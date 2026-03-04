El Pacto Histórico y el Frente Amplio Unitario de Roy Barreras, entre los partidos más demorados para reportar sus cuentas de campaña al Congreso

El Pacto Histórico registra un 8% en los reportes exigidos por la ley con respecto a las cmapañas de los candidatos al Congreso - crédito @GloriaFlorezSI/X

El 8 de marzo de 2026 se llevarán a cabo los comicios legislativos y consultas presidenciales en Colombia. Las organizaciones civiles, que vigilan el proceso, expresaron preocupación por la falta de transparencia en el reporte de gastos de campaña.

Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), solo el 25% de los candidatos al Congreso cumplió con la obligación legal de declarar sus ingresos y egresos. Este incremento mínimo, de solo 8 puntos porcentuales, se registra a tan solo cuatro días de la cita electoral.

Las cifras confirman que la mayoría de aspirantes no cumple con el plazo máximo de una semana para reportar el gasto, establecido en la normativa.

Entre los partidos políticos con mejor desempeño en el reporte al Senado de la República destacan:

Centro Democrático: 100% de cumplimiento en el reporte al Senado de la República.

Partido de la U: 89%.

Oxígeno: 69%.

Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais): 67%.

Coalición Alianza por Colombia (integrada por Alianza Verde, En Marcha, ASI y Colombia Renaciente): 56%.

El panorama es opuesto en la lista Con toda por Colombia, encabezada por Juan Daniel Oviedo, y en Patriota, ambas con cero reportes de cuentas. La coalición entre Fuerza Ciudadana y Comunes solo presentó informe de un candidato, lo que equivale al 2% de cumplimiento. El Pacto Histórico registra un 8% y la lista de Roy Barreras, el Frente Amplio Unitario, un 11% de cumplimiento.

Para la Cámara de Representantes, el promedio nacional de reporte se mantiene en el 30%. Por departamentos, Guaviare alcanza el nivel más alto con 71,4%, seguido por Putumayo con 65% y Casanare con 57,1%. Córdoba muestra el peor desempeño con solo 8%, mientras que Vichada y San Andrés y Providencia reportan 12,5% y 15%, respectivamente.

Consultas presidenciales y cifras millonarias

Los cancidatos presidenciales también tienen demoras en la presentación de sus ingresos de campaña - crédito VisualesIA

El estancamiento en la transparencia también es evidente en las consultas presidenciales. Solamente cinco de los once candidatos que aparecerán en el tarjetón han presentado sus informes económicos, todos correspondientes a la Gran Consulta por Colombia. La aspirante Paloma Valencia encabeza el reporte con ingresos por $2.000.000.000 y gastos cercanos a $1.120.000.000; de los cuales, $1.029.304.624 corresponden a propaganda electoral.

Vicky Dávila, también candidata en la consulta, declara ingresos de $2.000.000.000, provenientes en su totalidad de un préstamo otorgado por el banco GNB Sudameris, propiedad de la familia Gilinsky, controlantes mayoritarios de Revista Semana. El gasto declarado por Dávila asciende a $485.000.000, de ellos, $400.000.000 se asignaron a una oficina de estrategia de medios.

El tercer candidato con mayores ingresos reportados es Aníbal Gaviria, con $881,9 millones, la mayor parte aportados por familiares: su esposa e hija donaron $60.000.000, y sus hermanos transfirieron $750.000.000. Juan Manuel Galán registra ingresos por $800.000.000, pero solo justificó gastos por $12.000.000, faltando detalles sobre eventos recientes como el cierre de campaña en Bogotá.

David Luna es el último de los candidatos que presentó informe, con ingresos de $360.000.000 provenientes de su familia. No ha reportado aún gastos, a pesar de las actividades y pautas de campaña que evidencian movimientos financieros pendientes de declaración.

Según El Tiempo, el resto de los aspirantes presidenciales argumentan dificultades para abrir la cuenta bancaria única exigida, o problemas técnicos para el envío de información al sistema Cuentas Claras.

Cómo quedará el Congreso de la República (2026-2030): esto dicen las encuestas

Pacto Histórico y Centro Democrático apuntan para ser la fuerza mayoritaria del Congreso - crédito Colprensa

A falta de unos días para que se lleven a cabo los comicios legislativos, se conocieron los últimos sondeos de opinión en la que se midieron los respaldos de la ciudadanía hacia las colectividades que disputarán las 284 curules del recinto de la democracia colombiana (102 de Senado y 182 de Cámara de Representantes).

Según la encuesta de intención de voto realizada por la firma Atlas Intel, revelada por Semana, las listas encabezadas por partidos tradicionales se enfrentan a una disputa reñida para asegurar su supervivencia institucional.

El Pacto Histórico, movimiento político que respalda el presidente Gustavo Petro, se consolida como la primera fuerza para el Senado, con un 28,2% de intención de voto. A la par, se encuentra el Centro Democrático, movimiento liderado por el expresidente y hoy candidato al Senado, Álvaro Uribe Vélez, que alcanzó un 17,6% en la preferencia de los electores.

Tras ellos, está Salvación Nacional, alineado con la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, que registra 7,1% de intención de voto, seguido del Partido Conservador con un 7% de apoyo, el Partido de la U obtiene un 6,7%, y el Partido Liberal alcanza un 5,5% en la intención de voto.