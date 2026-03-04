Colombia

Distrito tomó medidas sobre el ingreso a los cerros orientales de Bogotá durante la jornada electoral del domingo

Las rutas a los principales senderos estarán cerradas al público porque las fuerzas de seguridad enfocarán sus labores en el desarrollo de los comicios

La Alcaldía de Bogotá cierra
La Alcaldía de Bogotá cierra los cerros orientales el 7 y 8 de marzo por las elecciones del Congreso de Colombia - crédito Alcaldía

El cierre de los cerros orientales de Bogotá durante el fin de semana del 7 y 8 de marzo fue una decisión tomada por la Alcaldía de Bogotá para priorizar la seguridad ante las elecciones del Congreso de Colombia.

La medida afectará a miles de ciudadanos que cada semana acuden a estos espacios naturales.

La Administración distrital explicó que la restricción será necesaria porque “la Policía Metropolitana estará concentrada en la atención de las actividades de seguridad antes y durante la jornada electoral del 8 de marzo del 2026“, según lo detalló el comunicado oficial.

De esta manera, la oferta de senderos para caminatas y actividades al aire libre quedará pausada temporalmente.

Durante estos dos días, los senderos La Serranía, Santa Ana - La Aguadora, Quebrada La Vieja, San Francisco - Vicachá y Guadalupe - Aguanoso no estarán disponibles para recorridos públicos.

Senderos ecológicos como La Serranía,
Senderos ecológicos como La Serranía, Santa Ana - La Aguadora y Quebrada La Vieja permanecen inaccesibles durante el fin de semana electoral - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

La decisión responde a la concentración de esfuerzos institucionales en la jornada electoral, con el objetivo de mantener el orden y la tranquilidad en la ciudad.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar el ingreso irregular. “La EAAB invita a la ciudadanía a no ingresar de manera irregular a los caminos durante estas fechas, ya que no se brindará acompañamiento institucional ni se contará con las condiciones operativas adecuadas”, adviertió el informe divulgado.

Fue así como la entidad agregó que “la empresa agradece la comprensión de sus usuarios y los invita a programar su visita en fechas posteriores a través del aplicativo Camino de los Cerros Orientales o la página oficial www.acueducto.com.co”.

Procedimiento para agendar visitas a los cerros orientales

El acceso regular a los senderos ecológicos requiere de una reserva previa, como ha precisado la Alcaldía. Para programar una visita, los interesados pueden descargar la aplicación “Caminos de los Cerros Orientales”, disponible tanto para Android como para Apple, o realizar el agendamiento a través de la página web de la EAAB.

El cierre temporal de los
El cierre temporal de los cerros orientales busca prevenir riesgos ante la falta de acompañamiento policial y operativos habituales - crédito Alcaldía de Bogotá

El proceso es el siguiente: al abrir la aplicación, los usuarios pueden seleccionar el sendero o humedal de su preferencia, consultar información detallada sobre rutas, transporte y actividades permitidas, y finalmente reservar su visita. Tras completar el formulario y hacer clic en ‘crear reserva’, el sistema envía una confirmación al correo electrónico proporcionado, junto con los códigos QR que permiten el ingreso.

En caso de no poder asistir, existe la opción de cancelar la reserva de forma individual desde la misma plataforma, siguiendo los pasos indicados junto al código QR de registro.

Las medidas de cierre temporal de los cerros orientales buscan garantizar que las autoridades puedan concentrar sus esfuerzos en la seguridad y logística de las elecciones del Congreso, sin comprometer la integridad de quienes acostumbran visitar estos espacios naturales.

El acceso se restablecerá una vez finalizada la jornada electoral y se retomen las condiciones habituales de vigilancia y acompañamiento institucional.

Esta medida afecta directamente los planes recreativos de los habitantes, ya que cada fin de semana miles de personas utilizan esta reserva forestal protectora no solo para ejercitarse o recorrer sus caminos, sino también para disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad desde sus miradores naturales.

La decisión de cerrar el
La decisión de cerrar el acceso a los Cerros Orientales responde a la necesidad de que las autoridades concentren sus recursos en el desarrollo del proceso electoral y reduzcan el riesgo de incidentes que quedarían sin atención inmediata - crédito Acueducto de Bogotá

Joranada electoral para el domingo 8 de marzo

El domingo 8 de marzo de 2026 se celebran en Colombia las elecciones parlamentarias. En esta jornada, los ciudadanos eligen a los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado para el nuevo periodo legislativo.

La Cámara se compone de 183 miembros y el Senado de 103, elegidos por representación proporcional y circunscripciones especiales, incluidas las de comunidades indígenas, afrocolombianas y colombianos en el exterior.

Esta fecha marca un momento clave previo a las elecciones presidenciales, previstas para el 31 de mayo del mismo año.

Temas Relacionados

Acceso cerros orientalesSenderos BogotáCierre senderosJornada electoralSábado 7 y domingo 8 de marzoEleccions Congreso 2026Alcaldía BogotáBogotáColombia-Noticias

