (febrero), lo que representa un desembolso cercano a 456.304 millones de pesos.

La transferencia se realiza a través de los operadores SuperGiros y SuRed, que estarán habilitados hasta el 20 de marzo de 2026 en más de 31.000 puntos de entrega distribuidos en áreas urbanas y rurales del país.

La operación priorizó inicialmente las zonas más afectadas por la emergencia invernal, pero desde inicios de marzo se extendió al resto de los departamentos. De acuerdo con el reporte oficial, los departamentos con mayor porcentaje de entregas realizadas son:

San Andrés y Providencia (70%)

Caldas (64%)

Guainía (61%)

Arauca (61%)

Vichada (60%)

Quindío (59%)

Caquetá (59%)

Guaviare (59%)

Meta (56%)

Entre otros.

En el caso de Bogotá, el número de personas mayores beneficiarias con liquidación aumentó de 51.000 a 108.000, lo que significa un incremento del 111%.

La inclusión de la población indígena también experimentó un crecimiento significativo. El número de beneficiarios indígenas pasó de 69.000 a 148.000, lo que representa un aumento del 114% para estos dos ciclos de entrega.

Este avance busca fortalecer la política de envejecimiento digno y avanzar hacia la implementación del Pilar Solidario previsto en la Reforma Pensional, cerrando brechas y garantizando un ingreso básico para quienes no cuentan con pensión.

Quienes ya recibieron la suma de 460.000 pesos, correspondiente a los dos ciclos, son personas mayores que carecen de pensión y viven en situación de pobreza o vulnerabilidad.

“Este apoyo es muy importante para nosotros, porque nos ayuda a cubrir gastos básicos y a tener un poco más de tranquilidad”, expresó Amparo Guzmán, beneficiaria en el Huila. La entidad ha dispuesto un canal de atención a través de la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía, con la línea (601) 379 1088 para resolver dudas y atender contingencias.

La entrega de las transferencias monetarias de Colombia Mayor es parte del compromiso del Gobierno nacional con la protección social de las personas mayores. Desde el 23 de diciembre de 2025, los nuevos beneficiarios comenzaron a recibir el bono pensional, en línea con la meta de alcanzar los 3 millones de beneficiarios en 2026.

La operación en este ciclo se realiza bajo la responsabilidad de la Unión Temporal de Pago Postal, compuesta por Matrix-Sured y SuperGiros, operadores que suman más de 31.800 puntos de pago habilitados en todo el país para evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los recursos. La cobertura incluye tanto zonas urbanas como rurales, lo que permite una mayor equidad en la distribución del apoyo.

“Garantizamos que millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad reciban el apoyo económico que contribuye a mejorar su bienestar y calidad de vida. Este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la protección social de la población mayor del país”, afirmó Rodríguez Amaya.