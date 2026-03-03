Colombia

Turista español probó el tamal más famoso de Bogotá: “En Latinoamérica el pollo tiene otro sabor”

El ‘influencer’ vivió una experiencia culinaria única en la capital del país al probar por primera vez el tradicional producto en el histórico restaurante La Puerta Falsa

El hombre desayuno tamal en el restaurante la Puerta Falsa, allí destacó que los sabores son algo que no se consigue en España - crédito takoyakiblog / TikTok

El creador de contenido @takoyakiblog sorprendió a sus seguidores al mostrar su experiencia probando el tamal en La Puerta Falsa, uno de los restaurantes más reconocidos de Bogotá.

El video lo mostró llegando temprano: “Estamos en Bogotá, en Colombia, y vamos a probar el famoso tamal. Aquí lo toman de desayuno, así que nos hemos venido a las 8: 00 a. m. a probarlo a un local que se llama La Puerta Falsa, que nos lo han recomendado”.

El influencer describió el espacio como: “Muy chulo, muy pequeñito” y destacó su antigüedad: “Abrieron en 1816 y está en pleno barrio de La Candelaria”. Sobre el plato, detalló: “Esto de aquí es una hoja de plátano que envuelve todo el relleno. El relleno se hace con maíz, arveja, que es garbanzo, pollo, vegetales y alguna otra cosita más”.

Al probarlo, compartió: “¡Mmm! Oye, está bueno, creo que la hoja del plátano lo aromatiza mucho, entonces tiene muchísimo sabor”. También alabó el ingrediente principal: “En Latinoamérica el pollo tiene otro sabor, está mucho más bueno, está mucho más concentrado el sabor”.

El hombre aseguró que tiene un aroma muy característico debido a la hoja de plátano - crédito takoyakiblog / TikTok

Finalmente, resumió su impresión: “Me está gustando el tamal, Me ha sorprendido. Es un sabor muy diferente a todo lo que tenemos en España. Un 10, Colombia”.

La experiencia de probar tamales en La Puerta Falsa generó una ola de comentarios críticos en redes sociales. Entre los mensajes, algunos seguidores expresaron su sorpresa por el costo: “6 mil que? disculpe, te robaron crack, los tamales por mucho, deben cobrarte 10 mil no más”.

Otros cuestionaron la autenticidad y el precio del plato al afirmar: “Primero, está algo elevado el precio. Segundo, ya nadie fabrica un tamal tolimense como debe ser, pero bueno, disfruten sus masas de maíz, sin ofender”.

Desde España, hubo quienes compartieron su opinión sobre el sabor: “Yo acá en España viendo como me da la razón sobre el sabor del pollo”. Las diferencias regionales también quedaron en evidencia cuando se leyeron opiniones como: “Eso no es un tamal, el tamal no lleva masa se hace con arroz y el tamal es del Tolima ese tamal que llaman es como una hayaca Paisa”. No faltó quien apuntó al lugar de la compra: “Fue al lugar más caro de Bogotá”.

El tamal tolimense es uno de los que trae más ingredientes - crédito Redbus blog

Entre las sugerencias, algunos recomendaron explorar la variedad local: “En Colombia hay varios tipos de tamal, santandereano, tolimense, santafereño, valluno, entre otros, prueba los en las plazas de mercado, es más probable que tengan mejor sabor”. También hubo defensores de la cocina nacional: “La comida de Colombia no tiene nada que enviarle a ninguna de otro país”.

Fundado el 16 de julio de 1816, La Puerta Falsa se consolidó a lo largo de más de dos siglos como el restaurante más antiguo de Colombia. Ubicado al lado de la Catedral Primada, su nombre provino de las puertas laterales de la iglesia. La familia fundadora mantuvo la administración desde sus inicios, cuando Josefa Caicedo ofrecía dulces y aguapanela a los fieles.

Por su parte, el tamal, uno de los platos más representativos del país, tiene una historia compleja. Antropólogos e historiadores no lograron establecer un origen único, aunque su presencia se documentó desde épocas precolombinas en países como México, Guatemala, Perú y Venezuela. La preparación tradicional en Colombia utiliza masa de maíz, arroz y hojas de bijao o plátano.

La variedad de tamales en Colombia sorprendió a locales y visitantes. El tamal tolimense, envuelto en hojas de plátano, se prepara con carne de cerdo, pollo, huevo duro, zanahoria y papa. El santandereano se diferencia por su base de arroz y mezcla de carnes, arvejas y garbanzos.

Los tamales suelen consumirse en el desayuno con pan y chocolate - crédito Colprensa

En la región paisa, el tamal antioqueño combina masa de maíz, carne de cerdo, pollo y papa, acompañado de arepa blanca. El boyacense se elabora con harina de maíz y longaniza, mientras que el caucano mezcla papa amarilla y mantequilla de maní.

El tamal costeño, también llamado pastel, integra arroz, carnes y verduras. El llanero, apreciado en los Llanos Orientales, incluye carne de gallina, res y cerdo, envuelto en hojas de plátano. El nariñense se caracteriza por su masa de añejo y acompañamientos de ají. Finalmente, el tamal valluno, mezcla carne de cerdo, pollo y gigote (guisado tradicional de carne picada o troceada, rehogada en grasa o manteca).

En cada región, los ingredientes y técnicas crearon una identidad única, haciendo del tamal un símbolo de la diversidad culinaria colombiana.

BogotáTamalLa Puerta FalsaComida colombianoEspañol en ColombiaTamal bogotanoTikTokColombia-Noticias

