En imágenes: tormenta eléctrica afectó la movilidad en Medellín y Envigado, emergencia obligó la suspensión del servicio del Metro

El Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) identificó lluvias intensas especialmente en Medellín, Envigado, La Estrella y Caldas, con fuerte actividad eléctrica - crédito X

Un intenso aguacero azotó la tarde del martes a Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá, generando múltiples afectaciones y alertas en la región. Las precipitaciones, acompañadas de granizo, vientos extremos y un incremento acelerado en el nivel de varias quebradas, impactaron con mayor fuerza el sur del área metropolitana, especialmente en las zonas urbanas de la capital de Antioquia y Envigado.

El Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) reportó lluvias de alta intensidad en el sur, norte y occidente de Medellín, así como en los municipios de Envigado, La Estrella y Caldas. El fenómeno estuvo marcado por actividad eléctrica frecuente, lo que afectó la cotidianidad de miles de residentes y obligó a las autoridades a activar protocolos de contingencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La tormenta eléctrica, sumada a la fuerza de los aguaceros, llevó al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) a emitir recomendaciones de precaución. Se solicitó a la ciudadanía extremar cuidados al conducir, evitar actividades al aire libre y estar atentos para reportar cualquier emergencia a través de la línea 123.

El Dagrd advirtió que las precipitaciones intensas podrían persistir una hora más y mantiene equipos de monitoreo y respuesta activos en Antioquia - crédito Dagrd

La intensa lluvia tuvo repercusiones directas en el sistema de transporte masivo de la ciudad. El Metrocable línea J (San Javier – La Aurora) fue temporalmente suspendido por motivos de seguridad, a la espera de mejores condiciones climáticas que permitan reanudar el servicio.

En la estación Poblado del Metro se presentaron afectaciones causadas por el arrastre de residuos sólidos, consecuencia del aumento en la corriente del río Medellín-Aburrá. La acumulación de basura y material vegetal movilizado por la lluvia ha obligado a las autoridades de tránsito y gestión del riesgo a monitorear estrechamente el comportamiento de los caudales, con el objetivo de prevenir taponamientos y reducir el riesgo de emergencias mayores.

El Metrocable línea J fue suspendido temporalmente en Medellín para prevenir riesgos por tormentas eléctricas y vientos fuertes en la infraestructura - crédito X

De acuerdo con el Dagrd, se prevé que las precipitaciones de alta intensidad persistan durante al menos una hora más en amplios sectores de la capital antioqueña y municipios aledaños. La entidad mantiene activos los equipos de monitoreo y respuesta.

A nivel nacional, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre el incremento de nubosidad y lluvias en distintas regiones. En las últimas horas, las precipitaciones más notables se han registrado en Amazonas, Vaupés, Guainía, oriente de Vichada, y occidente de Caquetá, Putumayo y Guaviare. En Antioquia, además del área metropolitana de Medellín, se han reportado lluvias locales en oriente de Santander, occidente de Norte de Santander, norte de Boyacá y sur de Risaralda.

Otras regiones, como el occidente de Meta, sur de Cundinamarca, oriente de Tolima, norte de Huila, occidente de Cauca y oriente de Nariño, han experimentado lluvias de menor intensidad. En contraste, las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina han mantenido cielo parcialmente cubierto y tiempo seco.

El mal tiempo trajo vientos fuertes y desbordó quebradas, generando ajustes en el transporte y llamados de las autoridades a tomar precauciones en las calles - crédito X

Medellín reforzó las medidas preventivas ante las lluvias intensas previstas en marzo

Ante la llegada de marzo, Medellín intensificó sus medidas preventivas para enfrentar las lluvias intensas pronosticadas en el área metropolitana. El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) estima una probabilidad de precipitaciones del 60% al 80% durante el mes, con episodios de mayor intensidad en las tardes y noches.

La entidad señaló que estos eventos pueden surgir de manera aleatoria y en cualquier sector, por lo que pidió a la población mantener la alerta, especialmente en zonas cercanas a quebradas y áreas con riesgo de deslizamientos.

Las autoridades remarcaron la importancia de la prevención y el autocuidado como herramientas clave para reducir el riesgo de emergencias. Recomendó a los habitantes estar atentos al aumento del caudal en las quebradas y reportar cualquier variación inusual.

Además, insistieron en la necesidad de evitar arrojar basura o desechos en los cauces y de abstenerse de construir viviendas o estructuras en zonas de riesgo, como bordes de quebradas o laderas de montaña, sin la asesoría técnica adecuada, ya que estas áreas son susceptibles a deslizamientos y colapsos durante las lluvias.

Las lluvias intensas de 2026 en Medellín causan desbordamientos de quebradas, inundaciones y deslizamientos en varias zonas urbanas del país - crédito Alcaldía de Medellín

En el entorno doméstico, se aconsejó realizar mantenimiento frecuente de canoas y bajantes, asegurando que estén limpias y libres de obstrucciones. Mantener en buen estado estos sistemas permite soportar tanto las lluvias como los vientos fuertes, y ayuda a recolectar aguas pluviales de manera segura, evitando la erosión del terreno y la saturación del suelo. Las autoridades subrayan que reforzar techos y adoptar sistemas adecuados de manejo de agua son medidas efectivas para prevenir daños y situaciones de emergencia.

Durante los episodios de lluvia intensa, las autoridades recomiendan reportar cualquier incidente o emergencia a través del número único de Seguridad y Emergencias 123. Además, piden a la ciudadanía mantenerse informada exclusivamente por los canales oficiales de la Alcaldía de Medellín y el Dagrd, para evitar la circulación de rumores o información no verificada que pueda dificultar la atención y la toma de decisiones en situaciones críticas.

En el caso de tormentas eléctricas, se aconseja permanecer en espacios cubiertos y evitar actividades al aire libre hasta que finalicen las precipitaciones. El llamado es a no exponerse innecesariamente y a priorizar la protección personal y familiar, reduciendo así el riesgo de accidentes o lesiones por descargas eléctricas y caída de objetos.

Finalmente, el Siata advirtió que la aleatoriedad de las lluvias dificulta su pronóstico y exige vigilancia constante. Por ello, la administración municipal mantiene activos los equipos de monitoreo y respuesta rápida, preparados para intervenir ante cualquier evento que ponga en riesgo a comunidades o infraestructura.