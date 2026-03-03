Roy Barreras reveló sus opciones para la vicepresidencia en caso de pasar la consulta: incluyó a la suegra de Armando Benedetti

El exsenador propone a cuatro mujeres progresistas: Gloria Flórez, Adelina Covo, María Jimena Duzán y Patricia Lara, como posibles fórmulas vicepresidenciales - crédito Infobae Colombia

Roy Barreras ha hecho a un lado las encuestas que lo proyectan como el segundo más votado de la consulta del Frente por la Vida para el 8 de marzo y ya ha pensado en algunos nombres que integrarán su gabinete, ante la posibilidad de que avance a una segunda vuelta.

Aunque ya había mencionado al expresidente Juan Manuel Santos y hasta al mismo presidente Gustavo Petro como parte de su equipo de gobierno, el exembajador y exsenador tenía pendiente los nombres de su fórmula vicepresidencial, el segundo cargo más importante.

Así las cosas, Barreras destapó su baraja al asegurar que tiene en mente como fórmula vicepresidencial a una mujer de perfil progresista. Los nombres propuestos son: Gloria Flórez, presidenta de Colombia Humana; Adelina Covo, referente política de Bolívar; o las periodistas María Jimena Duzán y Patricia Lara.

Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, apoya la candidatura de Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida - crédito @Adelina_Covo/X - @RoyBarreras/X

Cabe recordar que Flórez ha sido mencionada como posible acompañante en la candidatura de Barreras, aunque negó haber sostenido acercamientos con él.

Fue en el portal Palabras Mayores que el exsenador Gustavo Bolívar afirmó que la presidenta de Colombia Humana había sostenido una reunión con Roy Barreras y Daniel Quintero días antes de que el Consejo Nacional Electoral revocara la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. Según Bolívar, el encuentro buscaba que Quintero retomara protagonismo en la consulta, con el fin de que Barreras “no estuviera solo” y “tuviera más legitimidad”.

Frente a esas declaraciones, Barreras desmintió categóricamente la versión de Bolívar durante entrevista con Caracol Radio. Calificó las afirmaciones como una “calumnia delirante” y lanzó un reto público: “Yo reto al señor Gustavo Bolívar a que se retracte porque esa reunión jamás existió”. Barreras enfatizó que nunca se ha producido una reunión entre Gloria Flórez, Quintero y él.

Gloria Flórez, presidenta de Colombia Humana, sería una de las opciones de Barreras para ocupar la vicepresidencia - crédito Colprensa

De otro lado, Covo, que tiene una trayectoria relevante en la política bolivarense, e incluso tiene un canal de Youtube llamado Historias de Adelina, anunció hace pocos días que respaldaría a Barreras en la consulta, pese a haber apoyado previamente a Cepeda. Esta decisión fue interpretada en algunos círculos como una muestra de respaldo indirecto de Armando Benedetti, ministro del Interior y yerno de Covo, lo que el propio ministro desmintió reiteradamente.

Los nombres “pesados” que integrarían su gabinete

Durante una entrevista con Infobae Colombia, Barreras dijo que su gabinete, en caso de lograr la presidencia, estaría conformado por personas con “trayectoria reconocida”.

Expresó su deseo de incorporar al expresidente Juan Manuel Santos como consejero en temas de seguridad, paz y relaciones internacionales, al destacar el papel que tuvo Santos como “autoridad global” y Premio Nobel de Paz. Barreras aclaró que Santos no participaría en la campaña ni asumiría un ministerio, pero sí podría asesorar desde una posición técnica en asuntos clave.

Barreras expresó su interés en incorporar al expresidente Juan Manuel Santos como consejero en paz, seguridad y relaciones internacionales - crédito Carlos Ortega/EFE

En cuanto al papel de Gustavo Petro, Barreras insistió en la posibilidad de que lo acompañe en la fórmula vicepresidencial, a pesar de que existen interpretaciones constitucionales que lo restringirían. Barreras recalcó que “puede serlo, no está prohibido”, aunque ofreció alternativas como la Cancillería: “Sería la persona idónea para hacer respetar a Colombia” en escenarios internacionales, especialmente en asuntos como la renegociación de la política antidrogas.

En el contexto del debate sobre el narcotráfico, Barreras calificó este fenómeno como un “problema global” que impacta directamente a Colombia, y señaló que el país “pone los muertos y el primer mundo pone la nariz para meterse la perica”. Para Barreras, la solución pasa por asumir el narcotráfico como un asunto de salud pública y no solo de criminalidad. Sostuvo a este medio que la prohibición genera mafias lucrativas y violencia, y abogó por un cambio de paradigma que proteja a los jóvenes y reduzca el poder de las organizaciones ilícitas.

La posible incorporación de Petro en el gabinete, según Barreras, busca enviar un mensaje de estabilidad a los sectores progresistas y de izquierda. Consideró que contar con Petro en la Cancillería “daría mucha tranquilidad al progresismo colombiano”.