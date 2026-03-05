Así avanza megaoperativo del Inpec en las cárceles del país: hay grandes descubrimientos en El Buen Pastor de Bogotá

Mega operativo en cárceles del país a cargo del Inpec previo al elecciones del 8 de marzo - crédito Inpec

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha desplegado un operativo simultáneo en todas las cárceles del país en la mañana del 5 de marzo del 2026, con el fin de frenar la extorsión y la corrupción antes de las elecciones del 8 del mismo mes.

El objetivo central de la acción es garantizar el orden y la disciplina en los centros penitenciarios durante el proceso electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el primer reporte entregadó sobre las 7:00 a. m. ya se había realizado la incautación de:

241 celulares

610 Accesorios para ETM

12.363 gramos de sutancias estupefacientes

1.275 Litros de bebidas alcoholicas

$2.146.700

264 armas blancas

280 Sim Card

Imágenes de una requisa realizada por guardias del Inpec dentro de una celda carcelaria. Los funcionarios revisan minuciosamente las pertenencias de los reclusos en busca de elementos prohibidos - crédito Inepc

En medio de la jornada en todo el territorio nacional, el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, le conmfirmó a la opinión pública que fue descubierta una nueva modalidad para ingresar elementos en el sistema de alcantarillado de aguas lluvias en la cárcel de La Dorada.

“Precisamente fue en La Dorada, una cárcel de alta seguridad, una cárcel que hemos venido trabajando o priorizando con Dominó. Dominó es una estrategia integral operacional con la Fiscalía, con la Policía, y en Dorada tenemos unos delincuentes de alto perfil que se han dedicado a la extorsión. Entonces encontramos, que en el alcantarillado, a través de unas cuerdas, podían ingresar unos teléfonos impermeabilizados o estanquizados para meterlos por las alcantarillas y luego ingresar hasta las celdas. Un modelo de ocultamiento diferencial a los que ya hemos encontrado anteriormente”.

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, confirmó el hallazgo de una nueva modalidad de contrabando en la cárcel de La Dorada. Los reclusos usaban el sistema de alcantarillado para ingresar celulares impermeabilizados y continuar con las extorsiones - crédito Inpec

Incautación de elementos prohibidos en cárceles de Colombia en operativo a inicios de 2026

Durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de enero, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó un operativo en 124 cárceles de Colombia, con la participación del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, y el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez.

Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.320 celulares, 1.700 tarjetas SIM, 480 armas blancas (algunas artesanales y de gran tamaño), más de 27 kilos de drogas, 620 litros de licor y cerca de 13 millones de pesos en efectivo. Según lo declarado por Idárraga, el objetivo fue mejorar el control interno y actualizar los sistemas de inhibidores de señal, que no recibían mantenimiento desde 2012: “Ya arrancamos con todo el mantenimiento de redes”.

Funcionarios del Inpec muestran parte de los 1.320 celulares y más de 1.700 tarjetas SIM decomisadas durante el megaoperativo en La Picota y otras cárceles del país - crédito Jimmy Nomesqui/Infobae

El coronel Gutiérrez indicó que la información recolectada será remitida a la Fiscalía, y que estas acciones se repetirán para combatir la extorsión y el uso ilegal de comunicaciones desde los centros de reclusión.

La inspección en la cárcel La Picota de Bogotá reveló deficiencias en servicios básicos, alimentación, atención médica e infraestructura, además de preocupación por las políticas de extradición y traslados, especialmente hacia Venezuela. Testimonios de internos resaltaron la precariedad de las condiciones y la inseguridad dentro de los pabellones.

El Gobierno busca reforzar los controles y programas de atención, aunque los reclusos perciben que las medidas aún resultan insuficientes. Idárraga concluyó: “Estamos trabajando para garantizar la atención de todos y mejorar las condiciones carcelarias”.