Petro propondrá una “conferencia de paz” para lograr un acuerdo entre Israel y Palestina: “Las acciones militares ilegales no se pueden aceptar”

El presidente Gustavo Petro aseguró que ninguna agresió o ataque a embajadas puede ser aceptado - crédito Luisa González/Reuters

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la guerra que se registra en Oriente Medio, donde Irán fue atacada por Estados Unidos e Israel; las operaciones ofensivas derivaron en la muerte de Alí Jamenei, líder supremo iraní, y de otras personas que ocupaban altos cargos en el régimen.

Frente a ello, Petro respaldó la decisión del presidente de España, Pedro Sánchez, de no contribuir de ninguna manera a la guerra en Irán. Aseguró que los ataques perpetrados por los gobiernos de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu son ilegales, como también las represalias que han tomados las autoridades iraníes.

Estados Unidos e Israel han estado atacando a Irán. El páis ha respondido a esas acciones de violencia - crédito Khalil Ashawi/Reuters

Asimismo, expuso lo que, desde su punto de vista, estaría detrás de este conflicto: “Las acciones militares ilegales no se pueden aceptar. Ni la agresión ni el bombardeo a embajadas. Lo que está detrás de este conflicto es la renuncia a hacer de Palestina un estado independiente y el mercado del petroleo (sic)”, aseveró el primer mandatario en su cuenta de X.

En consecuencia, informó que el el Gobierno de Colombia propondrá una “conferencia de paz” liderada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el fin de que se desarrolle un acuerdo entre Israel y Palestina –protagonistas de un cruento conflicto entre el Gobierno israelí y el grupo terrorista palestino Hamas– que estableza el reconocimiento al soberanía de ambos.

En esa conferencia, el primer mandatario también busca que se promueva un acuerdo para establecer zonas libres de armas nucleares, lo que incluye a Medio Oriente y a América Latina. “Hasta que el mundo no tenga armas nucleares, excepto las necesarias para la defensa del planeta de meteoritos y similares y reguladas por un organismo multilateral espacial”, detalló el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro rechazó la guerra en Medio Oriente y aseguró que "las acciones militares ilegales no se pueden aceptar" - crédito @petrogustavo/X

La guerra en Medio Oriente no cesa: ataques y represalias

Pese a los llamados de paz y diplomacia que algunos países como Colombia han hecho, los ataques a Irán se mantienen y las autoridades de ese país han respondido a los bombardeos de Estados Unidos e Israel. De hecho, en la madrugada del martes 3 de marzo de 2026, Irán atacó con drones la embajada de Estados Unidos en Riad (capital de Arabia Saudita) y la base aérea de Sheikh Isa, en Bahréin.

Por su parte, el Ejército de Israel informó que se llevaron a cabo otras operaciones militares en el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y en un instituto de entrenamiento de oficiales Teherán (capital de Irán).

“Anoche, la Fuerza Aérea lanzó un ataque contra edificios gubernamentales y de seguridad dentro del complejo de comando del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, indicaron las autoridades israelíes en un comunicado.

Gobierno colombiano rechazó los ataques a Irán

El 28 de febrero de 2026, cuando los gobiernos de Donald Trump y Benjamín Netanyahu ordenaron y ejecutaron bombardeos en Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado en el que condenó los hechos de violencia que se presentaron en el territorio iraní y que dejaron un amplio saldo de civiles muertos. Según indicó la Cancillería, este tipo de acciones afectan gravemente a la ciudadanía inocente, que queda expuesta a la guerra pese a no estar relacionada con el régimen iraní.

La Cancillería Colombia pidió el cese de hostilidades en Oriente Medio - crédito @CancilleriaCol/X

“El uso de la fuerza solo profundiza el dolor, alimenta el odio y multiplica el sufrimiento de quienes no participan en las decisiones políticas ni militares. Son las familias, los niños, las mujeres y los trabajadores, quienes pagan con su vida y su dignidad las consecuencias de esta confrontación”, explicó.

En ese sentido, instó a los países a detener las hostilidades y a respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, para así garantizar la protección de la población civil. “Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe con determinación y evite una escalada que podría tener consecuencias devastadoras para la región y para la estabilidad global. La guerra no puede ser el camino. La paz no admite dilaciones”, añadió.