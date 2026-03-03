Flavia Dos Santos destruye la ‘dictadura del orgasmo’ y redefine la sexualidad: “No basta tener sexo”

La sexóloga explicó que la intimidad no debe estar marcada por la necesidad de alcanzar el orgasmo, sino por la voluntad y el cuidado mutuo dentro de la relación - crédito @menopausicas_podcast/Instagram

Flavia Dos Santos, reconocida sexóloga, psicóloga y psicoanalista, no es una mujer recatada cuando se trata de hablar sobre temas íntimos, por lo que durante una entrevista en el pódcast Las Menopáusicas, desafió —como siempre lo hace— la visión convencional de la sexualidad como algo reservado exclusivamente para la cama.

La sexóloga de origen brasileño, que lleva más de 16 años radicada en Colombia, argumentó que la intimidad genuina no depende solo de lo físico, según ella, lo que realmente nutre una relación son los pequeños gestos cotidianos.

“La cama es solo un lugar”, dijo durante la conversación con Yolanda Ruíz y María Elvira Samper, que conducen el pódcast, al reafirmar que los momentos más profundos de conexión se dan fuera del espacio tradicionalmente sexualizado.

La sexóloga Flavia Dos Santos asegura que la intimidad genuina no se basa en lo físico, sino en los pequeños gestos cotidianos - crédito @flavia2santos/Instagram

“La verdadera intimidad está en el sofá”, repitió, al hacer referencia a esos momentos compartidos de conversación, apoyo y comprensión mutua que van más allá de cualquier acto sexual. Para ella, la vida de pareja debe basarse en estos pequeños detalles, que refuerzan el vínculo de manera más profunda que cualquier encuentro en la cama.

Flavia señaló: “Hay un diálogo constante, porque lo que hace un matrimonio no es la cama, es un sofá; el matrimonio se da a partir de un sofá donde hay buenas conversaciones (...) Lo que yo concluyo de eso es que uno va, por ejemplo, a un restaurante y ve cantidades de mesas o varias mesas con parejas que no se hablan”.

Este enfoque de la sexóloga se basa en su experiencia, pues tras superar un diagnóstico de cáncer de mama y un intenso tratamiento hormonal, Dos Santos se vio obligada a redefinir su visión sobre la sexualidad.

En su charla con 'Las Menopáusicas', Flavia Dos Santos desafió la idea de que la cama es el único espacio para una conexión íntima - crédito Las Menopáusicas/YouTube

“Para mí fue un golpe de castración, decir: ‘Ni todo es psicológico y tú no mandas como piensas en tu cuerpo y en tu vida’”, reflexionó. Este proceso le enseñó que no todo puede controlarse a través de la mente, y que la intimidad es más compleja de lo que muchas veces se nos hace creer.

Flavia Dos Santos habló de la presión cultural y la “dictadura del orgasmo”

Durante la conversación, Flavia también criticó la presión que impone la cultura contemporánea sobre las mujeres para mantener una vida sexual activa y exitosa.

“Hay una sobrevaloración del discurso sexual”, expresó, al señalar que, en su opinión, todo se ha maximizado en torno al orgasmo y la satisfacción inmediata; a diferencia de esta visión, ella considera que la intimidad se basa en la voluntad y el cuidado mutuo.

La sexóloga brasileña cuestionó la idea de que las relaciones sexuales deben ser espontáneas, afirmando que es necesario planificar e invertir tiempo en la pareja - crédito Carlos Ortega/EFE

“La conexión erótica no depende de la espontaneidad, depende de la decisión y el cuidado”, afirmó. Para Dos Santos, una relación íntima no debe ser impulsada por expectativas sociales, sino por el deseo real de cuidar y fortalecer el vínculo con la pareja.

“Nada en nuestra vida es espontáneo. Todo tiene que ser cuadrado”, aseguró, durante la charla en el pódcast, que está enfocado en abordar temas relacionados con la mujer, la sexualidad y otros aspectos de la vida; en el caso de la sexóloga brasileña, compartió su perspectiva desde su experiencia con la perimenopausia.

Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue la declaración de Flavia sobre cómo la vida sexual se adapta con el tiempo: “Cuando tienes muchos años de matrimonio, si no pones cita, no tienes más sexo”.

Flavia Dos Santos compartió su experiencia personal con la perimenopausia, destacando cómo los cambios hormonales tras su diagnóstico de cáncer de mama alteraron su visión sobre la sexualidad - crédito @flavia2santos/X

La sexóloga dejó claro que la planificación y la organización son claves para mantener una vida sexual activa y satisfactoria en el largo plazo. Para ella, la idea de la espontaneidad en las relaciones de pareja es un mito que muchas veces no corresponde a la realidad.

La etapa de la perimenopausia y la menopausia a menudo está rodeada de prejuicios, así como de desafíos físicos y emocionales. Dos Santos reconoció que atravesar el tratamiento hormonal tras el diagnóstico de cáncer de mama fue “durísimo”. Llegó a no reconocerse y sintió que era una castración.

Explicó que convive con síntomas como sofocos nocturnos a las 3:30 de la madrugada, sudores e irritabilidad; retomar el deseo sexual representa otro reto: “Muchas pacientes mencionan dolor y resequedad vaginal, pero también pereza o falta de interés en el sexo”.

La sexóloga asegura que la conexión emocional en una relación debe construirse fuera del espacio tradicionalmente sexualizado - crédito @flavia2santo/Instagram

Además, criticó la “sobrevalorización del discurso sexual y la dictadura del orgasmo”. Según Dos Santos, hoy existe presión para que las mujeres vivan múltiples orgasmos y estén siempre dispuestas.

“No basta tener sexo, ahora parece obligatorio estar siempre a la altura”, dijo y añadió que la presión social niega a las mujeres menopáusicas la posibilidad de tener proyectos o deseos más allá de la reproducción.

Para su bienestar, recurre a alternativas como la testosterona en gel y tratamientos para la atrofia vaginal, aunque resaltó que el placer sexual debe ser una elección propia, no una meta impuesta: “El placer es necesario, pero no a costa de imponernos metas que no deseamos”.