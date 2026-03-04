Iván Cepeda sumó nuevos apoyos a su campaña: líderes del gremio de taxistas y transportadores se unieron a su candidatura

El encuentro en los los líderes de transportadores con Iván Cepeda se realizó el martes 3 de marzo de 2026 crédito prensa Iván Cepeda

Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, sostuvo un encuentro programático con representantes nacionales de asociaciones, sindicatos y grupos de taxistas y transportistas.

Según explicó su equipo de campaña, la reunión forma parte de la agenda de diálogos programáticos que el candidato adelanta en todo el país con diferentes gremios y sectores sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Este martes el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, sostuvo una reunión con representantes nacionales de asociaciones, sindicatos y grupos de taxistas y transportistas, como parte de la agenda de diálogos programáticos que adelanta en todo el país con diferentes gremios y sectores sociales”, señalaron.

Durante la jornada, los dirigentes de las delegaciones de taxistas y transportadores de carga expresaron su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda. En el intercambio, compartieron sus inquietudes sobre temas como la protección de derechos laborales, la seguridad en el trabajo y el impacto que tienen las plataformas digitales en el sector.

Líderes compartieron sus inquietudes sobre temas como la protección de derechos laborales, la seguridad en el trabajo y el impacto que tienen las plataformas digitales en el sector - crédito prensa Iván Cepeda

“En este espacio, los líderes de diferentes delegaciones de taxistas y transportadores de carga manifestaron su apoyo a la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico, con quien dialogaron sobre las principales preocupaciones de los trabajadores del gremio respecto a la garantía de derechos laborales, seguridad y plataformas digitales”, afirmaron.

Cepeda afirmó que, si llega a la Presidencia, establecerá un canal de comunicación constante con los sindicatos y con agrupaciones sociales.

Además, planteó la creación de espacios de diálogo con el gremio de taxistas y transportadores para discutir y construir en conjunto propuestas dirigidas a mejorar las condiciones de quienes se desempeñan en este campo, considerado clave para el transporte y la economía nacional.

“En ese sentido, anunció mesas de concertación para trabajar juntos sobre las propuestas del gremio de taxistas y transportadores, destinadas a concertar soluciones que garanticen condiciones laborales dignas a quienes trabajan día y noche en este sector fundamental para la movilidad y la economía”, precisaron.

El equipo de campaña expresó que la reunión se suma a los encuentros que, en distintas partes del país, incluyen a movimientos sociales, colectivos de mujeres, jóvenes, campesinos, comunidades afrodescendientes, indígenas y otros gremios, con el objetivo de formular propuestas programáticas a partir del trabajo conjunto con la ciudadanía.

Iván Cepeda planteó la creación de espacios de diálogo con el gremio de taxistas y transportadores para discutir y construir en conjunto propuestas- crédito prensa Cepeda

“Este encuentro hace parte de los diálogos que se desarrollan en todo el país con movimientos sociales, populares y organizaciones de mujeres, juventudes, campesinos, afrodescendientes, indígenas, gremios, sindicatos, entre otros, para construir propuestas programáticas en unidad con el pueblo colombiano”, puntualizaron.

Otros apoyos

Recientemente, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, confirmó en sus canales oficiales que la Unión Sindical Obrera (USO) de Cartagena y la Asociación Nacional de Pensionados Petroleros de Colombia (Andepetrol) apoyarán su candidatura.

“Las directivas de la USO Cartagena y Andepetrol anuncian su apoyo y de todos los trabajadores del sector petrolero en Bolívar a mi candidatura”, indicó Iván Cepeda.

El senador compartió un video de las directivas de la USO de Cartagena, en el que confirman su apoyo a su candidatura presidencial.

Iván Cepeda aseguró que la Asociación Nacional de Pensionados Petroleros de Colombia (Andepetrol) apoyarán su candidatura - crédito @IvanCepedaCast/X

“Desde la sede de la USO Regional Bolívar, la campaña Iván Presidente informa al país que hoy, toda esta regional, junto con sus trabajadores y sus fuerzas sindicales y sociales, respalda a Iván Cepeda”, indicó.

El vocero señaló que como dirigentes de la Junta Directiva Nacional mantendrán su respaldo al Pacto Histórico con el propósito, según el sindicato, de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes y Senado de la República.

“Como dirigentes de la Junta Directiva Nacional, seguimos el mandato de las bases y avanzamos en nuestro recorrido nacional. Escuchamos a los trabajadores y confirmamos el compromiso con el proyecto de cambio que lidera el presidente Gustavo Petro Urrego. Mantenemos nuestro respaldo al Pacto Histórico para obtener mayorías en Cámara y Senado, y para lograr la elección de Iván Cepeda como presidente de la República en primera vuelta”, afirmaron.