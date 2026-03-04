Colombia

Abren nuevo desacato contra Petro por no retractarse tras llamar “bandido” a exgerente de Coosalud

Un juez de Bogotá abrió un nuevo incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no cumplir la orden judicial de retractarse públicamente de acusaciones hechas contra el exgerente de la EPS Coosalud

Guardar
Presidente Gustavo Petro y Jaime
Presidente Gustavo Petro y Jaime González Montaño, exgerente de Coosalud EPS, protagonistas del fallo que obliga al mandatario a retractarse por señalamientos sin sustento judicial - crédito Presidencia y crédito @JUANLOZADAG/X

Un juez de Bogotá abrió un nuevo incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no haberse retractado de declaraciones en las que llamó “bandido” a Jaime Miguel González Montaño, exgerente de la EPS Coosalud, según información obtenida por Blu Radio. La decisión judicial se produce tras considerar que el mandatario no ha cumplido una orden previa que le exigía retractarse y ofrecer excusas públicas.

El caso se originó por una serie de declaraciones realizadas por el presidente en intervenciones públicas y publicaciones en redes sociales, en las que señaló al exdirectivo de haber provocado un fuerte incremento en la deuda de la EPS y de haber participado en presuntas irregularidades financieras.

Las afirmaciones fueron cuestionadas judicialmente por González Montaño, quien solicitó la protección de sus derechos al buen nombre y a la honra, lo que derivó en decisiones judiciales que ordenaron al jefe de Estado retractarse públicamente, de acuerdo con ese medio de comunicación.

El caso se originó por
El caso se originó por una serie de declaraciones realizadas por el presidente en intervenciones públicas y publicaciones en redes sociales, en las que señaló al exdirectivo de haber provocado un fuerte incremento en la deuda de la EPS | Europa Press

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El nuevo incidente de desacato se produce luego de que el presidente no hubiera dado cumplimiento a una orden judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en noviembre de 2025.

En esa decisión, el tribunal revocó un fallo de primera instancia y ordenó al mandatario retractarse públicamente de las declaraciones realizadas contra el exgerente de la EPS Coosalud.

La sentencia estableció que la retractación debía realizarse en un plazo de cinco días y en el mismo formato en el que se hicieron las afirmaciones.

Esto significa que el presidente debía publicar un mensaje en la red social X y realizar una intervención pública en la que ofreciera excusas al demandante.

Además, el tribunal ordenó al jefe de Estado abstenerse de emitir nuevas afirmaciones que pudieran vulnerar los derechos del exdirectivo de la EPS.

el tribunal ordenó al jefe
el tribunal ordenó al jefe de Estado abstenerse de emitir nuevas afirmaciones que pudieran vulnerar los derechos del exdirectivo de la EPS Coosalud - crédito Colprensa

Sin embargo, según el juzgado que lleva el proceso, hasta el momento no existe evidencia de que el presidente haya cumplido la orden judicial.

El nuevo requerimiento judicial se suma a otros llamados realizados por el despacho para que el mandatario informe qué acciones ha tomado para acatar la decisión.

Uno de esos requerimientos fue emitido el 26 de enero de 2026, cuando el juzgado otorgó un plazo de 48 horas para que el presidente explicara si había cumplido la orden de retractación o si había retirado las publicaciones realizadas en redes sociales.

No obstante, de acuerdo con lo señalado por el juzgado, no se presentó una respuesta que demostrara el cumplimiento del fallo.

El incidente de desacato se da en medio de la controversia generada por las declaraciones del presidente sobre la gestión del exgerente de Coosalud.

En diferentes intervenciones y publicaciones, el mandatario cuestionó la administración de la EPS y afirmó que durante la gestión de González Montaño la deuda de la entidad se incrementó de forma significativa.

El incidente de desacato radicado
El incidente de desacato radicado por Jaime Miguel González Montaño busca que se haga efectivo el cumplimiento de la orden judicial - crédito redes sociales/X

Los mensajes del presidente señalan que la deuda de la EPS habría aumentado considerablemente en un periodo cercano a un año.

