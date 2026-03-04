Colombia

Le ofrecieron un viaje a Coveñas y terminó con millonaria deuda: la historia del fraude que la SIC logró frenar y advierte sobre estafas similares

Le prometieron supuestos beneficios para vacacionar en la costa Caribe, pero terminaron tramitando un producto financiero a su nombre sin su autorización real

Guardar

La Superintendencia de Industria y Comercio relató el caso de un hombre que, al aceptar lo que parecía ser un atractivo paquete de vacaciones hacia Coveñas, terminó firmando sin saberlo la aprobación de una tarjeta de crédito por $3.300.000.

Caminar por los pasillos de los grandes establecimientos comerciales en la capital colombiana puede convertirse en un verdadero escenario de riesgo si no se tiene la debida precaución frente a quienes prometen aparentes beneficios insuperables.

Esta es exactamente la compleja situación que recientemente atravesó un ciudadano de la tercera edad residente en Bogotá, quien repentinamente pasó de planear un merecido descanso en la costa Caribe a tener que enfrentar un grave y doloroso problema de carácter financiero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según lo dicho en una publicación de la Superintendencia de Industria y Comercio en su cuenta de X, todo este suceso comenzó una tarde cualquiera cuando el transeúnte fue interceptado de manera sorpresiva por un activo grupo de jóvenes promotores que aseguraban representar fielmente a una prestigiosa agencia de viajes.

Los ágiles vendedores abordaron al hombre con gran entusiasmo comercial y le plantearon una propuesta que a primera vista parecía totalmente imposible de rechazar. El atractivo gancho principal de la conversación era un exclusivo plan vacacional con destino a las reconocidas playas de Coveñas.

Lo que se presentó como
Lo que se presentó como un simple formalismo para un paquete turístico, resultó ser la autorización de una tarjeta de crédito con un cupo de $3.300.000 a nombre de la víctima- crédito VisualesIA

Los asesores lograron envolver al incauto peatón con múltiples promesas de importantes descuentos, comodidades excepcionales y ventajas únicas para disfrutar del mar. Ante la aparente legitimidad corporativa que proyectaba la oferta, la víctima finalmente accedió a firmar un contrato que, según le explicaron verbalmente, era solo un simple formalismo para asegurar los mencionados beneficios turísticos.

Sin embargo, la amarga realidad oculta detrás de esos papeles firmados era diametralmente opuesta y resultaría mucho más perjudicial para su patrimonio económico. Según la SIC, el hombre no estaba aceptando únicamente un inofensivo itinerario de viaje, sino que en realidad estaba autorizando formalmente la emisión inmediata de un producto crediticio.

Los promotores utilizaron sus datos personales para tramitar y aprobar una nueva tarjeta directamente vinculada con una entidad bancaria tradicional. El cupo total aprobado en dicho plástico financiero ascendía a la suma exacta de tres millones trescientos mil pesos colombianos, un considerable monto de dinero que automáticamente quedó registrado en las bases de datos como una obligación monetaria vigente a su propio nombre.

El verdadero calvario personal comenzó días después, justo cuando el afectado revisó sus finanzas y se percató de la existencia de esta cuantiosa e inesperada deuda que jamás tuvo la más mínima intención de adquirir.

La Superintendencia de Industria y
La Superintendencia de Industria y Comercio falló a favor del ciudadano, ordenando la anulación inmediata de la deuda y emitiendo severas advertencias a las empresas involucradas- crédito Colprensa

Al darse cuenta del engaño del que había sido blanco, el ciudadano intentó comunicarse desesperadamente por todos los canales posibles con la mencionada empresa de turismo para exigir de manera categórica la pronta anulación del documento y revertir la fraudulenta transacción.

En respuesta, la compañía aplicó una rápida estrategia evasiva. Sus supuestos asesores cortaron repentinamente cualquier tipo de comunicación, desaparecieron sin dejar rastro alguno y dejaron al angustiado adulto mayor navegando a la deriva con un enorme cobro bancario totalmente injustificado.

