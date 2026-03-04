Juan Carlos Pinzón pidió desclasificar los computadores de las Farc y exigió explicaciones a Iván Cepeda: “No puede ser que la clandestinidad proteja a un candidato”

Las solicitudes del precandidato incluyen peticiones a autoridades judiciales para que reconsideren decisiones sobre material probatorio y advierte que omitir información relevante podría activar medidas desde instancias internacionales como la Corte Penal Internacional - crédito @UltimaHoraCR/X

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón exigió el miércoles 4 de marzo de 2026 la desclasificación de los computadores incautados a las Farc, al señalar que figuras como Iván Cepeda, hoy candidato, deben explicar su nombre en documentos asociados a esa guerrilla y responder por dudas sobre su relación con esa estructura.

“El país no puede tener un candidato presidencial que genere tantas dudas. Si aquí no hay verdad, cuénteselo al país y convénzalo; pero si la hay, también cuénteselo, porque no puede ser que la clandestinidad proteja a un candidato”, expresó el candidato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pinzón planteó que, si permanecen ocultos detalles relevantes, los riesgos para la verdad judicial sobre crímenes de guerra y redes de narcotráfico se amplifican en un contexto en el que la Corte Penal Internacional puede intervenir por delitos que no prescriben ni pueden ser amnistiados, según el Estatuto de Roma, firmado por Colombia, según recogió el propio aspirante en el comunicado divulgado por su equipo.

La declaración de Pinzón, se produjo después de que la cúpula de las Farc confesara ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el reclutamiento forzado de 18.677 menores y violencia sexual contra ellos.

El candidato presidencial resaltó que esos hechos se constituyen en crímenes de guerra confesos, “que no prescriben”, remitiéndose al Estatuto de Roma.

Así mismo, enfatizó que el sistema judicial nacional no tiene competencia para otorgar amnistía sobre esos delitos, y que cualquier intento de hacerlo activaría el examen de la Corte Penal Internacional.

Juan Carlos Pinzón advirtió sobre los riesgos para la verdad judicial si se mantienen ocultos datos relevantes sobre crímenes de guerra y narcotráfico asociados a las Farc - crédito Prensa Juan Carlos Pinzón

Juan Carlos Pinzón sostuvo que la financiación de estas acciones provenía de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos, aportando como evidencia documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según esos archivos, en 2006 Nicolás Maduro habría recibido USD 5 millones de las Farc para operaciones de blanqueo de capitales, y que Hugo Chávez llegó a prometer USD 300 millones a la organización insurgente.

Adicionalmente, citó documentación de la DEA sobre la convergencia de las Farc con Hezbollah en territorio venezolano.

“Estos crímenes fueron financiados a través de una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero. Citó documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos según la cual en 2006 Nicolás Maduro recibió 5 millones de dólares de las Farc para lavar dinero y que Hugo Chávez prometió 300 millones de dólares. También mencionó documentación de la DEA sobre convergencia criminal entre las Farc y Hezbollah en Venezuela”, se lee en el documento.

Pinzón recordó que el Ejército Nacional incautó computadores de altos mandos de las Farc en operativos de 2008, 2010 y 2011, específicamente a Raúl Reyes, el “mono Jojoy” y Alfonso Cano. En los tres casos, sostuvo que, la justicia nacional anuló la validez probatoria de esos dispositivos. El precandidato contrastó esta postura con la estadounidense, afirmando: “Mientras en Colombia los jueces anulan pruebas con tecnicismos, en Estados Unidos esas mismas evidencias sirven para acusar a un jefe de Estado”.

El candidato denunció la anulación de pruebas clave contenidas en los computadores de Raúl Reyes, ‘Jojoy’ y Alfonso Cano por parte de la justicia colombiana - crédito Lina Gasca/Colprensa

Según Pinzón, en el computador de Raúl Reyes aparecieron mencionadas organizaciones como Colombianos y Colombianas por la Paz, fundada por Piedad Córdoba y con la participación de Iván Cepeda.

Además, citó reportes de The Guardian y Associated Press en los que se indica que Cepeda visitó en varias ocasiones a Simón Trinidad —reconocido dirigente de las Farc— en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Una de estas visitas se habría realizado junto al abogado Enrique Santiago, a quien Pinzón describe como asesor legal de las Farc y uno de los arquitectos de la JEP.

Pinzón señaló que, de los nueve magistrados que en 2011 firmaron el auto que anuló los computadores de Reyes como prueba, cuatro terminaron envueltos en escándalos judiciales y uno de ellos, José Leonidas Bustos, recibió una condena a 10 años de prisión por haber liderado el caso conocido como el “Cartel de la Toga”.

El candidato exigió a la Fiscalía General de la Nación que recopile las pruebas que Estados Unidos ha utilizado para judicializar a Nicolás Maduro y se las aporte a la justicia colombiana.

Juan Carlos Pinzón presentó documentos que vinculan a Nicolás Maduro y Hugo Chávez en la financiación ilícita de las Farc a través de narcotráfico y lavado de activos internacionales - crédito Colprensa

A la Corte Suprema de Justicia, le solicitó que revoque la decisión firmada por el magistrado condenado Leonidas Bustos. Pinzón pidió que se liberen y desclasifiquen los contenidos de los computadores atribuidos a Jojoy, Reyes y Cano, a fin de que “Colombia entera vea los nombres que ahí aparecen”.

El aspirante presidencial advirtió que, si la justicia colombiana opta por la amnistía, debe prevalecer la competencia internacional: “Las Farc confesaron un crimen de guerra contra 18.677 niños. Si la justicia colombiana les da amnistía, que la justicia internacional les dé una condena. CPI, Unicef, Cidh: el mundo los está mirando”, sostuvo Pinzón en su comunicado.

Finalmente, Pinzón enfatizó el derecho de la sociedad colombiana a conocer la totalidad de los hechos y reiteró que Iván Cepeda, actual candidato presidencial, debe explicar a la opinión pública su papel y las relaciones que mantuvo con los actores involucrados en los hechos mencionados en los computadores de las Farc.