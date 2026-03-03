Colombia

Ahora el viche es Bien de Interés Cultural para Colombia: esta fue la decisión del Ministerio de las Culturas

La entrega simbólica de certificados en Tumaco marcó un avance en políticas públicas inclusivas y abrió espacio para oficios tradicionales, sin repetir el vocabulario principal del título

Guardar
La resolución aprobada en Tumaco
La resolución aprobada en Tumaco consolida la protección de saberes ancestrales, la valorización de territorios y la salvaguardia de la tradición afrodescendiente, integrando beneficios sociales, económicos y culturales para los productores del litoral Pacífico - crédito Ministerio de las Culturas

La entrega del Plan Especial de Salvaguardia del Paisaje Cultural Vichero fue un avance significativo para las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano.

El viche fue reconocido oficialmente como Bien de Interés Cultural por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Durante el evento en Tumaco, se otorgaron 1.000 acreditaciones de calidad vichera a familias productoras y certificados de formación en infraestructura para la memoria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Plan Especial de Salvaguardia del Paisaje Cultural Vichero establece la protección de los saberes, prácticas y territorios ligados al viche.

Este sistema vivo conecta territorios, conocimientos ancestrales y memorias. La implementación del plan busca aportar beneficios económicos, sociales y culturales claros para las comunidades afrodescendientes del litoral Pacífico.

La ceremonia oficial ocurrió el 28 de febrero de 2026 en la Biblioteca Municipal Piedad Ayora de Quiñones, en Tumaco. La ministra Yannai Kadamani Forondona encabezó la entrega de la Resolución 0760 de 2025, que formaliza la adopción del plan.

Las medidas incluidas en el
Las medidas incluidas en el plan salvaguardan prácticas tradicionales, impulsan la formación de nuevas generaciones y promueven un patrimonio colectivo mediante la entrega de acreditaciones y acciones para preservar la memoria - crédito Ministerio de las Culturas

El acto reunió a maestros y maestras vicheros, autoridades étnicas y delegaciones de Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca. Según la ministra, citada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se reconoció el liderazgo histórico de las mujeres vicheras en esos cuatro departamentos.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes destacó que el paisajismo cultural del viche va más allá de la técnica de destilación. También incluye la siembra colectiva, la espiritualidad y la conexión con los ancestros.

Este reconocimiento nacional ayuda a reparar una deuda histórica con las comunidades que han defendido el viche frente a décadas de estigmatización, asegurando su protección y visibilidad.

La valoración del Paisaje Cultural Vichero implica que la tradición del viche sirve como herramienta de resistencia y símbolo de la dignidad afrodescendiente. Las comunidades productoras, al recibir este reconocimiento, logran que sus saberes y territorios sean protegidos y reivindicados.

Durante el evento, el Ministerio entregó 1.000 acreditaciones de calidad vichera a portadores de la tradición. La última acreditación fue otorgada simbólicamente a una mujer adulta mayor. Según el Ministerio, este proceso refuerza la economía local y promueve el mantenimiento de prácticas ancestrales.

Yannai Kadamani Forondona, ministra de
Yannai Kadamani Forondona, ministra de las las Culturas, las Artes y los Saberes. Las nuevas disposiciones buscan garantizar la transmisión de conocimientos, la unidad de los territorios y el arraigo identitario, favoreciendo la inclusión social y el desarrollo de las regiones afrocolombianas - crédito Ministerio de las Culturas

También se entregaron certificados de formación en infraestructura especializada a aprendices de la Escuela Taller de Tumaco. Estos aprendieron a crear la sala de exposición “Historias y Memorias del Litoral Pacífico Sur”.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes además informó sobre avances en justicia sanitaria. Esto siguió después de 52 encuentros territoriales de consulta previa y la colaboración con el Invima para regular la producción y comercialización de los derivados del viche.

El plan protege desde la siembra de la caña nativa hasta la espiritualidad del Muntú Bantú. Esta espiritualidad conecta a las comunidades con sus ancestros y el entorno natural. El sistema articula la biodiversidad de la selva, la dinámica de ríos y mares y el conocimiento tradicional que se pasa de generación en generación.

Este reconocimiento refuerza la memoria histórica de las comunidades afrodescendientes, que han luchado durante décadas contra la estigmatización del viche. Los maestros y maestras vicheros consolidan ahora su liderazgo como referentes culturales y económicos del Pacífico colombiano.