Ante este panorama de vulnerabilidad, el afectado tomó la firme decisión de no resignarse y acudió a las autoridades competentes. Elevó su queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad estatal encargada de proteger los derechos de los consumidores.

Las autoridades reiteran el llamado
Las autoridades reiteran el llamado a los consumidores a mantener la precaución ante ofertas vacacionales insuperables y advierten sobre el riesgo de firmar documentos bajo presión comercial- crédito VisualesIA

El organismo de control asumió el caso, realizando un minucioso análisis de las tácticas comerciales empleadas por los vendedores y comprobando la evidente ausencia de un consentimiento claro e informado para la habilitación de la línea de endeudamiento.

Luego de evaluar el material probatorio, la institución falló de manera contundente a favor del demandante. Se ordenó a la empresa la devolución íntegra de los tres millones trescientos mil pesos y la liquidación del respectivo contrato. Adicionalmente, se impuso una severa sanción contra el banco emisor por no corroborar la voluntad genuina del cliente antes de otorgar el crédito.

El ente regulador advirtió a la operadora turística que un eventual incumplimiento acarreará multas adicionales e incluso el cierre definitivo del establecimiento, recordando a los ciudadanos la importancia de denunciar estas irregularidades.

Temas Relacionados

EstafasSuperintendencia Industria y ComercioRobo de datosViaje a CoveñasColombia-Noticias

Más Noticias

Cristiano Ronaldo se perdería el partido de la selección de Portugal contra México: esto se sabe sobre la lesión del jugador portugués

El partido que servirá para presentar el remodelado estadio Azteca, antes de la Copa del Mundo, tendría la baja del jugador que aspira a llegar a los 1.000 goles como profesional en 2026

Cristiano Ronaldo se perdería el

Menor ‘se pasó por la faja’ los controles de seguridad del aeropuerto de Barranquilla y terminó en la pista de aterrizaje: buscaba “acercarse a los aviones”

El incidente motivó una revisión del cercado, la instalación de sensores y campañas con familias de barrios vecinos para fortalecer la protección perimetral y social

Menor ‘se pasó por la

Shakira vivió tremendo susto en el Zócalo en México: un fan la abrazó con insistencia y la seguridad debió intervenir

El momento incómodo se vivió durante el concierto masivo que ofreció la cantante colombiana en la Ciudad de México, donde la rápida actuación del equipo de seguridad evitó que la situación pasara a mayores

Shakira vivió tremendo susto en

Nu Stadium: el banco del colombiano David Vélez será patrocinador del nuevo estadio de Inter Miami de Lionel Messi

El acuerdo comercial entre la entidad bancaria y el vigente campeón de la MLS establece además la creación de un club de hinchas y el nombre de una plaza en donde se realizarán activaciones comerciales

Nu Stadium: el banco del

Hijo del expresidente Santos afirmó que prefiere ver a las Farc en política y no matando ciudadanos: “Cambiando las balas por votos”

Martín Santos sostuvo en X que la presencia de los ex-Farc en el Congreso es preferible a la continuación de la violencia, y destacó la necesidad de reconciliación y verdad

Hijo del expresidente Santos afirmó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Beéle presentan ‘Algo

Shakira y Beéle presentan ‘Algo tú’, la canción cuyo video grabaron juntos en Barranquilla

Sara Corrales explicó por qué va a hacer una pausa en su carrera actoral: “Cuando sienta que es el momento correcto”

Juanda Caribe reaccionó a la sanción de ‘El Jefe’ por los comentarios hacia Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’: “Me resulta absurdo”

Así calificó Melissa Gate a los participantes de ‘La casa de los famosos’ tras su regreso: “Es como medio hipócrita”

Yina Calderón criticó a Karen Sevillano y Vicky Berrío por el fracaso del ‘After’ de ‘La casa de los famosos’: “Les faltó humildad”

Deportes

Nu Stadium: el banco del

Nu Stadium: el banco del colombiano David Vélez será patrocinador del nuevo estadio de Inter Miami de Lionel Messi

La lesión de Kylian Mbappé, figura de Francia y rival de Colombia en la fecha FIFA, podría ser más grave: se habla de rotura de ligamento

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao