MinDefensa refuerza vigilancia en el ciberespacio y activa línea 157 para denunciar delitos electorales el 8 de marzo

Desde el centro de comando cibernético, se anuncian las estrategias para monitorear y detectar posibles delitos electorales como la compra de votos y la desinformación, blindando la democracia. - crédito Mindefensa

A días de la jornada electoral del domingo 8 de marzo de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, detalló que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han activado un operativo especial que cubre tanto el territorio físico como el entorno digital. El funcionario explicó que la vigilancia no solo se centrará en puntos de votación, sino que también abarcará el ciberespacio, con especial atención a la infraestructura tecnológica de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Según el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto Cibernético (CCOCI) de las Fuerzas Militares ha desplegado sus capacidades de ciberdefensa estratégica para proteger los sistemas informáticos y la red de datos de la Registraduría, considerada infraestructura crítica para el desarrollo de los comicios. Este despliegue busca blindar el proceso contra amenazas digitales, interferencias o intentos de manipulación.

La vigilancia en el ciberespacio implica la utilización de herramientas de analítica avanzada de datos y ciberinteligencia, enfocadas en identificar de manera oportuna patrones atípicos asociados a posibles delitos electorales que puedan surgir en redes sociales, plataformas digitales o sistemas electrónicos de la jornada. El ministro Pedro Sánchez Suárez aseguró que este componente de ciberseguridad es una contribución para aumentar la confianza de los votantes y candidatos en el resultado de las urnas.

Durante el proceso electoral, las autoridades estarán rastreando, monitoreando y detectando comportamientos digitales que puedan alterar o poner en riesgo la transparencia de la votación. Cualquier hallazgo será procesado dentro del marco constitucional y legal vigente, según puntualizó el Ministerio.

El ministro de Defensa presenta las medidas tecnológicas implementadas para proteger los sistemas electorales durante los comicios. - crédito Ministerio de Defensa

Línea 157: canal clave para denunciar delitos electorales

Como parte de la estrategia, el Ministerio de Defensa recordó que la línea gratuita nacional 157 estará disponible para que la ciudadanía pueda denunciar, bajo absoluta reserva, hechos o acciones que puedan afectar el normal desarrollo de las elecciones en cualquier parte del país. Esta línea, administrada por la Policía Nacional, constituye un canal prioritario para recibir información sobre posibles delitos electorales, amenazas, compra de votos, constreñimiento y otros delitos relacionados.

El ministro Pedro Sánchez Suárez reiteró el ofrecimiento de recompensas de hasta 50 millones de pesos a quienes aporten información veraz y oportuna que permita anticipar o neutralizar delitos electorales. Las autoridades garantizarán la confidencialidad de los denunciantes y la protección de la identidad de quienes colaboren.

Autoridades explican el despliegue del Comando Conjunto Cibernético para asegurar la infraestructura digital en la jornada electoral. - crédito Ministerio de Defensa

Elecciones 8 de marzo 2026: guía rápida

Las elecciones del domingo 8 de marzo 2026 están programadas para elegir el Congreso de la República para el periodo 2026–2030, es decir, Senado y Cámara de Representantes. Ese mismo día también se llevarán a cabo consultas interpartidistas, aunque los ciudadanos solo pueden votar en una de ellas.

Horario de votación

El horario oficial es de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se recomienda acudir temprano o a media tarde para evitar las horas pico, entre 10:00 a. m. y 1:00 p. m.

Ley seca y medidas de seguridad

Durante la jornada electoral se aplicará ley seca, junto con otras medidas de conservación del orden público, como cierres de fronteras en los horarios establecidos. Los horarios específicos pueden ajustarse con medidas locales, por lo que se recomienda revisar los decretos de cada alcaldía.

Beneficios por votar

Los ciudadanos que participen pueden solicitar su certificado electoral, un documento que acredita que ejercieron su derecho al voto y que permite acceder a los beneficios contemplados por la normatividad vigente, incluyendo descuentos o facilidades en trámites ante diferentes entidades, según las condiciones establecidas.

Dónde consultar resultados

Para seguir los resultados oficiales, la recomendación es utilizar los canales institucionales de la Registraduría Nacional y su portal Elecciones 2026, donde se centraliza toda la información sobre el proceso.

Las elecciones del domingo 8 de marzo 2026 están programadas para elegir el Congreso de la República para el periodo 2026–2030 - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Checklist para votar sin contratiempos

Llevar la cédula de ciudadanía, física o digital.

Confirmar puesto y mesa de votación antes de salir.

Marcar el tarjetón con calma y revisar antes de depositar el voto.

Solicitar el certificado electoral si se va a usar para beneficios.

Tener en cuenta la ley seca y demás medidas locales.

Con estas medidas, el Ministerio de Defensa asegura que la jornada electoral del 8 de marzo 2026 se desarrollará con mayor seguridad y confianza, protegiendo tanto a los votantes como la integridad del sistema electoral en Colombia.