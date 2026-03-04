Capturaron en Colombia a narco con circular roja de Interpol y vinculado a la mafia de los Balcanes

Momento del operativo en el que unidades de la Policía Nacional detienen a alias Lalo, requerido por las autoridades de Perú y vinculado a redes internacionales de narcotráfico - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

En el municipio de Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, fue capturado Juan Camilo Muñoz Rodríguez, alias Lalo o Pastuso, señalado cabecilla de una red de tráfico internacional de drogas y requerido mediante circular roja de Interpol.

El hombre era buscado por las autoridades de Perú desde 2025 y estaría vinculado con estructuras criminales asociadas a la mafia de los Balcanes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La detención fue posible gracias a un trabajo articulado entre la Policía Nacional de Colombia, la Policía del Perú y las fiscalías de ambos países.

Según el reporte oficial, la información suministrada desde Lima permitió ubicarlo en Antioquia, donde finalmente fue interceptado por patrullas de vigilancia en vía pública. Aunque intentaba pasar desapercibido, el seguimiento internacional ya lo tenía en el radar.

Muñoz Rodríguez había sido incluido el 23 de abril de 2025 en el programa de recompensas del Ministerio del Interior peruano.

Las investigaciones indican que acumulaba más de 12 años de trayectoria criminal y que tenía la capacidad de coordinar operaciones ilegales en Panamá, Brasil y Perú, consolidando rutas de tráfico hacia Norteamérica y Europa.

Alias Lalo o Pastuso, señalado cabecilla del narcotráfico y requerido mediante Circular Roja de Interpol, fue capturado en Sabaneta - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Su perfil, según las autoridades, no era el de un simple intermediario, sino el de un articulador entre organizaciones sudamericanas y redes europeas.

Alias Lalo utilizaba, presuntamente, la modalidad de contaminación de contenedores en el puerto del Callao para enviar cargamentos de clorhidrato de cocaína al exterior.

Además, habría establecido alianzas con emisarios provenientes de Turquía y Dinamarca, lo que fortaleció sus conexiones con estructuras criminales de origen balcánico. Estas alianzas le permitían asegurar logística, contactos en puertos y recepción de cargamentos en el extranjero.

En Colombia, las autoridades lo señalan de coordinar operaciones en el Urabá antioqueño junto a integrantes del Clan del Golfo, estructura con presencia histórica en esa región estratégica para las rutas marítimas.

También mantenía conexiones activas en Medellín y otros municipios del área metropolitana, donde presuntamente consolidaba apoyos logísticos y financieros.

Uno de los episodios que lo vincula directamente con el tráfico internacional es la incautación de 261 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el distrito de Puente Piedra, en Lima, cargamento que, según la investigación peruana, estaría relacionado con su red.

Asimismo, habría hecho parte de una organización liderada por el narcotraficante croata Alen Bunic, ya capturado, cuyos envíos utilizaban el mismo método de ocultamiento en contenedores.

Lugar donde presuntamente fue visto alias Lalo antes de su captura en Sabaneta, Antioquia - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides destacó que el resultado se logró gracias al intercambio de información en tiempo real y al fortalecimiento de la oficina de Interpol en Antioquia, que opera desde hace dos años en la región. “Es un trabajo conjunto entre Colombia y Perú”, afirmó el oficial.

Tras su captura, alias Lalo fue puesto a disposición de la autoridad competente para iniciar el proceso de extradición hacia Perú, donde deberá responder por el delito de tráfico ilícito de drogas.

El cártel de los Balcanes: una alianza criminal transnacional

El fenómeno criminal conocido por las fuerzas de Europa como el “cártel de los Balcanes” ha cambiado el panorama del tráfico de cocaína en el continente.

A diferencia de los carteles tradicionales, como el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Jalisco Nueva Generación, esta red opera como una alianza flexible de grupos originarios de Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Albania.

Según la Europol, se la describe como un “super-cartel” por su alcance y capacidad continental.

Las investigaciones han documentado que estos grupos se especializan en el tráfico mayorista de cocaína desde Sudamérica a Europa, utilizando rutas que pasan por África Occidental y empleando técnicas sofisticadas, incluidos containers marítimos y maniobras de colocación y recuperación de drogas en buques.

El cartel de los Balcanes ha creado relaciones con bandas criminales en América Latina - David Fernández/EFE

La colaboración es frecuente tanto con mafias europeas como con organizaciones latinoamericanas, integrando la cadena de suministro global desde la producción hasta la distribución y el lavado de activos.

Un informe conjunto de la Guardia Civil de España y Europol aseguró que el “super-cartel” de los Balcanes estaría implicado en hasta la mitad de la cocaína detectada en Europa en años recientes.

Las operaciones policiales desarrolladas en 2024 y 2025 en el continente permitieron desmantelar varias células principales y arrestar a decenas de miembros de estas organizaciones. Sin embargo, la naturaleza descentralizada de estos grupos criminales dificulta su erradicación total.