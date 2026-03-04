Colombia

¿Cómo se debe diligenciar el formulario E-14?: guía para quienes deben presentarse como jurados en la elecciones del 8 de marzo

La organización electoral estableció que empleados, estudiantes, docentes, funcionarios y simpatizantes cumplirán funciones clave en la transcripción de resultados, siguiendo protocolos que buscan preservar la legitimidad de la jornada en todo el país

El formulario E-14 debe ser llenado de manera idéntica en sus tres ejemplares, con cifras distribuidas horizontalmente y sin dejar espacios innecesarios - crédito Registraduría Nacional

Un total de 862.392 personas fueron seleccionadas como jurados de votación para las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos a la presidencia que se realizarán el domingo 8 de marzo.

Este grupo está compuesto por 331.005 empleados de empresas privadas, 277.620 estudiantes, 129.417 funcionarios públicos, 101.506 docentes y 22.844 simpatizantes de organizaciones políticas. La labor de estos ciudadanos será fundamental para el desarrollo de la jornada electoral y el escrutinio de los resultados.

Funciones principales del jurado de votación

Los jurados deberán estar presentes desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., para atender el proceso de votación y, posteriormente, realizar el conteo manual de los votos. Una vez finalizado el conteo, es responsabilidad de los jurados consignar los resultados en los formularios E-14 o actas electorales, siguiendo un protocolo estricto que busca garantizar la transparencia y la confiabilidad del proceso democrático.

La labor de los jurados
La labor de los jurados es clave para la transparencia electoral, desde la atención en mesa hasta el conteo manual y registro de votos - crédito Registraduría Nacional

¿Cómo se debe diligenciar el formulario E-14?

El formulario E-14 es el documento oficial donde se registran los resultados obtenidos en cada mesa de votación. Este formulario cuenta con tres ejemplares: claveros, delegados y transmisión. Todos deben ser diligenciados de manera idéntica y clara. Para llenar el E-14 correctamente, los jurados deben escribir los datos de forma horizontal, asegurándose de que cada cifra ocupe una casilla, de izquierda a derecha.

Cuando la cifra a registrar tiene tres dígitos, cada número debe ubicarse en una casilla distinta, de modo ordenado. Si el resultado es de uno o dos dígitos, las casillas vacías que preceden se deben rellenar con la marca de agua del círculo, sin dejar espacios en blanco intermedios. En ningún caso deben llenarse las casillas de partidos o candidatos que no recibieron votos; estas deben permanecer en blanco para agilizar el proceso y evitar confusión visual.

Las casillas de partidos o
Las casillas de partidos o candidatos sin votos deben permanecer vacías, optimizando el tiempo, reduciendo errores y facilitando la verificación electoral - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Registrar los resultados de manera clara y horizontal, dato por dato y en los tres ejemplares, es indispensable para la correcta transmisión y verificación del escrutinio. El formulario E-14 debe reflejar exactamente los resultados obtenidos en el cuenta votos, respetando el mismo orden. Para el Senado, cada agrupación política cuenta con una hoja exclusiva, lo que facilita la organización y revisión de los datos.

Razones para dejar en blanco las casillas sin votos

No diligenciar las casillas correspondientes a partidos o candidatos sin votos en los formularios E-14 responde a varias necesidades. El primer motivo es el ahorro de tiempo: llenar cientos de casillas vacías en los tres ejemplares resulta innecesario y resta eficiencia. Además, evita la saturación visual y facilita la lectura técnica, lo que contribuye a una verificación más ágil por parte de testigos, jurados, escrutadores y ciudadanos interesados.

Un formulario limpio acelera el procesamiento de datos, reduce la probabilidad de errores tanto manuales como técnicos y garantiza resultados confiables para el país. Por ello, la recomendación oficial es priorizar la consignación de la información verdaderamente relevante, dejando en blanco únicamente las casillas en las que no se registró votación.

Prestar el servicio de jurado
Prestar el servicio de jurado de votación es obligatorio, y el incumplimiento puede generar sanciones administrativas y económicas, aunque otorga un día remunerado de descanso - crédito Registraduría Nacional

Detalles finales del diligenciamiento

Al concluir el diligenciamiento de los resultados, los jurados deben consignar en la última hoja del formulario E-14 cualquier observación relevante en la casilla de constancias. En esta sección se debe responder si hubo recuento de votos, marcando la opción correspondiente: sí o no. Si existió recuento, se debe escribir el nombre del testigo y la agrupación política que representa.

Un aspecto crucial es que los jurados deben firmar y escribir su número de cédula en los tres ejemplares del E-14. Sin esta información, el formulario carece de validez legal y puede comprometer la transparencia del proceso.

Para la Registraduría, el diligenciamiento correcto del formulario E-14 constituye uno de los pasos más importantes para la transparencia y la integridad de los resultados electorales. Los jurados, al cumplir con este procedimiento, aseguran que cada voto sea contabilizado de manera precisa y legítima, fortaleciendo la confianza en la democracia.

Protocolo de entrega de tarjetas electorales

La labor de los jurados comienza con el registro del ciudadano en la mesa de votación. Tras recibir la cédula, el jurado verifica en el formulario E10 que el elector esté registrado en el censo de la mesa. Si es así, debe registrar los nombres y apellidos en el registro general de votantes y solicitar la firma y la huella dactilar del ciudadano.

Para la entrega de las tarjetas electorales del Senado, el jurado debe ofrecer al elector dos opciones: la de circunscripción nacional o la de circunscripción especial indígena. El ciudadano elige una de las dos y el jurado registra el número de la mesa y firma en los espacios correspondientes.

Jurados de votación deben firmar
Jurados de votación deben firmar y registrar su número de cédula en todos los ejemplares del E-14 para validar los resultados y garantizar la integridad del proceso - crédito Colprensa

En el caso de la Cámara de Representantes, se entregan tres opciones: circunscripción territorial, indígena y de afrodescendientes. El elector debe seleccionar solo una de ellas. Para las consultas de agrupaciones políticas, los jurados informan sobre la existencia de la tarjeta y la entregan únicamente si el ciudadano la solicita, registrando igualmente el número de mesa y su firma.

Los jurados deben custodiar las urnas, asegurándose de que únicamente se depositen las tarjetas electorales debidamente firmadas y correspondientes a cada corporación o consulta. Una vez el ciudadano ha votado, recibe de vuelta su cédula y el certificado electoral diligenciado y firmado.

Sanciones y obligación del cargo

Prestar el servicio como jurado de votación es una obligación legal. Quienes no asistan a desempeñar sus funciones sin justa causa pueden ser destituidos del cargo público que ocupan o, en el caso de los particulares, recibir una multa de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Finalmente, los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un día compensatorio de descanso remunerado dentro de los 45 días hábiles siguientes a los comicios.

