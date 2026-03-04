Colombia

Defensa de Abelardo de la Espriella respondió a críticas por polémico comentario sobre Juan Daniel Oviedo: “No todo es discriminación”

La controversia surgió tras una entrevista en la que el abogado imitó en tono burlesco al exdirector del Dane, lo que provocó varias críticas y cuestionamientos

Abelardo de la Espriella imitó en tono burlesco a Juan Daniel Oviedo durante una entrevista digital - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa

Una entrevista concedida por el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella al canal de YouTube RichyTv desencadenó una controversia política luego de que, al referirse al también aspirante Juan Daniel Oviedo, realizara comentarios en tono burlesco que generaron críticas y pronunciamientos de distintos sectores.

Posteriormente, el abogado Germán Calderón se pronunció en su cuenta de X y citó jurisprudencia de la Corte Constitucional para cuestionar que el episodio constituya un acto de discriminación.

Durante la conversación digital, De la Espriella fue consultado sobre qué pensaba de Oviedo. En respuesta, imitó su tono de voz y expresó: “¿Qué te dijo? ¡Uy, huevón! De la Espriella es un crack, marica. Es un crack”. Tras esa intervención, el entrevistador mencionó que el exdirector del Dane había hecho previamente un comentario jocoso relacionado con que el abogado no utilizaba medias.

A partir de ese contexto, De la Espriella añadió: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”, manifestó en el mismo espacio.

El estratega jurídico formuló preguntas sobre si la imitación fue arbitraria o desproporcionada - crédito @GermanCalderonE/X

Defensa e interrogantes

Luego de que los fragmentos de la entrevista circularan en redes sociales, el abogado Germán Calderón publicó un mensaje en su cuenta de X en el que citó apartes de la Sentencia T-068 de 2021 de la Corte Constitucional.

En su publicación escribió: “La Corte Constitucional (...) sostuvo que ‘no todo trato diferenciado es discriminatorio, ya que el Estado debe adoptar acciones a favor de determinados colectivos que por sus particularidades se enfrentan a desventajas y barreras específicas, lo que se ha denominado como ‘discriminación positiva o inversa’. Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la discriminación es una diferenciación arbitraria, pues carece de una justificación objetiva, razonable y proporcional".

Con base en esa referencia, Calderón formuló una serie de preguntas relacionadas con lo ocurrido: “Sobre esa jurisprudencia pregunto: 1) ¿La imitación a manera de broma que hizo Abelardo de la Espriella sobre el candidato Juan Daniel Oviedo fue arbitraria? 2) ¿Fue desproporcionada?, o 3) ¿fue en igualdad de condiciones cuando Juan Daniel Oviedo se había referido a la falta del uso de medias de Abelardo de la Espriella? Una broma es una broma".

El mensaje considerado ofensivo desató la controversia sobre los discursos y las actitudes en campaña - crédito @MauricioCard/X

En el mismo mensaje añadió: “De lo contrario podríamos decir que Juan Daniel Oviedo discriminó a Abelardo de la Espriella en razón de su condición de costeño que no usa medias y a quien, los ciudadanos del interior o de la capital no lo ven adecuado”.

Y es que las declaraciones de De la Espriella generaron reacciones entre integrantes de la denominada Gran Consulta, en la que participa Oviedo. El también candidato presidencial y exministro Mauricio Cárdenas se pronunció en su cuenta de X y afirmó: “Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente. Siempre del lado de Juan Daniel Oviedo”.

Por su parte, el mismo Oviedo manifestó: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”, en referencia a lo ocurrido tras la entrevista.

Juan Daniel Oviedo pidió respeto frente a las diferencias - crédito @JDOviedoAr/X

En contraste, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo defendió a De la Espriella a través de la misma red social. En una primera publicación escribió: “Colombia NO se puede equivocar. El chiste de Abelardo NO tiene NADA que ver ni afecta a los homosexuales. La reforma tributaria de Cárdenas, cuando subió el IVA del 16% al 19%, sí afectó a gays, también a negros, mujeres, niños, clase baja y a TODO el país. ¡Las cosas como son!”.

En otro mensaje agregó: “Curioso que los mismos que se quedaron calladitos ante las expresiones homofóbicas que Benedetti, el ministro de Petro, lanzó contra mí, hoy salgan indignados porque Abelardo de la Espriella hizo un chiste sobre Oviedo que NADA tiene que ver con su sexualidad”.

