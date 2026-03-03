Petro aseguró que la exportación de cocaína es “cada vez más ecuatoriana” e instó a tomar medidas: “Podemos ayudar”

Colombia, liderada por Gustavo Petro, se encuentra en una guerra comercial con Ecuador por las quejas del vecino país sobre la cooperación colombiana en la seguridad de la frontera - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro se refirió a la tensión que hay entre Colombia y Ecuador por la lucha contra la criminalidad en la frontera y contra el narcotráfico. Aseguró que la exportación de cocaína está incrementando en el vecino país y que por eso el primer mandatario Daniel Noboa debe “lograr asegurar más sus puertos y aeropuertos”.

Indicó que la administración de Ecuador puede contar con la ayuda del Gobierno colombiano, que ya ha tomado algunas medidas en zonas fronterizas para ello. Pero, aclaró que la problemática ha tomado fuerza en otros lugares que deben ser militarizados por ambas naciones.

“La exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana. El presidente Novoa debe lograr asegurar más sus puertos y aeropuertos..podemos ayudar (sic). He ordenado poner un radar moderno en Ipiales para el rastreo de naves ilegales. Sin embargo el mayor problema es el paso por las selvas y los ríos. La vigilancia de las armadas de los dos países en el paso de los ríos es fundamental”, detalló el presidente Petro en su cuenta de X.

Las declaraciones del mandatario surgieron por información periodística publicada por DW, que indica que buena parte de la cocaína que está llegando a Europa y a Estados Unidos está saliendo de Ecuador, que se convirtió en un “corredor codiciado” por los narcos.

En entrevista con ese medio, el subdirector nacional de Investigación Antinarcóticos de Ecuador, el coronel Juan Pablo Luna, informó que las autoridades están trabajando de manera continua para combatir el narcotráfico y que han tomado nueva medidas para mejorar su efectividad, teniendo en cuenta que hay nuevas modalidades de ocultamiento de droga que están implementando los narcotraficantes.

El funcionario hizo énfasis, justamente, en los puntos que el presidente Gustavo Petro mencionó y en los que asegura que se requiere reforzar la seguridad; esto, al parecer, ya se está haciendo. “Estamos teniendo el incremento de nuevo personal en los controles de antinarcóticos en el Ecuador, especialmente en los puertos, aeropuertos y fronteras”, precisó el uniformador al informativo citado.

Por su parte, John Reimberg Oviedo, ministro del Interior de Ecuador, insistió en que las autoridades de su país están trabajando para combatir el narcotráfico, teniendo en cuenta que el territorio está siendo utilizado como un espacio de tránsito de estupefacientes. Sin embargo, afirmó que requiere de la cooperación de Colombia como país productor de cocaína.

“Ecuador no es un país productor de droga, es un país de tránsito, y ese es el problema y por lo cual nosotros necesitamos que ellos hagan su parte. Esta es una guerra que nos está costando caro. Es una guerra que varios países reconocen que es un delito transnacional y por eso están cooperando con Ecuador en esta lucha”, explicó el jefe de la cartera ecuatoriana en conversación con DW.

La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador

La contribución de Colombia en el abordaje de la problemática y, sobre todo, en el control de la seguridad en la frontera, fue puesta en duda por el presidente Daniel Noboa, que considera que no ha hecho los esfuerzos necesarios para ello. En consecuencia, inició una guerra arancelaria con la que Colombia no está de acuerdo.

Inicialmente, impuso aranceles del 30% a los productos colombianos que lleguen a su territorio. El Gobierno de Gustavo Petro respondió con reciprocidad, estableciendo tributos del mismo porcentaje a determinados productos de Ecuador. Luego, el Gobierno de Noboa aumentó el arancel al 50% y Colombia hizo lo mismo.

En su momento, las cancilleres de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y de Ecuador, Gabriela Sommerfeld Rosero, se reunieron para dialogar sobre el tema y hallar soluciones. Hicieron acuerdos, pero la administración colombiana no logró el retiro de los aranceles.