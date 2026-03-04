Colombia

Juzgado admite tutela contra el Ministerio de Trabajo por presuntas fallas de seguridad en su sede de Cali

La acción fue presentada por el sindicato Sintramérito, que alertó sobre deficiencias en el plan de emergencias y riesgos locativos en la Dirección Territorial del Valle del Cauca

Guardar
La acción judicial surge tras
La acción judicial surge tras denuncias sobre fallas en los sistemas de emergencia y posibles riesgos para trabajadores y usuarios. - crédito Google Maps/Jose Noguera

De acuerdo con información proporcionada por Blu Radio, el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Cali admitió una acción de tutela contra el Ministerio del Trabajo por presuntas irregularidades en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en su sede del norte de la ciudad.

La decisión judicial se da tras la demanda interpuesta por el Sindicato de Trabajadores Defensores del Mérito (Sintramérito), que denunció una serie de deficiencias en los protocolos de emergencia y en las condiciones locativas del edificio donde funciona la Dirección Territorial del Valle del Cauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La acción constitucional fue presentada luego de que Sintramérito evidenciara fallas en los elementos esenciales del plan de emergencias en la sede ubicada en la Avenida 3 Norte #23 AN – 02, en Cali.

Entre los principales hallazgos reportados por el sindicato se encuentran:

  • Alarma de emergencias averiada.
  • Luces de emergencia fuera de servicio.
  • Rociadores contra incendios con fallas.
  • Extintores vencidos.
  • Botiquines incompletos.
  • Falta de señalización adecuada del punto de encuentro en caso de evacuación.

Según el sindicato, estas condiciones comprometerían la integridad de funcionarios y usuarios que diariamente acuden a las instalaciones.

El sindicato Sintramérito interpuso la
El sindicato Sintramérito interpuso la tutela al considerar que se estarían vulnerando derechos fundamentales como la salud y el trabajo digno. - crédito Sintramérito

Señalamientos sobre riesgos locativos

En la tutela también se advierte la existencia de riesgos locativos derivados de condiciones físicas inadecuadas del inmueble, que podrían derivar en accidentes laborales.

De acuerdo con el documento radicado ante el juzgado, las presuntas falencias no solo estarían relacionadas con el sistema de emergencias, sino con el estado general de las instalaciones, lo que, a juicio de los accionantes, representa un riesgo para la salud y la vida de los trabajadores.

En el texto de la tutela, Sintramérito señaló según Blu Radio que: “Resulta paradójico que, en este caso, el Empleador sea el Ministerio de Trabajo, cuya función como entidad es, entre otras, formular, adoptar y orientar las políticas públicas para el trabajo, garantizando el derecho al trabajo decente, y la protección de los derechos de los trabajadores, pero que al momento de ceñirse a esa misma ley que promulga y defiende, se convierta en un trasgresor de aquello en lo que es garante y referente”.

El sindicato sostiene que las presuntas omisiones vulnerarían derechos fundamentales como la salud, la vida y el trabajo en condiciones dignas y justas.

El juzgado ordenó vincular a
El juzgado ordenó vincular a la Procuraduría para que emita concepto dentro del trámite constitucional. - crédito Procuraduría General de la Nación

Lo que resolvió el Juzgado al admitir la tutela

El despacho judicial decidió admitir la acción de tutela, lo que significa que encontró cumplidos los requisitos formales para iniciar el trámite y estudiar de fondo las presuntas vulneraciones.

En el auto de admisión se indicó: “Con el fin de que se le amparen los derechos fundamentales a la salud, a la vida, y al trabajo en condiciones dignas y justas de sus asociados. También se correrá traslado de la demanda tutelar a la Procuraduría General de la Nación, conforme lo solicitado por el actor, con el fin de que allegue pronunciamiento”.

Con esta decisión, el proceso entra en fase de estudio y se abre espacio para que las entidades involucradas respondan a los señalamientos.

Solicitud de suspensión de actividades no prosperó como medida provisional

Dentro de la acción constitucional, el sindicato solicitó como medida provisional la suspensión temporal de las actividades laborales y de la atención al público en el edificio, proponiendo que se implementara la modalidad de trabajo en casa mientras se corregían las presuntas fallas.

