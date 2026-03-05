Colombia

Bogotá intensifica vigilancia por el primer pico de infecciones respiratorias de 2026

Desde las entidades del sector de la salud en la capital hicieron un llamado al autocuidado y a tomar medidas de prevención por parte de la ciudadanía

Julián Fernández, subsecretario de salud pública de la Secretaría de Salud, habló sobre pico respiratorio en Bogotá - crédito suministrado a Infobae

Desde la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá informaron, durante la jornada del martes 4 de marzo de 2026, que la capital del país se encuentra ad portas del inicio del primer pico respiratorio del año en curso, en el que se reporta un esperado aumento de infecciones respiratorias agudas.

De cara a la coyuntura sanitaria, las autoridades de la Salud comunicaron que ya se están intensificando la vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas en la ciudad.

Según voceros oficiales de la Secretaría de Salud, este periodo suele provocar un incremento sostenido en las consultas por infecciones respiratorias agudas (IRA), que afectan principalmente a niños, personas adultas mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas.

Recordemos que todos los años tenemos dos picos respiratorios. El primero, que suele ser el de mayor magnitud, se presenta entre los meses de marzo, abril y se puede prolongar hasta el mes de junio. Es importante, con esta preparación de las medidas preventivas, ser conscientes del impacto que tiene la contaminación del aire, que puede exacerbar diferentes condiciones respiratorias”, dijo Julián Fernández, subsecretario de salud pública de la Secretaría de Salud.

Vacunación y alimentación saludable, pilares
Vacunación y alimentación saludable, pilares contra infecciones respiratorias, según voceros de la Secretaría de Salud - crédito Alcaldía de Bogotá

Desde la entidad recordaron la importancia de la vigilancia constante, especialmente en zonas vulnerables como la ruralidad de Mochuelo, al suroccidente de la capital, donde la Corporación Autónoma Regional (CAR) declaró estado de prevención por mala calidad del aire, situación que podría agravar los cuadros respiratorios en la población de riesgo de este alejado sector.

De acuerdo con el comunicado, la Secretaría Distrital de Salud ya puso en marcha un monitoreo permanente de la calidad del aire y reforzó la capacidad de respuesta mediante los equipos MAS Bienestar, que despliegan intervenciones directas en territorio, acompañamiento y, en caso necesario, canalización a los servicios de salud.

Las recomendaciones a la ciudadanía

Por su parte, las autoridades instaron a la población a extremar medidas de autocuidado y a consultar únicamente los canales oficiales para información sobre el estado de salud y la calidad del aire.

Entre las recomendaciones, se aconsejó a la ciudadanía consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca), disponible la página web de la Secretaría de Ambiente.

Los menores de edad son
Los menores de edad son más propensos a contagiarse de infecciones respiratorias en Bogotá - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

A corto plazo, la contaminación puede incrementar las exacerbaciones del asma, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, a largo plazo, se asocia incluso con la mortalidad cardiovascular, entre muchos efectos. En ese sentido, invitamos a todos los bogotanos a ser conscientes del impacto de calidad del aire”, dijo Fernández.

El funcionario también solicitó mantener actualizado el esquema de vacunación, usar tapabocas ante síntomas respiratorios, lavarse las manos frecuentemente, evitar el contacto con personas enfermas y reducir la actividad física al aire libre en grupos vulnerables.

En el comunicado de la Secretaría de Salud se recomendó a quienes viven con enfermedades crónicas continuar sus tratamientos y controles médicos, evitar aglomeraciones y reducir la exposición a zonas con alta contaminación, como aquellas con tráfico vehicular intenso, vías sin pavimentar o acumulación de escombros.

La contaminación del aire en
La contaminación del aire en Bogotá es una de las causas más fuertes de picos respiratorios en la capital - crédito @CamiloPrietoVal/X

Además, se sugirió el uso de tapabocas N95 en caso de exposición necesaria y evitar el consumo de tabaco o la exposición al humo, así como la limpieza de las superficies con trapos húmedos y la abstención de realizar fogatas, quemas o usar pólvora.

Las autoridades de la Secretaría de Salud recordaron que, ante signos de alarma como dificultad para respirar, fiebre persistente o dolor en el pecho, la recomendación es acudir de inmediato a los servicios médicos. La ciudadanía también puede comunicarse con la Línea 123 para urgencias y con la Línea 106 para apoyo psicosocial y de salud mental.

