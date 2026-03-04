Denuncian robo de más de 1.100 chaquetas con logo de la UNP y alertan riesgo de suplantación y uso ilegal

De acuerdo con la entidad, estas prendas podrían ser utilizadas de forma fraudulenta para suplantar a funcionarios o para facilitar actividades ilegales- crédito Colprensa

La Unidad Nacional de Protección (UNP) alertó sobre el robo de 1.148 chaquetas cortaviento con el logo institucional, un hecho que la entidad considera un riesgo de seguridad para la comunidad y las personas protegidas por el programa estatal, según información obtenida por Semana. El hurto fue reportado por la empresa contratista encargada de la fabricación de estas prendas, que denunció la desaparición de 30 cajas que contenían el lote completo de chaquetas.

De acuerdo con la entidad, estas prendas podrían ser utilizadas de forma fraudulenta para suplantar a funcionarios o para facilitar actividades ilegales, debido a que llevan impreso el distintivo oficial de la UNP. Por esa razón, la institución hizo pública la situación y pidió a las autoridades investigar lo ocurrido con rapidez para evitar que el material sea utilizado de manera indebida.

La alerta también surge por el impacto que podría tener este hecho en la seguridad de las personas protegidas por la UNP, entre ellas líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y otros ciudadanos que cuentan con esquemas de protección estatal, de acuerdo con ese medio de comunicación.

La Unidad Nacional de Protección explicó que la empresa contratista encargada de producir las chaquetas fue la que reportó el hurto del material. El lote estaba compuesto por 30 cajas que contenían 1.148 chaquetas cortaviento con el logotipo institucional de la entidad, prendas que debían ser entregadas como parte de un contrato firmado con la institución.

“La Unidad Nacional de Protección informa que la empresa Soluciones Integrales, que actualmente tiene un contrato vigente con la UNP para la votación de chaquetas cortavientos, denunció el hurto de un lote de 30 cajas con 1.148 de esas prendas que tienen impreso el logo institucional”, señaló la entidad en un comunicado citado por Semana.

La UNP explicó que la principal preocupación radica en el uso que terceros puedan darle a estas chaquetas, ya que los distintivos oficiales podrían permitir que personas ajenas a la institución intenten hacerse pasar por funcionarios o integrantes de esquemas de protección.

Por ese motivo, la entidad consideró necesario informar públicamente sobre el robo y alertar a las autoridades y a la ciudadanía sobre el posible uso indebido de estos elementos institucionales.

“La Unidad Nacional de Protección rechaza categóricamente este hecho y solicita a las autoridades competentes adelantar con celeridad las investigaciones correspondientes; de manera prioritaria, se busca prevenir cualquier intento de uso indebido de la imagen institucional o de suplantación”, indicó la entidad en el mismo comunicado, citado por ese medio de comunicación.

La institución explicó que el riesgo no solo se limita a la posible suplantación de funcionarios, sino que también podría afectar la seguridad de las personas protegidas por el programa estatal, quienes dependen de los esquemas de seguridad para garantizar su integridad en medio de amenazas o situaciones de riesgo.

Además del hurto de las chaquetas, la UNP también reveló que el contratista que ahora reportó la desaparición de las cajas ya había tenido incumplimientos en el contrato relacionado con la producción y entrega de estas prendas.

Según explicó la entidad, la empresa había solicitado previamente una prórroga para cumplir con las obligaciones contractuales. El plazo inicial para la entrega de los elementos vencía el 30 de diciembre del año pasado, pero fue ampliado hasta el 28 de febrero para permitir la finalización del proceso.

“Cabe precisar que la empresa contratista había solicitado en diciembre pasado una prórroga para el cumplimiento del contrato, cuyo plazo inicial vencía al 30 de ese mes; dicha prórroga fue conseguida hasta el 28 de febrero. Posteriormente, tras un presunto hurto reportado, presentó una nueva solicitud de ampliación del plazo contractual”, explicó la entidad, citado por Semana.

Con la denuncia del robo, el proceso contractual podría verse afectado, ya que la desaparición de las prendas impide completar la entrega prevista en el acuerdo con la entidad estatal.

El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales para que se adelanten las investigaciones correspondientes. La denuncia está en poder de la Fiscalía General de la Nación, que iniciará las verificaciones necesarias para determinar cómo ocurrió el hurto y si existen responsables.

Dentro de las diligencias iniciales, se contempla la declaración de los representantes legales de la empresa contratista que reportó el robo, así como la ampliación de la denuncia para establecer las circunstancias exactas en las que desaparecieron las cajas con las chaquetas.

Las autoridades también deberán determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad o en la custodia del material durante el proceso de producción y entrega.

Mientras avanza la investigación, la Unidad Nacional de Protección reiteró la alerta sobre el posible uso indebido de estas prendas y pidió a las autoridades actuar con rapidez para evitar que los distintivos institucionales sean utilizados con fines ilegales o para suplantar a funcionarios del organismo encargado de proteger a personas en riesgo en Colombia.