Un acto simbólico puso en
Un acto simbólico puso en valor la herencia del viche y la transmisión generacional. Los avances normativos buscan regular la producción y respaldar la autonomía local. La protección colectiva se convierte en ejemplo nacional. - crédito Ministerio de las Culturas

Con la implementación del Plan Especial de Salvaguardia del Paisaje Cultural Vichero, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes promueve un modelo de protección que une identidad, uso sostenible del territorio y refuerzo de la memoria colectiva.

El reconocimiento del Paisaje Cultural Vichero marca un precedente nacional para la protección de expresiones culturales vivas y solidifica la herencia afrocolombiana como un impulso para la inclusión y el desarrollo social.

Así, la institucionalización de este plan representa un compromiso con la diversidad, el respeto al entorno y la valoración de la cultura del Pacífico colombiano como parte esencial del tejido nacional.

Temas Relacionados

Plan Especial de Salvaguardia del Paisaje Cultural VicheroPacífico ColombianoMinisterio de las CulturasComunidad AfrodescendienteReconocimiento CulturalPatrimonio NacionalVicheColombia-Noticias

Más Noticias

Yuli Ruiz le dio cátedra a Alejandro Estrada sobre su comportamiento en ‘La casa de los famosos’: el actor pidió perdón

Un intenso cara a cara protagonizado por una de las parejas que hay en el ‘reality’ del Canal RCN dejó al descubierto las tensiones acumuladas y los reclamos sobre la defensa constante de Alexa Torrex

Yuli Ruiz le dio cátedra

Estos fueron los carros más vendidos en Colombia en febrero de 2026: Tesla ya aparece en las listas

El mercado automotor arrancó el año con cifras que no se veían desde 2011, impulsado por un fuerte crecimiento en matrículas y la consolidación de modelos compactos, SUV y eléctricos que están cambiando las preferencias de los compradores en el país

Estos fueron los carros más

Incendio en vivienda de Cali acabó con la vida de una mujer y un niño de 3 años

Una mujer de 55 años y un menor de 11 años recibieron atención médica y fueron trasladados a un centro asistencial

Incendio en vivienda de Cali

Oura Ring 4 en Colombia: cuánto cuesta, qué características tiene y dónde conseguirlo

El anillo inteligente llega al país con monitoreo avanzado de sueño, ritmo cardíaco y otros indicadores clave, para quienes buscan cuidar su salud de forma continua

Oura Ring 4 en Colombia:

Egan Bernal fue nominado en los Premios Laureus a Mejor regreso del año: estos son los rivales del colombiano

El ciclista colombiano fue ganador en 2020 de la distinción a Revelación del año, luego de ser el primer campeón latinoamericano del Tour de Francia, con apenas 22 años

Egan Bernal fue nominado en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Yuli Ruiz le dio cátedra

Yuli Ruiz le dio cátedra a Alejandro Estrada sobre su comportamiento en ‘La casa de los famosos’: el actor pidió perdón

Koral Costa respondió a quienes la critican por los comentarios sobre su separación de Omar Murillo: “Es tan fácil hablar”

Nicolás Arrieta consultó si el conflicto entre Alexa Torrex y Juanda Caribe en “La casa de los famosos” es delito: esto dijo un abogado

Famosa exreina del Carnaval de Barranquilla reveló que se quedó sin trabajo tras anunciar que estaba embarazada: “Como si me hubiera robado algo”

Juanda Caribe fue sancionado por ‘El Jefe’ por fuertes comentarios a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Egan Bernal fue nominado en

Egan Bernal fue nominado en los Premios Laureus a Mejor regreso del año: estos son los rivales del colombiano

Así va el historial internacional entre Atlético Nacional y Millonarios, previo al partido de la Copa Sudamericana

A 100 días para la Copa del Mundo, este es el cronograma de actividades de la selección Colombia de cara al Mundial 2026

Néstor Lorenzo habló sobre su plan con la selección Colombia en el Mundial de 2026: “Tiene que mostrar lo suyo”

Ataque iraní a la embajada de Estados Unidos en Riad habría provocado la salida de Cristiano Ronaldo de Arabia Saudí: su avión aterrizó en España