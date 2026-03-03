Colombia

Revelan los problemas que hay en varias regiones de Colombia debido a la forma en que se pagan los salarios: “Limita”

La fragmentación social y la falta de modernización productiva dificulta que todos los territorios accedan a los beneficios del crecimiento, aseguró el Banco Mundial

El Banco Mundial dice que
El Banco Mundial dice que Colombia presenta regiones con niveles de bienestar y desarrollo económico que varían considerablemente entre sí - crédito Luisa González/Reuters

Colombia afronta un desafío histórico ante las desigualdades regionales que, según el Banco Mundial, dividen al país en “cuatro Colombias” con diferencias marcadas de desarrollo, productividad y oportunidades. “El lugar de nacimiento explica aproximadamente el 33% de la desigualdad de ingresos laborales en Colombia”, dice el organismo al destacar cómo la procedencia geográfica condiciona el acceso a mejores condiciones de vida.

En departamentos como Vaupés o Vichada, el ingreso per cápita es una sexta parte del de Bogotá, lo que ubica a estas regiones entre el 22% inferior de la distribución mundial de ingresos.

El informe denominado “Colombia: Disparidades regionales y el camino hacia la integración” resalta que el país exhibe la mayor brecha de desigualdad territorial en América Latina. De acuerdo con el análisis, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y San Andrés agrupan más del 60% de la población y producen el 78% de las exportaciones no petroleras.

El Banco Mundial funciona como
El Banco Mundial funciona como una cooperativa internacional que ofrece financiamiento, asesoramiento y asistencia técnica para proyectos de desarrollo - crédito Banco Mundial

En contraste, la llamada Región 4 —que abarca la Amazonía— ocupa el 40% del territorio, pero solo el 4% de los habitantes. El Banco Mundial advierte que el actual modelo económico limita la productividad y plantea desafíos sociales y ambientales. Propone políticas diferenciadas por región, una reforma en el Sistema General de Participaciones y una integración más profunda a la economía global, con énfasis en capital humano, bioeconomía, conectividad e innovación.

Disparidades regionales: mapa y cifras de las “cuatro Colombias”

La entidad explicó que el país es un conjunto de regiones con marcadas diferencias en bienestar y desarrollo. “Colombia funciona como ‘cuatro Colombias’ con niveles de desarrollo, productividad y oportunidades profundamente desiguales”, señala el informe. La investigación agrupa los departamentos en cuatro bloques, cada uno con características y retos propios.

La Región 1, compuesta por Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y San Andrés, es el núcleo de la industria y los servicios modernos. Estas zonas suman el 60% de la población y generan el 78% de las exportaciones no relacionadas con petróleo. Además, presentan la menor tasa de pobreza relativa.

La Región 2 integra departamentos con producción de hidrocarburos, como Meta, Casanare, Arauca, Cesar y Putumayo, donde el PIB per cápita es alto, pero depende de gran manera de la extracción de petróleo y carbón. “La transición energética global podría costarle a Colombia hasta el 8,2% del PIB hacia 2050 si no hay diversificación productiva”, dice el banco.

Por su parte, en la Región 3 se encuentran departamentos intermedios como Huila, Bolívar, Cauca y Magdalena, caracterizados por economías mixtas, alta dependencia del sector público y baja productividad agrícola.

Mientras que la Región 4 —Chocó, La Guajira y la Amazonía— representa el 40% del territorio del país, pero solo el 4% de la población. El ingreso per cápita en esta zona corresponde al 22% más bajo a nivel global, lo que revela la magnitud de la brecha interna.

Cómo la geografía y el modelo económico profundizan la desigualdad

El diagnóstico resalta que Colombia mantiene una estructura de baja productividad, restringida tanto por condiciones geográficas como por su modelo económico. El organismo compara la situación nacional con “una nación sin salida al mar con costas en dos océanos”, ya que los principales centros productivos se localizan en el interior y lejos de los puertos, lo que incrementa los costos logísticos y reduce la competitividad internacional.

En Colombia, el 10% más
En Colombia, el 10% más rico concentra alrededor del 60% al 71% de los ingresos totales, mientras la brecha entre ricos y pobres creció dos puntos en la última década - crédito Fernando Vergara/AP

Dicho fenómeno provoca que la población se concentre en ciudades que no logran transformarse en motores de innovación. Muchas urbes afrontan problemas de congestión, alta informalidad y elevados costos de vivienda. En términos de capacidad de consumo, el promedio nacional es apenas el 25% del de un estadounidense. Incluso con un crecimiento anual del 3%, tomaría más de 20 años llegar solo al 30% de ese nivel de consumo.

Efectos ambientales de las brechas económicas: la Amazonía en cifras

La conexión entre las dificultades urbanas y el deterioro ambiental es directa, advierte el Banco Mundial. Cuando los salarios no crecen y la productividad permanece baja, aumentan los incentivos para expandir la frontera agrícola hacia la Amazonía, lo que incrementa la deforestación y amplía las brechas territoriales.

En departamentos amazónicos, la escasez de alternativas económicas lleva a parte de la población a involucrarse en actividades agrícolas o ilícitas. El informe estima que el valor anual de conservar la Amazonía colombiana es de USD40.000 millones, cifra superior a los beneficios privados generados por agricultura, minería o tala ilegal en la zona. Mejorar la productividad en servicios y manufactura permitirá tanto impulsar el crecimiento económico como disminuir la presión sobre los recursos naturales.

Aprovechar el “nearshoring” y la integración internacional

El nearshoring —reubicación de cadenas globales de suministro— permitió a Colombia sumar USD730 millones en exportaciones adicionales a Estados Unidos entre 2015 y 2023. El fenómeno generó un crecimiento estimado del 0,4% del PIB nacional. Sin embargo, la mayoría de estos beneficios se concentraron en la Región 1; departamentos menos desarrollados participaron poco debido a la falta de integración productiva y dificultades logísticas.

Con una apertura comercial que alcanza el 40% del PIB, el Banco Mundial puntualiza que esta cifra es baja en comparación con otras economías similares. El informe recomienda dejar de “mirar hacia adentro” y profundizar la inserción internacional de Colombia, en especial, ante los riesgos para los sectores de hidrocarburos. La dependencia de este tipo de exportaciones implica vulnerabilidades que podrían resultar en grandes pérdidas si no se diversifica y moderniza el aparato productivo.

El Congreso de la República
El Congreso de la República aprobó nuevas medidas de distribución para el SGP - crédito Colprensa

Hacia una redistribución más eficaz: el reto del SGP

El Sistema General de Participaciones (SGP) constituye el eje principal de transferencias del Gobierno Central a los subnacionales. En la actualidad, el 58,5% de estos recursos se destinan a educación, el 24,5% a salud y el 5,4% a agua y saneamiento. El sistema es redistributivo: Bogotá es el mayor aportante neto, y departamentos como Guainía y Vaupés reciben varias veces más de lo que recaudan.

Pese a su alcance, el informe señala que la eficiencia del gasto es reducida. Recomienda reemplazar el sistema de pagos centrado en insumos, como el pago de nómina, por un modelo que premie los resultados en desempeño educativo y la calidad de los servicios. Además, propone la introducción de transferencias ecológicas que incentiven la conservación de bosques y la protección del ambiente.

Hacia la integración y el cierre de brechas

Las recomendaciones del Banco Mundial apuntan a estrategias diferenciadas según el nivel de desarrollo de cada región. Para los departamentos más avanzados, es clave integrarse a cadenas globales de valor y aprovechar el fenómeno del nearshoring. Las regiones productoras de hidrocarburos deben enfocarse en diversificarse ante los riesgos de transición energética.

En los territorios intermedios, es crucial aumentar la productividad y disminuir la dependencia estatal. Para las zonas con mayor rezago y riqueza natural, la apuesta es innovar en bioeconomía, expandir los servicios digitales y promover el ecoturismo. “Integrar las ‘cuatro Colombias’ no solo es un desafío económico, sino una condición esencial para un crecimiento más equilibrado y sostenible”, concluye el informe del Banco Mundial.

