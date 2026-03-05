Cambios en el puntaje del Sisbén: lo que deben saber los ciudadanos sobre su clasificación

Sisbén: Estas modificaciones pueden influir en el acceso a subsidios y programas sociales del Gobierno | crédito Colprensa

El sistema del Sisbén ha presentado cambios en la clasificación de algunos ciudadanos debido a un nuevo proceso de actualización automática de la información socioeconómica de los hogares, según información obtenida por Semana. Estas modificaciones pueden influir en el acceso a subsidios y programas sociales del Gobierno.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad encargada de administrar la base de datos del sistema, explicó que las variaciones responden a un modelo de actualización dinámica que cruza datos provenientes de diferentes entidades públicas y privadas, con el objetivo de reflejar con mayor precisión las condiciones de vida de la población.

Este mecanismo permite verificar la información socioeconómica de los ciudadanos y ajustar la clasificación cuando se detectan cambios en su situación económica o social, de acuerdo con ese medio de comunicación.

El Sisbén es el sistema que utiliza el Estado colombiano para identificar a los potenciales beneficiarios de los programas sociales.

A través de este mecanismo, el Gobierno puede focalizar subsidios y ayudas dirigidas a los sectores más vulnerables de la población.

En los últimos meses algunos ciudadanos han reportado modificaciones en su puntaje o en el grupo al que pertenecen dentro del sistema.

Según las autoridades, estos cambios responden a un proceso de actualización que busca mejorar la precisión de la información registrada.

El Departamento Nacional de Planeación explicó que el sistema comenzó a incorporar un modelo de actualización basado en registros administrativos. Esto significa que los datos de los hogares ya no dependen únicamente de las encuestas que se realizan periódicamente.

En cambio, la información se cruza con bases de datos provenientes de diferentes entidades públicas y privadas.

Entre los registros utilizados se encuentran datos relacionados con salud, educación, empleo y otros sistemas oficiales. Este cruce de información permite verificar si los datos reportados anteriormente coinciden con la situación socioeconómica actual de los hogares.

De acuerdo con el DNP, este mecanismo tiene como objetivo que el sistema sea más dinámico y pueda reflejar con mayor rapidez los cambios en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Como resultado de este proceso, algunos hogares pueden notar modificaciones en su clasificación dentro del Sisbén.

Esto ocurre cuando el cruce de información confirma, ajusta o complementa los datos que fueron reportados en la encuesta original.

Actualmente el sistema Sisbén IV clasifica a la población en cuatro grupos principales:

El grupo A corresponde a los hogares que se encuentran en situación de pobreza extrema.

El grupo B agrupa a las personas en condición de pobreza moderada.

El grupo C incluye a la población considerada vulnerable.

Mientras tanto, el grupo D corresponde a quienes no se encuentran en situación de pobreza ni vulnerabilidad.

Esta clasificación es fundamental para determinar quién puede acceder a diferentes programas sociales del Gobierno. Entre estos beneficios se encuentran transferencias monetarias, subsidios educativos, apoyos para vivienda y programas de atención en salud.

Por esta razón, cualquier modificación en la clasificación puede generar preocupación entre los ciudadanos. Las autoridades han señalado que los cambios no necesariamente implican errores en el sistema. En muchos casos responden simplemente a la actualización de información sobre ingresos, empleo u otras variables que influyen en la evaluación socioeconómica.