Según esas declaraciones, el incremento alcanzó cerca de 2.600 millones de pesos en 2024, situación que el mandatario relacionó con posibles irregularidades en el manejo de los recursos.

En una de sus afirmaciones públicas, el presidente sostuvo que este aumento en la deuda evidenciaba que “se robaron la plata”, expresión que posteriormente fue cuestionada por el exdirectivo de la EPS.

En sus pronunciamientos, el mandatario también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud de permitir presuntas irregularidades dentro de la entidad.

Entre las acusaciones mencionó el supuesto direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa en el exterior y la aprobación de préstamos personales al exgerente por montos superiores a 220.000 millones de pesos.

Estas afirmaciones motivaron la acción judicial presentada por González Montaño, quien solicitó la intervención de la justicia para proteger sus derechos al buen nombre y a la reputación.

El proceso derivó en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó la retractación del presidente.

Desde entonces, el caso ha continuado en los despachos judiciales debido a la falta de cumplimiento de la orden.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCoosalud EPSDesacato judicialJusticia ColombiaColombia -Noticias

Más Noticias

Juzgado admite tutela contra el Ministerio de Trabajo por presuntas fallas de seguridad en su sede de Cali

La acción fue presentada por el sindicato Sintramérito, que alertó sobre deficiencias en el plan de emergencias y riesgos locativos en la Dirección Territorial del Valle del Cauca

Juzgado admite tutela contra el

Tecnología y sensores ayudan a La Rolita a completar 14 meses sin siniestros viales fatales en Bogotá

La operadora distrital de transporte La Rolita implementó cámaras, sensores y sistemas de monitoreo para prevenir accidentes en sus buses. Gracias a estas herramientas, la empresa completó 14 meses sin fatalidades en las vías

Tecnología y sensores ayudan a

Cae la satisfacción de usuarios en EPS intervenidas por el Gobierno y aumentan las quejas

Encuestas oficiales del Ministerio de Salud muestran que la satisfacción de usuarios cayó en seis de ocho EPS intervenidas por el Gobierno. Al mismo tiempo, las quejas y reclamos en estas entidades aumentaron más del 50 %

Cae la satisfacción de usuarios

Dos hombres vandalizaron la sede de campaña de Katherine Miranda en Chapinero, Bogotá

La representante denunció que su espacio político fue atacado con aerosol negro en medio de la controversia por sus señalamientos sobre presuntas irregularidades en la remisión de pacientes oncológicos hacia la clínica Clinaltec de Ibagué

Dos hombres vandalizaron la sede

Capital Salud agiliza entrega de medicamentos: 60 % de afiliados recibe fórmulas en menos de 30 minutos

La EPS distrital Capital Salud implementó cambios en el modelo de dispensación de medicamentos y eliminó un trámite de autorizaciones, lo que ha permitido que la mayoría de sus afiliados reciba sus fórmulas con mayor rapidez

Capital Salud agiliza entrega de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Sasha Calle fue confirmada como

Sasha Calle fue confirmada como parte del reparto de ‘El exorcista’ de Mike Flanagan, junto a Scarlett Johansson

Video: El Topi le robó un beso a Aida Victoria Merlano en medio de una transmisión en vivo

Andrea Valdiri sorprendió a su hija mayor con un lujoso reloj Cartier para celebrar sus 15 años: así reaccionó la joven

Luis Alfonso hizo curiosa comparación que involucra a Pipe Bueno: “Las mismas canas del viejo”

Jessica Cediel encendió las redes al defender su apoyo a Paloma Valencia y respondió a las críticas: “Ardidos, sigan inventando”

Deportes

Nacional vs. Millonarios: historia y

Nacional vs. Millonarios: historia y claves de la rivalidad más importante del fútbol en Colombia

Tras ganar en su debut, Javier Reyes está listo para seguir en la UFC: “Una semana para comer y estoy listo para pelear”

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

Tres ciclistas colombianos confirman su participación en la París-Niza 2026: vea quiénes son

Fluminense anunció el fichaje del colombiano Julián Millán para la temporada 2026 del Brasileirao