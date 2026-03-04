Colombia

Shakira vivió tremendo susto en el Zócalo en México: un fan la abrazó con insistencia y la seguridad debió intervenir

El momento incómodo se vivió durante el concierto masivo que ofreció la cantante colombiana en la Ciudad de México, donde la rápida actuación del equipo de seguridad evitó que la situación pasara a mayores

La colombiana por poco no logra soltarse de un fan emocionado por tenerla tan cerca - crédito @fannyxd4/TikTok

Shakira vivió un momento de tensión durante su concierto gratuito del 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando un admirador la sujetó con fuerza frente a más de 400 mil asistentes, lo que obligó a la intervención del personal de seguridad para resguardar su integridad.

El incidente, que fue registrado en video y se viralizó en redes sociales, marcó el cierre de la gira Las mujeres ya no lloran en México y Latinoamérica con un episodio que reavivó el debate sobre la seguridad de los artistas en espectáculos masivos.

Shakira subió al escenario junto
Shakira subió al escenario junto a Beéle para interpretar su nuevo sencillo - crédito @shakira/IG

Durante la interpretación de Pies descalzos, la cantante barranquillera descendió del escenario para saludar a un fan que portaba la bandera de Colombia.

En ese momento, el joven la abrazó con insistencia e intentó acercarla al micrófono, lo que provocó que la artista, notablemente asustada, intentara zafarse.

La negativa del asistente a soltarla obligó a un integrante del equipo de seguridad -que respondió a una señal de la cantante- a intervenir para separarlos. A pesar del sobresalto, Shakira mantuvo la compostura ante las cámaras y regresó al escenario para continuar con su repertorio.

La magnitud de la convocatoria fue tal, que el espectáculo incluyó éxitos recientes y clásicos de la artista colombiana, como La Fuerte y Algo tú junto a Beéle —tema previsto para estrenarse oficialmente el 4 de marzo— y concluyó con BZRP Music Sessions #53.

Reacciones del público y repercusiones en el cierre del concierto

Con este evento la colombiana
Con este evento la colombiana da cierre oficial a su gira de conciertos por Latinoamérica - crédito @shakira/IG

El comportamiento del fan fue duramente criticado en redes sociales. Entre los comentarios más frecuentes se expresó preocupación por el respeto a los artistas y frustración ante acciones que, según usuarios, afectaron la dinámica del evento.

Algunos de los reclamos fueron: “Fue por eso que durante el cierre del concierto ella ya no quiso bajar más”; “se ponen de graciosos y es por eso que los artistas dejan de saludar a los fans” y “Por personas como él los artistas ya no quieren acercarse a los fans”.

Según testimonios de asistentes, el episodio pudo haber precipitado cambios en el desarrollo de los últimos minutos del espectáculo.

Aunque no existe un comunicado oficial, varios presentes advirtieron que, a diferencia de otras fechas de la gira, la cantante no volvió a descender del escenario durante la interpretación de BZRP Music Sessions #53, uno de los momentos más esperados de la noche donde baila, canta y lanza billetes con su cara impresos en ellos para generar cercanía con el público.

La colombiana vivió un incómodo
La colombiana vivió un incómodo momento cuando un fan por poco no la suelta en su paso por el púlico - crédito @shakira/IG

Durante más de hora y media, Shakira interpretó un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera, integrando coreografías, cambios de vestuario y mensajes directos para el público. Entre los temas más celebrados estuvieron Antología, ¿Dónde Estás Corazón?, Pies Descalzos, Monotonía, Chantaje, Acróstico y Te Felicito.

El público respondió con entusiasmo, coreando cada estrofa y levantando miles de celulares para grabar los momentos más emblemáticos.

Shakira ofreció un repertorio de 25 canciones, abarcando éxitos de todas sus etapas, colaboraciones y estrenos en el país, posicionando una vez más a la colombiana como una de las favoritas por el público mexicano con presentaciones apoteósicas en estadios y ahora, el Zócalo de la capital. El setlist completo fue el siguiente:

  1. La fuerte
  2. Girl Like Me
  3. Las de la intuición / Estoy aquí
  4. Empire / Inevitable
  5. Te felicito
  6. TQG
  7. Don’t Bother
  8. Acróstico
  9. Copa vacía / La bicicleta / La tortura
  10. Hips Don’t Lie
  11. Chantaje
  12. Monotonía
  13. Soltera
  14. Si te vas
  15. Última
  16. Ojos así
  17. Pies descalzos, sueños blancos
  18. ¿Dónde estás corazón?
  19. Antología (acústico)
  20. Día de enero
  21. Algo tú (con Beéle, estreno en vivo)
  22. Suerte (Whenever, Wherever)
  23. Waka Waka (Esto es África)
  24. Loba
  25. BZRP Music Sessions #53

