Colombia

Iván Cepeda sumó nuevos apoyos a su campaña: líderes del gremio de taxistas y transportadores se unieron a su candidatura

El candidato presidencial del Pacto Histórico afirmó que, si llega a la Presidencia, establecerá un canal de comunicación constante con los sindicatos y con agrupaciones sociales

Guardar
El encuentro en los los
El encuentro en los los líderes de transportadores con Iván Cepeda se realizó el martes 3 de marzo de 2026 crédito prensa Iván Cepeda

Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, sostuvo un encuentro programático con representantes nacionales de asociaciones, sindicatos y grupos de taxistas y transportistas.

Según explicó su equipo de campaña, la reunión forma parte de la agenda de diálogos programáticos que el candidato adelanta en todo el país con diferentes gremios y sectores sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Este martes el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, sostuvo una reunión con representantes nacionales de asociaciones, sindicatos y grupos de taxistas y transportistas, como parte de la agenda de diálogos programáticos que adelanta en todo el país con diferentes gremios y sectores sociales”, señalaron.

Durante la jornada, los dirigentes de las delegaciones de taxistas y transportadores de carga expresaron su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda. En el intercambio, compartieron sus inquietudes sobre temas como la protección de derechos laborales, la seguridad en el trabajo y el impacto que tienen las plataformas digitales en el sector.

Líderes compartieron sus inquietudes sobre
Líderes compartieron sus inquietudes sobre temas como la protección de derechos laborales, la seguridad en el trabajo y el impacto que tienen las plataformas digitales en el sector - crédito prensa Iván Cepeda

“En este espacio, los líderes de diferentes delegaciones de taxistas y transportadores de carga manifestaron su apoyo a la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico, con quien dialogaron sobre las principales preocupaciones de los trabajadores del gremio respecto a la garantía de derechos laborales, seguridad y plataformas digitales”, afirmaron.

Cepeda afirmó que, si llega a la Presidencia, establecerá un canal de comunicación constante con los sindicatos y con agrupaciones sociales.

Además, planteó la creación de espacios de diálogo con el gremio de taxistas y transportadores para discutir y construir en conjunto propuestas dirigidas a mejorar las condiciones de quienes se desempeñan en este campo, considerado clave para el transporte y la economía nacional.

“En ese sentido, anunció mesas de concertación para trabajar juntos sobre las propuestas del gremio de taxistas y transportadores, destinadas a concertar soluciones que garanticen condiciones laborales dignas a quienes trabajan día y noche en este sector fundamental para la movilidad y la economía”, precisaron.

El equipo de campaña expresó que la reunión se suma a los encuentros que, en distintas partes del país, incluyen a movimientos sociales, colectivos de mujeres, jóvenes, campesinos, comunidades afrodescendientes, indígenas y otros gremios, con el objetivo de formular propuestas programáticas a partir del trabajo conjunto con la ciudadanía.

Iván Cepeda planteó la creación
Iván Cepeda planteó la creación de espacios de diálogo con el gremio de taxistas y transportadores para discutir y construir en conjunto propuestas- crédito prensa Cepeda

“Este encuentro hace parte de los diálogos que se desarrollan en todo el país con movimientos sociales, populares y organizaciones de mujeres, juventudes, campesinos, afrodescendientes, indígenas, gremios, sindicatos, entre otros, para construir propuestas programáticas en unidad con el pueblo colombiano”, puntualizaron.

Otros apoyos

Recientemente, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, confirmó en sus canales oficiales que la Unión Sindical Obrera (USO) de Cartagena y la Asociación Nacional de Pensionados Petroleros de Colombia (Andepetrol) apoyarán su candidatura.

“Las directivas de la USO Cartagena y Andepetrol anuncian su apoyo y de todos los trabajadores del sector petrolero en Bolívar a mi candidatura”, indicó Iván Cepeda.

El senador compartió un video de las directivas de la USO de Cartagena, en el que confirman su apoyo a su candidatura presidencial.

Iván Cepeda aseguró que la
Iván Cepeda aseguró que la Asociación Nacional de Pensionados Petroleros de Colombia (Andepetrol) apoyarán su candidatura - crédito @IvanCepedaCast/X

“Desde la sede de la USO Regional Bolívar, la campaña Iván Presidente informa al país que hoy, toda esta regional, junto con sus trabajadores y sus fuerzas sindicales y sociales, respalda a Iván Cepeda”, indicó.

El vocero señaló que como dirigentes de la Junta Directiva Nacional mantendrán su respaldo al Pacto Histórico con el propósito, según el sindicato, de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes y Senado de la República.

“Como dirigentes de la Junta Directiva Nacional, seguimos el mandato de las bases y avanzamos en nuestro recorrido nacional. Escuchamos a los trabajadores y confirmamos el compromiso con el proyecto de cambio que lidera el presidente Gustavo Petro Urrego. Mantenemos nuestro respaldo al Pacto Histórico para obtener mayorías en Cámara y Senado, y para lograr la elección de Iván Cepeda como presidente de la República en primera vuelta”, afirmaron.

Temas Relacionados

Iván CepedaGremio taxistasGremio transportadoresPacto HistóricoApoyos electoralesElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Mototaxista reconocido como ‘Bovi’ murió mientras tenía relaciones íntimas en un motel de Córdoba

El dolor y la incertidumbre dominan a la familia de la víctima, que enfrenta el proceso judicial mientras la localidad se une en gestos de acompañamiento

Mototaxista reconocido como ‘Bovi’ murió

SIC investigará a Farmatodo por presunto cobro excesivo en medicamentos y negación del derecho de retracto a los clientes

Algunas quejas de usuarios revelan diferencias entre los valores anunciados y los que se pagaron realmente, además de obstáculos para ejercer el derecho a devolver productos

SIC investigará a Farmatodo por

Él es Wilton Sampaio, el árbitro brasileño que será encargado de dirigir el Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

El duelo del clásico colombiano entre verdes y azules tendrá una terna caracterizada por la experiencia y el reconocimiento en sus decisiones como juez central

Él es Wilton Sampaio, el

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

El cuadro dirigido por Lucas González tendrá un partido clave ante el cuadro chileno tras sufrir en la segunda fase ante Deportivo Táchira

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN

Mario Hernández, empresario que aspira al Senado, cuestiona la Paz Total y la carga tributaria del Gobierno Petro

El hombre de negocios y ahora candidato por el partido Centro Democrático afirmó que Colombia necesita reglas claras, trabajo honesto y menos impuestos para avanzar, al tiempo que criticó el impacto de la actual política de seguridad

Mario Hernández, empresario que aspira
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio aseguró que una

Yeferson Cossio aseguró que una de sus exparejas le hacía brujería: “Yo la confronté a ella”

Jhonny Rivera y Jenny López tienen este destino programado para pasar su luna de miel: contaron detalles del viaje

Shakira vivió tremendo susto en el Zócalo en México: la seguridad debió intervenir

Shakira y Beéle presentan ‘Algo tú’, la canción cuyo video grabaron juntos en Barranquilla

Sara Corrales explicó por qué va a hacer una pausa en su carrera actoral: “Cuando sienta que es el momento correcto”

Deportes

Él es Wilton Sampaio, el

Él es Wilton Sampaio, el árbitro brasileño que será encargado de dirigir el Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Cristiano Ronaldo se perdería el partido de la selección de Portugal contra México: esto se sabe sobre la lesión del jugador portugués