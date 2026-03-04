Hay dos detenidos por el crimen de las menores Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle en Malambo: la familia acusa a las autoridades de burlarse del caso

La identificación y localización de los sospechosos en un centro médico se logró mediante análisis de comunicaciones y testimonios, mientras la investigación sigue abierta y la familia de las víctimas reclama respuestas - crédito Sofía Toscano/Colprensa

La captura de sospechosos del asesinato de dos hermanas menores de edad (Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17) en Malambo, Atlántico, conmocionó a la comunidad de Barranquilla y ha generado intensos cuestionamientos sobre la respuesta institucional ante la desaparición de adolescentes.

Un joven de 18 años fue detenido y un menor de 17 años fue aprehendido, ambos señalados por estar involucrados en el doble homicidio, tras un operativo que involucró a varias autoridades, según varios medios regionales.

La Policía localizó a los dos sospechosos en la clínica Altos de San Vicente en Barranquilla, adonde acudieron juntos después de sufrir un accidente.

Uno de ellos, el adulto de 18 años, fue llevado bajo arresto al recibir el alta médica y el otro, el menor de de edad, permanece bajo custodia hospitalaria tras ser operado. La captura se produjo tras vincular sus nombres a las víctimas a partir de análisis de comunicaciones, testimonios y pruebas familiares.

El Grupo Judicial e Inteligencia de la Policía activó un plan especial para esclarecer los hechos, mientras la comunidad exige avances y las autoridades mantienen abierta la investigación, según lo publicado en los medios citados.

La hermana mayor de las víctimas, estudiante universitaria, comparte su testimonio sobre el trato recibido por parte de instituciones y los desafíos para encontrar apoyo durante las primeras horas de la crisis - crédito Colprensa

Sin embargo, la familia, encabezada por la madre María Noriega Cruz y la hermana mayor Wendy Hernández Noriega, ha criticado la actuación de las instituciones durante las primeras horas tras la desaparición.

Wendy relató a El Tiempo y El Heraldo que acudieron al Gaula y a la Policía en busca de ayuda, pero percibieron una falta de reacción adecuada y respuestas que, según ella, minimizaban la gravedad del caso.

“Se burlaban del dolor de mi mamá”, denunció la hermana mayor en entrevista con El Tiempo.

Señaló que las autoridades inicialmente atribuían el hecho a un autosecuestro, lo que retrasó las actuaciones y generó revictimización. La familia entregó videos y pruebas, pero sostiene que no se activaron los protocolos de búsqueda exigidos para menores desaparecidos.

La hermana mayor de las víctimas concluyó haciendo hincapié en la urgencia de que las autoridades esclarezcan el caso y actúen con determinación, para evitar que otras familias afronten pérdidas semejantes y la incertidumbre de esperas prolongadas sin respuesta.

La desaparición de Sheerydan, y Keyla de 17, comenzó la noche del martes de Carnaval cuando salieron de su casa en el barrio La Sierrita rumbo a una reunión en Malambo, según relató la familia a medios como El Tiempo y El Heraldo.

La dramática desaparición y asesinato de dos adolescentes expuso tanto la violencia estructural que enfrenta la juventud como las deficiencias de respuesta ante emergencias críticas en Barranquilla y su área metropolitana - crédito Ernesto Guzmán / EFE

Tras perder el contacto, la familia inició la búsqueda de inmediato. Pronto recibieron llamadas extorsivas en las que se exigían 50 millones, luego 20 millones y finalmente 10 millones de pesos por un supuesto rescate, e incluyeron imágenes intimidatorias de una de las jóvenes.

Once días más tarde, el 28 de febrero, vecinos del barrio Maranatha alertaron a las autoridades debido a olores extraños en un lote baldío, según detalló Semana.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Fiscalía hallaron los cuerpos de las adolescentes en una fosa común, con signos de violencia y avanzado estado de descomposición.

La identidad de las víctimas fue confirmada por María Noriega Cruz en Medicina Legal el 2 de marzo, reportaron familiares a El Tiempo.

Hipótesis, ‘modus operandi’ y líneas de investigación

Las fuentes consultadas por los medios ya mencionados coinciden en que una de las principales hipótesis es el posible vínculo de los sospechosos con la estructura criminal identificada como Los Costeños.

La fiesta a la que asistieron las víctimas habría contado con la presencia de integrantes de este grupo, y una discusión durante el encuentro podría haber desencadenado la violencia, según informaron las autoridades en diálogos con Semana.

María Noriega y su familia enfrentan no solo la pérdida sino cuestionamientos a la reacción oficial. Un operativo judicial intenta arrojar luz sobre una historia que deja heridas abiertas - crédito Ernesto Guzman Jr / EFE

El Tiempo precisó que la familia encontró conversaciones en redes sociales con dos jóvenes, conocidos por los apodos “Tatán” y “Fabián”, días antes de la desaparición.

Las autoridades investigan si las extorsiones están directamente vinculadas a los sospechosos detenidos o si existen otros partícipes. El análisis de llamadas, entrevistas y pruebas digitales continúa como eje principal en el esclarecimiento del caso, informó Semana.