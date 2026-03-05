Colombia

Cambios en el puntaje del Sisbén: lo que deben saber los ciudadanos sobre su clasificación

Las modificaciones en la clasificación del Sisbén responden a un proceso de actualización automática de información que busca reflejar con mayor precisión la situación socioeconómica de los hogares

Guardar
Sisbén: Estas modificaciones pueden influir
Sisbén: Estas modificaciones pueden influir en el acceso a subsidios y programas sociales del Gobierno | crédito Colprensa

El sistema del Sisbén ha presentado cambios en la clasificación de algunos ciudadanos debido a un nuevo proceso de actualización automática de la información socioeconómica de los hogares, según información obtenida por Semana. Estas modificaciones pueden influir en el acceso a subsidios y programas sociales del Gobierno.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad encargada de administrar la base de datos del sistema, explicó que las variaciones responden a un modelo de actualización dinámica que cruza datos provenientes de diferentes entidades públicas y privadas, con el objetivo de reflejar con mayor precisión las condiciones de vida de la población.

Este mecanismo permite verificar la información socioeconómica de los ciudadanos y ajustar la clasificación cuando se detectan cambios en su situación económica o social, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Sisbén: El Departamento Nacional de
Sisbén: El Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad encargada de administrar la base de datos del sistema, explicó que las variaciones responden a un modelo de actualización dinámica |crédito: Icetex

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El Sisbén es el sistema que utiliza el Estado colombiano para identificar a los potenciales beneficiarios de los programas sociales.

A través de este mecanismo, el Gobierno puede focalizar subsidios y ayudas dirigidas a los sectores más vulnerables de la población.

En los últimos meses algunos ciudadanos han reportado modificaciones en su puntaje o en el grupo al que pertenecen dentro del sistema.

Según las autoridades, estos cambios responden a un proceso de actualización que busca mejorar la precisión de la información registrada.

El Departamento Nacional de Planeación explicó que el sistema comenzó a incorporar un modelo de actualización basado en registros administrativos. Esto significa que los datos de los hogares ya no dependen únicamente de las encuestas que se realizan periódicamente.

En cambio, la información se cruza con bases de datos provenientes de diferentes entidades públicas y privadas.

Sisbén: El Departamento Nacional de
Sisbén: El Departamento Nacional de Planeación explicó que el sistema comenzó a incorporar un modelo de actualización basado en registros administrativos- crédito @MinjusticiaCo/X

Entre los registros utilizados se encuentran datos relacionados con salud, educación, empleo y otros sistemas oficiales. Este cruce de información permite verificar si los datos reportados anteriormente coinciden con la situación socioeconómica actual de los hogares.

De acuerdo con el DNP, este mecanismo tiene como objetivo que el sistema sea más dinámico y pueda reflejar con mayor rapidez los cambios en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Como resultado de este proceso, algunos hogares pueden notar modificaciones en su clasificación dentro del Sisbén.

Esto ocurre cuando el cruce de información confirma, ajusta o complementa los datos que fueron reportados en la encuesta original.

Actualmente el sistema Sisbén IV clasifica a la población en cuatro grupos principales:

  • El grupo A corresponde a los hogares que se encuentran en situación de pobreza extrema.
  • El grupo B agrupa a las personas en condición de pobreza moderada.
  • El grupo C incluye a la población considerada vulnerable.
  • Mientras tanto, el grupo D corresponde a quienes no se encuentran en situación de pobreza ni vulnerabilidad.

Esta clasificación es fundamental para determinar quién puede acceder a diferentes programas sociales del Gobierno. Entre estos beneficios se encuentran transferencias monetarias, subsidios educativos, apoyos para vivienda y programas de atención en salud.

Sisbén: Por esta razón, cualquier
Sisbén: Por esta razón, cualquier modificación en la clasificación puede generar preocupación entre los ciudadanos.- crédito Secretaría Distrital de Planeación

Por esta razón, cualquier modificación en la clasificación puede generar preocupación entre los ciudadanos. Las autoridades han señalado que los cambios no necesariamente implican errores en el sistema. En muchos casos responden simplemente a la actualización de información sobre ingresos, empleo u otras variables que influyen en la evaluación socioeconómica.

Temas Relacionados

Sisbén ColombiaClasificación Sisbén IVSubsidios del GobiernoDNP ColombiaColombia -Noticias

Más Noticias

Gobernadora del Meta rechaza ataque armado que dejó tres soldados muertos en labores electorales

La mandataria Rafaela Cortés condenó el atentado contra militares que participaban en la logística de las elecciones y pidió reforzar las medidas de seguridad para proteger el proceso democrático

Gobernadora del Meta rechaza ataque

Esto es lo que se conoce de la licitación por más de $3.000 millones para el recaudo del metro de Bogotá

El Distrito busca implementar una plataforma tecnológica interoperable que permita pagar el transporte público con distintos medios, incluidos pagos sin contacto y billeteras digitales

Esto es lo que se

En video: disturbios en las afueras del Atanasio Girardot tras eliminación de Atlético Nacional ante Millonarios

Las autoridades intervinieron para restablecer el orden público en los alrededores del estadio y reforzaron la seguridad en sectores cercanos. Al parecer habría personas capturadas, aunque hasta el momento no se ha entregado un balance oficial sobre lo ocurrido

En video: disturbios en las

Los mejores memes que dejó la eliminación de Atlético Nacional ante Millonarios en Copa Sudamericana

Usuarios compartieron imágenes, frases y montajes que rápidamente se viralizaron entre aficionados del fútbol colombiano, convirtiendo el partido en uno de los temas más comentados de las redes

Los mejores memes que dejó

Resultados del Baloto y Revancha 4 de marzo: números ganadores del último sorteo

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Baloto y Revancha
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa para esclarecer el

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

ENTRETENIMIENTO

Fonseca anuncia su primer concierto

Fonseca anuncia su primer concierto en el Estadio El Campín de Bogotá este 24 de octubre de 2026

Cuba Gooding Jr.: esta es la historia del actor elegido para encarnar al almirante José Prudencio Padilla

Ella es Lady Noriega: la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Lady Noriega se robó las miradas con sus peleas contra Alejandro Estrada y Alexa Torrex en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Shakira y Beéle lanzan “Algo Tú” en plataformas digitales: así suena y se ve la colaboración entre los barranquilleros

Deportes

En video: disturbios en las

En video: disturbios en las afueras del Atanasio Girardot tras eliminación de Atlético Nacional ante Millonarios

Los mejores memes que dejó la eliminación de Atlético Nacional ante Millonarios en Copa Sudamericana

Millonarios sorprendió a Nacional en el Atanasio Girardot tras vencerlo 1-3 y lo dejó fuera de la Copa Sudamericana

Deportes Tolima pinchó en la Copa Libertadores: perdió ante O’Higgins por 1-0 en tercera fase previa

Cuándo será el próximo partido del Deportes Tolima en la Copa Libertadores: partido de infarto ante O’Higgins