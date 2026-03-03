Colombia

Petro propondrá una “conferencia de paz” para lograr un acuerdo entre Israel y Palestina: “Las acciones militares ilegales no se pueden aceptar”

El presidente aseguró que detrás del conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel, está “la renuncia a hacer de Palestina un Estado independiente” y el petróleo

Guardar
El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que ninguna agresió o ataque a embajadas puede ser aceptado - crédito Luisa González/Reuters

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la guerra que se registra en Oriente Medio, donde Irán fue atacada por Estados Unidos e Israel; las operaciones ofensivas derivaron en la muerte de Alí Jamenei, líder supremo iraní, y de otras personas que ocupaban altos cargos en el régimen.

Frente a ello, Petro respaldó la decisión del presidente de España, Pedro Sánchez, de no contribuir de ninguna manera a la guerra en Irán. Aseguró que los ataques perpetrados por los gobiernos de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu son ilegales, como también las represalias que han tomados las autoridades iraníes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estados Unidos e Israel han
Estados Unidos e Israel han estado atacando a Irán. El páis ha respondido a esas acciones de violencia - crédito Khalil Ashawi/Reuters

Asimismo, expuso lo que, desde su punto de vista, estaría detrás de este conflicto: “Las acciones militares ilegales no se pueden aceptar. Ni la agresión ni el bombardeo a embajadas. Lo que está detrás de este conflicto es la renuncia a hacer de Palestina un estado independiente y el mercado del petroleo (sic)”, aseveró el primer mandatario en su cuenta de X.

En consecuencia, informó que el el Gobierno de Colombia propondrá una “conferencia de paz” liderada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el fin de que se desarrolle un acuerdo entre Israel y Palestina –protagonistas de un cruento conflicto entre el Gobierno israelí y el grupo terrorista palestino Hamas– que estableza el reconocimiento al soberanía de ambos.

En esa conferencia, el primer mandatario también busca que se promueva un acuerdo para establecer zonas libres de armas nucleares, lo que incluye a Medio Oriente y a América Latina. “Hasta que el mundo no tenga armas nucleares, excepto las necesarias para la defensa del planeta de meteoritos y similares y reguladas por un organismo multilateral espacial”, detalló el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro rechazó
El presidente Gustavo Petro rechazó la guerra en Medio Oriente y aseguró que "las acciones militares ilegales no se pueden aceptar" - crédito @petrogustavo/X

La guerra en Medio Oriente no cesa: ataques y represalias

Pese a los llamados de paz y diplomacia que algunos países como Colombia han hecho, los ataques a Irán se mantienen y las autoridades de ese país han respondido a los bombardeos de Estados Unidos e Israel. De hecho, en la madrugada del martes 3 de marzo de 2026, Irán atacó con drones la embajada de Estados Unidos en Riad (capital de Arabia Saudita) y la base aérea de Sheikh Isa, en Bahréin.

Por su parte, el Ejército de Israel informó que se llevaron a cabo otras operaciones militares en el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y en un instituto de entrenamiento de oficiales Teherán (capital de Irán).

Anoche, la Fuerza Aérea lanzó un ataque contra edificios gubernamentales y de seguridad dentro del complejo de comando del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, indicaron las autoridades israelíes en un comunicado.

Gobierno colombiano rechazó los ataques a Irán

El 28 de febrero de 2026, cuando los gobiernos de Donald Trump y Benjamín Netanyahu ordenaron y ejecutaron bombardeos en Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado en el que condenó los hechos de violencia que se presentaron en el territorio iraní y que dejaron un amplio saldo de civiles muertos. Según indicó la Cancillería, este tipo de acciones afectan gravemente a la ciudadanía inocente, que queda expuesta a la guerra pese a no estar relacionada con el régimen iraní.

La Cancillería Colombia pidió el
La Cancillería Colombia pidió el cese de hostilidades en Oriente Medio - crédito @CancilleriaCol/X

El uso de la fuerza solo profundiza el dolor, alimenta el odio y multiplica el sufrimiento de quienes no participan en las decisiones políticas ni militares. Son las familias, los niños, las mujeres y los trabajadores, quienes pagan con su vida y su dignidad las consecuencias de esta confrontación”, explicó.

En ese sentido, instó a los países a detener las hostilidades y a respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, para así garantizar la protección de la población civil. “Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe con determinación y evite una escalada que podría tener consecuencias devastadoras para la región y para la estabilidad global. La guerra no puede ser el camino. La paz no admite dilaciones”, añadió.

Temas Relacionados

Gustavo PetroConferencia de pazGuerra en Oriente MedioIránEstados UnidosIsraelPalestinaColombia-Noticias

Más Noticias

Cantante vallenato conocido como Diomedito quedó en libertad tras pagar condena por narcotráfico

El famoso cumplió la pena tras ser vinculado a una estructura criminal que fue desmantelada en La Guajira

Cantante vallenato conocido como Diomedito

Golpe a la delincuencia en Soacha y Sibaté: operativos de la Policía dejaron 68 capturados en una semana

Un total de 58 detenciones en flagrancia y 10 por orden judicial formaron parte de los procedimientos implementados, en los que también se incautaron estupefacientes y se recuperaron vehículos reportados como robados

Golpe a la delincuencia en

Bogotá definió zonas libres de drogas y alcohol cerca de colegios y parques, con horarios y multas para quienes incumplan la norma

Un acuerdo distrital estableció restricciones sobre el uso de sustancias en espacios públicos hasta 100 metros de escuelas y en parques infantiles, apoyado por acciones educativas y sanciones económicas para infractores

Bogotá definió zonas libres de

Gobierno anunció pagos de $500.000 para más de 6.000 familias afectadas por emergencias climáticas: estas serán las regiones priorizadas

Más hogares afectados por lluvias recibirán recursos extraordinarios gestionados por diferentes instituciones nacionales y regionales tras estricta verificación de requisitos

Gobierno anunció pagos de $500.000

Procurador evalúa la apertura de investigación en caso de presunta compra de votos a favor de candidato del Partido Conservador

Un funcionario de la Unidad Nacional de Protección fue arrestado con una considerable suma de dinero y propaganda electoral, en medio de un operativo contra este delito en La Guajira

Procurador evalúa la apertura de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Westcol reflexionó tras una costosa

Westcol reflexionó tras una costosa salida a comer con su novia Luis Castro: cuánto pagó y qué comentó

La transformación de Adriana Bottina: seis costillas fracturadas y una cuarta cirugía de nariz para recuperar la autoestima

Sector audiovisual colombiano denuncia trabas en trámites ante el MinCulturas: “Para las producciones nacionales el proceso es cada vez más difícil”

El cantante Randy reveló el nombre de la famosa colombiana a la que le gustaría conquistar y causó todo tipo de reacciones tras imitarla

Lady Noriega y el video en traje de baño que conquistó las redes sociales: así lucía la actriz a los 21 años cuando fue reina por Córdoba

Deportes

Cristiano Ronaldo prendió las alarmas

Cristiano Ronaldo prendió las alarmas a 100 días del Mundial 2026: su lesión es peor de lo esperado

Copa Sudamericana: cuánto ganaría Atlético Nacional o Millonarios por avanzar a la fase de grupos

Millonarios tomó decisión con Falcao García para la Copa Sudamericana, previo al partido ante Atlético Nacional

Figura de Santa Fe sufrió importante lesión y tendrá que ser operado

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de la Tricolor femenina en la segunda fecha de la SheBelieves Cup