Sin embargo, esta solicitud no fue acogida de manera inmediata en el auto de admisión, por lo que las actividades en la sede continúan mientras avanza el trámite judicial.

Mientras avanza el proceso, las
Mientras avanza el proceso, las actividades continúan en el edificio señalado por presuntas deficiencias en seguridad. - crédito Google Maps/Edwin Sanchez Cuero

¿Qué puede pasar ahora?

Tras la admisión de la tutela, el Ministerio del Trabajo deberá pronunciarse frente a los hechos expuestos. El juzgado evaluará los argumentos de las partes y determinará si existe o no vulneración de derechos fundamentales.

En caso de que el juez encuentre probadas las fallas denunciadas, podría ordenar medidas correctivas inmediatas, entre ellas la adecuación del sistema de emergencias, la renovación de equipos vencidos o la implementación de acciones preventivas adicionales.

La decisión final dependerá del análisis probatorio y de los informes que alleguen tanto la entidad como los organismos de control.

Temas Relacionados

Ministerio de Trabajotutela contra MinTrabajofallas de seguridad laboralSintraméritoSalud en el TrabajoProcuraduríaColombia-Noticias

Más Noticias

Abren nuevo desacato contra Petro por no retractarse tras llamar “bandido” a exgerente de Coosalud

Un juez de Bogotá abrió un nuevo incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no cumplir la orden judicial de retractarse públicamente de acusaciones hechas contra el exgerente de la EPS Coosalud

Abren nuevo desacato contra Petro

Tecnología y sensores ayudan a La Rolita a completar 14 meses sin siniestros viales fatales en Bogotá

La operadora distrital de transporte La Rolita implementó cámaras, sensores y sistemas de monitoreo para prevenir accidentes en sus buses. Gracias a estas herramientas, la empresa completó 14 meses sin fatalidades en las vías

Tecnología y sensores ayudan a

Cae la satisfacción de usuarios en EPS intervenidas por el Gobierno y aumentan las quejas

Encuestas oficiales del Ministerio de Salud muestran que la satisfacción de usuarios cayó en seis de ocho EPS intervenidas por el Gobierno. Al mismo tiempo, las quejas y reclamos en estas entidades aumentaron más del 50 %

Cae la satisfacción de usuarios

Dos hombres vandalizaron la sede de campaña de Katherine Miranda en Chapinero, Bogotá

La representante denunció que su espacio político fue atacado con aerosol negro en medio de la controversia por sus señalamientos sobre presuntas irregularidades en la remisión de pacientes oncológicos hacia la clínica Clinaltec de Ibagué

Dos hombres vandalizaron la sede

Capital Salud agiliza entrega de medicamentos: 60 % de afiliados recibe fórmulas en menos de 30 minutos

La EPS distrital Capital Salud implementó cambios en el modelo de dispensación de medicamentos y eliminó un trámite de autorizaciones, lo que ha permitido que la mayoría de sus afiliados reciba sus fórmulas con mayor rapidez

Capital Salud agiliza entrega de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Sasha Calle fue confirmada como

Sasha Calle fue confirmada como parte del reparto de ‘El exorcista’ de Mike Flanagan, junto a Scarlett Johansson

Video: El Topi le robó un beso a Aida Victoria Merlano en medio de una transmisión en vivo

Andrea Valdiri sorprendió a su hija mayor con un lujoso reloj Cartier para celebrar sus 15 años: así reaccionó la joven

Luis Alfonso hizo curiosa comparación que involucra a Pipe Bueno: “Las mismas canas del viejo”

Jessica Cediel encendió las redes al defender su apoyo a Paloma Valencia y respondió a las críticas: “Ardidos, sigan inventando”

Deportes

Nacional vs. Millonarios: historia y

Nacional vs. Millonarios: historia y claves de la rivalidad más importante del fútbol en Colombia

Tras ganar en su debut, Javier Reyes está listo para seguir en la UFC: “Una semana para comer y estoy listo para pelear”

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

Tres ciclistas colombianos confirman su participación en la París-Niza 2026: vea quiénes son

Fluminense anunció el fichaje del colombiano Julián Millán para la temporada 2026 del Brasileirao