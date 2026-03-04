Masacre en Cartago, Valle: tres hombres fueron asesinados en balacera en parque municipal

Imágenes de la escena del crimen en un barrio de Cartago, Valle, donde tres personas fueron asesinadas. Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos - crédito Cartago, Valle / Facebook

La noche del martes 3 de marzo de 2026, el municipio de Cartago, en Valle del Cauca, vivió uno de los episodios más violentos del año tras el asesinato de tres hombres en el barrio San Joaquín.

Las autoridades informaron que sujetos armados a bordo de una motocicleta irrumpieron en el parque del sector y dispararon en repetidas ocasiones contra tres personas que se encontraban allí. El hecho se presentó sobre las 10:30 p. m.

Los tres hombres fueron asesinados en el lugar del ataque, sin posibilidad de recibir atención médica. Ninguno alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial.

Uniformados de la Policía y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron al sitio. El área fue acordonada para realizar los procedimientos de inspección técnica y levantamiento de los cuerpos. El coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, subcomandante del Departamento de Policía del Valle, confirmó a El Espectador que personal de la Sijín recolectó pruebas y testimonios en la escena.

El Coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón de la Policía Nacional del Valle informa sobre un ataque con arma de fuego en el barrio San Joaquín de Cartago, ocurrido el 3 de marzo.

Las primeras pesquisas de las autoridades permitieron establecer que al menos una de las víctimas tenía antecedentes judiciales por homicidio, además de otros comportamientos contrarios a la ley. Este dato abrió nuevas líneas de investigación sobre posibles móviles relacionados con ajustes de cuentas o disputas entre grupos criminales.

Hasta el momento, la Policía no ha logrado identificar ni capturar a los responsables materiales de la masacre. El proceso investigativo se apoya en los testimonios recogidos y en los registros de las cámaras de seguridad cercanas al parque, elementos que podrían resultar claves para esclarecer el hecho.

El mismo día de la masacre, la Policía logró la captura de Brainer Robinson Montoya Serna, conocido como alias Cakín, señalado cabecilla de la organización criminal “Los Flacos”. Este grupo mantiene una disputa abierta con la banda “La Nueva Generación” por el control de corredores estratégicos en el norte del Valle y el Eje Cafetero.

Según redes sociales, estas tres personas: Diego Alejandro Manrique Guerrero, Jeferson Andrés Montoya Rendón y Julián David Gutiérrez López, de 33 años. Serían las víctimas de la masacre en Cartago

La captura de alias Cakín se produjo durante la operación Cronos, desarrollada en un condominio de lujo en el corregimiento de Cerritos, Pereira. En el operativo participaron diversas unidades especializadas de la Policía, incluyendo el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, la Dirección de Inteligencia Policial y el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas.

El coronel Astaiza recalcó que la masacre ocurrió pocas horas después de la detención de Cakín, lo que ha despertado hipótesis sobre una posible reacción de las bandas rivales o un intento de reorganización interna tras la caída del líder criminal. Las autoridades no descartan ninguna línea investigativa y mantienen la vigilancia sobre posibles retaliaciones.

Organizaciones delictivas como Los Flacos y La Nueva Generación se disputan el control de rutas y actividades ilícitas en la región, alimentando una ola de violencia que afecta a comunidades enteras. La presión de las autoridades ha forzado a estos grupos a buscar nuevas estrategias y a responder con acciones violentas, como la registrada en Cartago.

El hecho se presentó tras la captura del líder criminal alias Cakín - crédito Diario Noticias Dos Puntos / Facebook

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había ordenado días antes intensificar los operativos para debilitar la estructura de bandas criminales en el Valle del Cauca. La captura de alias Cakín representaba un golpe significativo contra Los Flacos, pero el triple homicidio evidenció que la lucha por el territorio continúa y que la respuesta de los grupos ilegales puede ser inmediata y letal.

En el transcurso de los próximos días, se espera que la Policía y la Fiscalía presenten nuevos detalles sobre el avance de las investigaciones y, eventualmente, identifiquen a los autores materiales de la masacre para emitir órdenes de captura. La sociedad cartagüeña permanece alerta, mientras la Fuerza Pública promete no cesar en sus esfuerzos para devolver la tranquilidad a la zona.