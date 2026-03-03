UAESP habilita ecopuntos móviles en Bogotá del 2 al 4 de marzo: consulte ubicaciones y evite multas

La Línea 110 está disponible para solicitar recolección de residuos voluminosos y evitar servicios no autorizados - crédito Uaesp

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) habilitó nuevos ecopuntos móviles en distintas localidades de Bogotá entre el 2 y el 4 de marzo, con el fin de que los ciudadanos dispongan adecuadamente escombros y residuos voluminosos y eviten multas que pueden llegar hasta los $933.000, según información obtenida por Semana.

Estos puntos, que rotan semanalmente por diferentes sectores de la ciudad, funcionan como cajas estacionarias donde se pueden depositar muebles viejos, colchones, tejas y materiales de construcción en desuso, en horarios específicos establecidos por la entidad distrital.

La UAESP reiteró que dejar este tipo de residuos en vías públicas o andenes constituye una infracción que puede acarrear sanciones económicas, por lo que invitó a los ciudadanos a programar sus actividades de limpieza o remodelación conforme al cronograma oficial.

Este servivio también funciona llamando a la línea 110 - crédito @Uaesp / X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con la programación divulgada por la entidad, el lunes 2 de marzo los ecopuntos estarán disponibles en varias localidades. En Barrios Unidos, se ubicarán en la calle 63 B con carrera 36 A, barrio El Rosario, desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. o hasta completar la capacidad de la caja estacionaria.

En Bosa, el punto funcionará en la calle 54 C Sur # 87 J, en el Parque Holanda, entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m. En Engativá, estará en la carrera 95 # 90 A, barrio Bachué, de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.

Para la localidad de Kennedy, el ecopunto se instalará en la calle 45 Sur # 77 Q - 21, en el Parque Jackeline, desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. En Suba habrá varios puntos: en la carrera 100 con calle 137 A (Trinitaria), de 7:00 a. m. a 12:00 m.; en la carrera 129 A con calle 142 C (Sabana de Tibabuyes), de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.; y en la carrera 52 A con calle 180 A (Nueva Zelandia), de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

En Tunjuelito, el servicio estará en la calle 50 B Sur # 36 - 6, Parque Fátima, de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.

Esta iniciativa busca recolectar aquellos residuos que no se pueden llevar con el servicio tradicional - crédito @Uaesp / X

Para el martes 3 de marzo, en Barrios Unidos el ecopunto se ubicará en la carrera 64 con calle 79, barrio Simón Bolívar, de 7:00 a. m. a 11:00 a. m. En Kennedy habrá dos puntos: en la carrera 81 D # 42 B Sur - 2, Parroquia Nuestra Señora de Loreto, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.; y en la calle 44 F # 72 B - 43, Parque Nuevas Delicias, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

En la localidad de Mártires, el punto estará en la calle 22 D # 18-48, Parque Urbanización Santa Fe III Sector, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. En Suba, funcionarán en la carrera 92 con calle 128 B Bis A (Amberes), de 7:00 a. m. a 12:00 m.; en la carrera 96 A con calle 130 C Bis (Gloria Lara), de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.; y en la carrera 58 con calle 175 (Villa del Prado), de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

En Usme, el punto se instalará en la calle 97 B Sur con carrera 14 C, Parque Monteblanco, de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.

Los ecopuntos son lugares fijos de recolección en la ciudad, las ecorutas son recolecciones itinerantes en las localidades - crédito @Uaesp / X

El miércoles 4 de marzo, en Ciudad Bolívar estará en la calle 70 Bis Sur 17 C Bis A, barrio La Conquista, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En Engativá, en la carrera 113 A con calle 63 F, barrio Los Laureles, de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.

En Kennedy se habilitará en la transversal 68 J Bis con calle 39 D Sur, Salón Comunal Nueva York, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. En Suba habrá cuatro puntos: en la calle 130 con carrera 102 A (Lagos de Suba), de 7:00 a. m. a 12:00 m.; en la carrera 105 B # 129 D - 92 (Aures II), de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.; en la calle 129 C con carrera 88 C (El Laguito), de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.; y en la calle 140 A # 103 B (Poa – Bochalema), de 3:00 p. m. a 8:00 p. m.

En Tunjuelito estarán en la calle 62 Bis Sur # 16 C - 61, Parque Meissen, de 7:00 a. m. a 11:00 a. m., y en la carrera 61 B Sur 52 B - 59, Parque Nuevo Muzú, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

La UAESP recordó que estos ecopuntos móviles están destinados exclusivamente a residuos de construcción y demolición en pequeñas cantidades, así como a objetos voluminosos del hogar, y no reciben residuos peligrosos ni basura ordinaria.