Joven colombiana que pidió la eutanasia por endometriosis encontró alivio tras una cirugía en la India: “Ya no hace parte de mi cuerpo”

El testimonio de una mujer de 25 años, quien solicitó la eutanasia por el dolor crónico, marca un cambio después de un procedimiento médico en el extranjero que permitió erradicar la causa de su sufrimiento

La historia de Melisa Gaona tomó un rumbo inesperado tras una intervención médica en la India. La joven colombiana, de 25 años, había solicitado la eutanasia en su país natal como consecuencia del dolor intenso y continuo provocado por la endometriosis.

Según relató la propia Gaona en redes sociales, el padecimiento la llevó a considerar la muerte como única salida ante un sufrimiento que comenzó en su infancia y se agravó en la adolescencia. Hoy, tras una cirugía que logró retirar el 100% de la enfermedad, Melisa celebra un nuevo comienzo, alejado del dolor que marcó gran parte de su vida.

El camino hacia una alternativa en el extranjero

Durante años, Melisa Gaona enfrentó una cadena de diagnósticos erróneos y episodios de maltrato en hospitales de Colombia. Desde los 18 meses, sus síntomas fueron atribuidos a otras afecciones, como apendicitis, cáncer o incluso problemas mentales.

El dolor abdominal, los vómitos y las restricciones alimenticias condicionaron su infancia, mientras que la llegada de la menstruación intensificó la sintomatología y la vulnerabilidad. Su entorno escolar y varios profesionales de la salud llegaron a desestimar sus quejas, catalogándola de “problemática” o incluso “loca”, según denunció la joven.

El diagnóstico definitivo de endometriosis solo se produjo después de varios procedimientos quirúrgicos y la intervención de especialistas en el extranjero. En una de esas intervenciones, los médicos identificaron tejido endometrial fuera del útero, confirmando que el sufrimiento de Gaona tenía una base orgánica y no psicológica.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la endometriosis afecta a más de tres millones de mujeres solo en Colombia y puede producir dolores incapacitantes, además de impactar la salud mental de quienes la padecen.

La decisión de pedir la eutanasia

El deterioro progresivo y la falta de respuestas llevaron a Melisa Gaona a solicitar la eutanasia en Colombia, una decisión respaldada por su familia y pareja, que fueron testigos de los episodios de dolor extremo y las hospitalizaciones frecuentes.

Con base en datos de la Asociación Colombiana de Endometriosis, más de 100 mujeres en el país solicitaron este procedimiento debido a la enfermedad. Ante la falta de alternativas efectivas en el sistema de salud local, Gaona y su entorno optaron por buscar opciones fuera del país.

Un renacer en la India

El viaje a la India representó una apuesta por una cirugía altamente especializada. El procedimiento prometía abordar la raíz del problema, y el resultado superó las expectativas: los médicos lograron retirar el 100% de la endometriosis.

“La cirugía fue todo un éxito. El doctor logró retirar el 100% de la enfermedad y la endometriosis ya no es parte de mi cuerpo, ya estoy libre de ella”, afirmó Melisa en un mensaje difundido en redes sociales, donde agradeció a quienes apoyaron su proceso.

La intervención incluyó tratamientos complementarios, como radiofrecuencias y bloqueos de emergencia, que contribuyeron a aliviar el dolor. “Gracias a ustedes se ha hecho todo esto”, expresó Gaona en un video, reconociendo el papel de la solidaridad y las donaciones que permitieron costear la cirugía y la recuperación.

El apoyo de una red solidaria

La recuperación de Melisa Gaona ha estado acompañada por un equipo multidisciplinario. Fisioterapeutas especialistas en piso pélvico, nutricionistas, endocrinólogos y guías de meditación son parte del proceso.

“El objetivo sigue firme: una vida sin dolor para Meli. Y con su apoyo voy a poder conseguir tener esta vida tan anhelada que deseo”, manifestó Gaona en Instagram. Cada donación ha permitido acceder a terapias y acompañamientos fundamentales para su bienestar físico y emocional.

Aunque la cirugía en la India representó un punto de inflexión, el proceso de Melisa Gaona no ha terminado. Actualmente, la joven impulsa una campaña para financiar una nueva intervención quirúrgica en México, donde un grupo de especialistas planea abordar otros focos de endometriosis