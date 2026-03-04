Colombia

ESSA y sindicato Sintraelecol inician diálogos para buscar fin de la huelga en Santander

La mesa de negociación se realizará en el Ministerio de Trabajo y busca alcanzar acuerdos que permitan levantar el cese de actividades iniciado el 20 de febrero

Guardar
El Consejo Gremial Nacional pidió
El Consejo Gremial Nacional pidió a las autoridades garantizar la continuidad del servicio eléctrico tras el inicio de la huelga en ESSA- crédito VisualesIA

La Electrificadora de Santander (ESSA) y el sindicato Sintraelecol iniciaron este martes en Bogotá una mesa de diálogos para buscar acuerdos que permitan levantar la huelga de trabajadores que comenzó el pasado 20 de febrero de 2026, según información obtenida por Blu Radio.

La reunión fue convocada por el Ministerio de Trabajo y representa el primer acercamiento formal entre la empresa y los representantes sindicales desde que inició el cese de actividades, de acuerdo con la información recopilada.

El gerente de ESSA, Guillermo León Valencia, confirmó el inicio de las conversaciones y aseguró que la compañía está dispuesta a avanzar en consensos que permitan superar el conflicto laboral.

El directivo manifestó que el objetivo del encuentro es definir las primeras agendas de negociación y abrir canales de acercamiento entre las partes. “Estamos dispuestos al diálogo, queremos tener las aproximaciones y llegar a los acuerdos. Necesitamos acercar las pretensiones de ambos lados para que esto se haga realidad”, afirmó Valencia en entrevista con Blu Radio.

No obstante, el gerente también hizo un llamado al sindicato para moderar las exigencias planteadas en el pliego de peticiones. “Hay una realidad de empresa, de negocio y de entorno que nos obliga a pensar no solo en el presente, sino en la sostenibilidad de largo plazo de la compañía”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

Según explicó, ESSA ha realizado inversiones importantes durante la última década para mantener la calidad del servicio eléctrico en el departamento. El directivo indicó que la empresa ha destinado cerca de 2,2 billones de pesos en los últimos diez años para fortalecer la infraestructura energética en Santander.

Asimismo, señaló que existen planes de inversión por alrededor de 2,7 billones de pesos para los próximos nueve años. Estos recursos, según la empresa, estarán orientados a modernizar redes antiguas, mejorar la infraestructura y adoptar tecnologías que permitan reducir los tiempos de respuesta ante fallas en el sistema eléctrico.

La Electrificadora de Santander presta el servicio de energía en 102 municipios del departamento. De acuerdo con el gerente, uno de los desafíos actuales es ampliar la cobertura en zonas rurales donde todavía hay cerca de 11.000 familias sin acceso al servicio.

Valencia explicó que la meta es alcanzar cobertura total en el territorio, incluso mediante soluciones alternativas en aquellas áreas donde no es posible ampliar la red eléctrica convencional.

Frente a la preocupación ciudadana por eventuales interrupciones del suministro durante la huelga, el directivo aseguró que la empresa mantiene las operaciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio. “La energía eléctrica es un servicio público esencial, definido por las leyes 142 y 143 de 1994. Nuestra responsabilidad es garantizar la continuidad y calidad del servicio”, afirmó.

El gerente indicó que, pese al cese de actividades, la compañía conserva equipos de trabajo encargados de atender emergencias, realizar mantenimientos preventivos y ejecutar labores correctivas indispensables para evitar fallas mayores en la red.

“Todo el sistema debe mantenerse íntegro. No es adecuado pensar que solo lo correctivo es esencial; también lo preventivo es clave para evitar eventos más graves”, agregó el directivo, citado por ese medio de comunicación.

La expectativa de la empresa es que el proceso de negociación avance con rapidez y permita resolver el conflicto laboral en el menor tiempo posible. Mientras se desarrollan las conversaciones, las autoridades laborales y los representantes de ambas partes continuarán analizando las condiciones del pliego sindical y las propuestas de la compañía para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga.

