Tras caso de presunta compra de votos en La Guajira, directora de la MOE prendió las alarmas sobre otros delitos electorales

La denuncia de prácticas dirigidas a condicionar el voto y la vinculación de actores conocedores de la normativa plantean interrogantes sobre las garantías reales para elecciones libres en el país

MOE denunció presiones indebidas a
MOE denunció presiones indebidas a contratistas para favorecer campañas y amenaza con no renovar sus contratos si no apoyan a ciertos candidatos - crédito Colprensa

Tras la captura de Luis Alfredo Acuña Vega, escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y vinculado al esquema de Jaime Luis Lacouture, actual secretario de la Cámara de Representantes, también del Partido Conservador, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió sobre otras posibles irregularidades en la antesala de las elecciones del 8 de marzo.

En entrevista con Caracol Radio, Barrios alertó sobre denuncias recibidas por la entidad acerca de presunta compra de votos y presiones indebidas a contratistas para favorecer campañas específicas.

Según la directora, “ciudadanos nos informan sobre compra de votos, pero no solamente sobre compra de votos. Contratistas a los que les están obligando a votar por determinados candidatos, a llenar planillas para favorecer a determinadas candidaturas, es decir, donde los amenazan de no renovación de contratos si no votan por las candidaturas a las que se les indica”.

La directora de la MOE,
La directora de la MOE, Alejandra Barrios, advierte sobre posibles irregularidades electorales antes de los comicios del 8 de marzo - crédito MOE

La MOE detalló que ha recibido testimonios que describen cómo algunos contratistas estarían siendo coaccionados para apoyar campañas, bajo la amenaza de perder sus contratos si no cumplen con las instrucciones recibidas.

Este tipo de presión genera preocupación en el organismo, que observa un riesgo para el libre ejercicio del voto y la transparencia electoral.

Cabe señalar que el lunes 2 de marzo de 2026, las autoridades informaron que Acuña Vega había sido detenido en vía de Hatonuevo (La Guajira) con $145 millones y publicidad del candidato al Senado por el Partido Conservador Daniel Restrepo.

Al recordar que el escolta hace parte del equipo del secretario de la Cámara de Representantes, Barrios enfatizó que se trataría de un personaje de la política colombiana con amplio conocimiento de la normativa electoral.

“No estamos hablando de una persona que no conozca la legislación electoral, no solamente es secretario de la Cámara, fue magistrado del Consejo Nacional Electoral en el periodo exactamente anterior. Eso significa que tiene todo el conocimiento de la legislación electoral, de los alcances de la misma y de lo que está permitido o no está permitido”, dijo en la citada entrevista.

Ante este panorama, la directora de la organización hizo un llamado a la prudencia y al respeto por la ley. “Nosotros esperamos, desde la Misión de Observación Electoral, que todas aquellas personas que han sido funcionarios de la autoridad electoral y obviamente todas las personas que están en campaña, respeten la legislación y que las autoridades hagan su trabajo con las investigaciones que sean necesarias”, enfatizó.

La MOE hace un llamado
La MOE hace un llamado al respeto por la ley y a la prudencia de funcionarios y candidatos en el proceso electoral - crédito Colprensa

Desinformación en redes sociales, otro mal que aqueja a los colombianos en vísperas de elecciones

Además de la compra de votos y las presiones a contratistas, la observadora electoral advirtió sobre la circulación de desinformación en redes sociales, fenómeno que podría afectar la confianza en el proceso.

“Todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la desinformación que se está moviendo en redes sociales sobre candidaturas, pero sobre el proceso mismo electoral”, afirmó Barrios. Las alertas de la MOE señalan tanto contenidos engañosos sobre candidaturas como mensajes que ponen en duda la transparencia de la elección.

El organismo recordó los canales habilitados, como pilasconelvoto.com y la línea de WhatsApp 3152661969, para que la ciudadanía reporte posibles irregularidades relacionados con los próximos comicios. Barrios insistió en que espera que quienes participen en la contienda actúen conforme a la ley y que las autoridades cumplan con su deber investigativo.

La organización electoral alerta sobre
La organización electoral alerta sobre la circulación de desinformación en redes sociales que podría afectar la confianza en las elecciones - crédito Ilustrativa Infobae

Despliegue aéreo y refuerzo de seguridad de las FF. MM. para las elecciones

La Fuerza Aeroespacial Colombiana implementó un amplio despliegue aéreo para trasladar a integrantes de la fuerza pública que reforzarán la seguridad durante la próxima jornada electoral.

Desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá, aeronaves como Boeing 737-700, C-40 y C-130 Hércules han movilizado a más de 2.600 uniformados y 142 toneladas de equipamiento hacia diversas regiones del país, en medio del Plan Democracia 2026.

El personal cubrirá puestos de votación y áreas periféricas en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Cali, Rionegro, Arauca, Villavicencio, Leticia, Caucasia, Cúcuta, Tumaco y Valledupar. Además, se prevén patrullajes terrestres y aéreos durante el fin de semana en Bogotá y municipios cercanos, con apoyo de helicópteros Bell 212, UH-60 y Ranger, y operativos coordinados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

