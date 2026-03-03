Ahora el viche es Bien de Interés Cultural para Colombia: esta fue la decisión del Ministerio de las Culturas

La resolución aprobada en Tumaco consolida la protección de saberes ancestrales, la valorización de territorios y la salvaguardia de la tradición afrodescendiente, integrando beneficios sociales, económicos y culturales para los productores del litoral Pacífico - crédito Ministerio de las Culturas

La entrega del Plan Especial de Salvaguardia del Paisaje Cultural Vichero fue un avance significativo para las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano.

El viche fue reconocido oficialmente como Bien de Interés Cultural por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Durante el evento en Tumaco, se otorgaron 1.000 acreditaciones de calidad vichera a familias productoras y certificados de formación en infraestructura para la memoria.

El Plan Especial de Salvaguardia del Paisaje Cultural Vichero establece la protección de los saberes, prácticas y territorios ligados al viche.

Este sistema vivo conecta territorios, conocimientos ancestrales y memorias. La implementación del plan busca aportar beneficios económicos, sociales y culturales claros para las comunidades afrodescendientes del litoral Pacífico.

La ceremonia oficial ocurrió el 28 de febrero de 2026 en la Biblioteca Municipal Piedad Ayora de Quiñones, en Tumaco. La ministra Yannai Kadamani Forondona encabezó la entrega de la Resolución 0760 de 2025, que formaliza la adopción del plan.

Las medidas incluidas en el plan salvaguardan prácticas tradicionales, impulsan la formación de nuevas generaciones y promueven un patrimonio colectivo mediante la entrega de acreditaciones y acciones para preservar la memoria - crédito Ministerio de las Culturas

El acto reunió a maestros y maestras vicheros, autoridades étnicas y delegaciones de Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca. Según la ministra, citada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se reconoció el liderazgo histórico de las mujeres vicheras en esos cuatro departamentos.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes destacó que el paisajismo cultural del viche va más allá de la técnica de destilación. También incluye la siembra colectiva, la espiritualidad y la conexión con los ancestros.

Este reconocimiento nacional ayuda a reparar una deuda histórica con las comunidades que han defendido el viche frente a décadas de estigmatización, asegurando su protección y visibilidad.

La valoración del Paisaje Cultural Vichero implica que la tradición del viche sirve como herramienta de resistencia y símbolo de la dignidad afrodescendiente. Las comunidades productoras, al recibir este reconocimiento, logran que sus saberes y territorios sean protegidos y reivindicados.

Durante el evento, el Ministerio entregó 1.000 acreditaciones de calidad vichera a portadores de la tradición. La última acreditación fue otorgada simbólicamente a una mujer adulta mayor. Según el Ministerio, este proceso refuerza la economía local y promueve el mantenimiento de prácticas ancestrales.

Yannai Kadamani Forondona, ministra de las las Culturas, las Artes y los Saberes. Las nuevas disposiciones buscan garantizar la transmisión de conocimientos, la unidad de los territorios y el arraigo identitario, favoreciendo la inclusión social y el desarrollo de las regiones afrocolombianas - crédito Ministerio de las Culturas

También se entregaron certificados de formación en infraestructura especializada a aprendices de la Escuela Taller de Tumaco. Estos aprendieron a crear la sala de exposición “Historias y Memorias del Litoral Pacífico Sur”.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes además informó sobre avances en justicia sanitaria. Esto siguió después de 52 encuentros territoriales de consulta previa y la colaboración con el Invima para regular la producción y comercialización de los derivados del viche.

El plan protege desde la siembra de la caña nativa hasta la espiritualidad del Muntú Bantú. Esta espiritualidad conecta a las comunidades con sus ancestros y el entorno natural. El sistema articula la biodiversidad de la selva, la dinámica de ríos y mares y el conocimiento tradicional que se pasa de generación en generación.

Este reconocimiento refuerza la memoria histórica de las comunidades afrodescendientes, que han luchado durante décadas contra la estigmatización del viche. Los maestros y maestras vicheros consolidan ahora su liderazgo como referentes culturales y económicos del Pacífico colombiano.

Un acto simbólico puso en valor la herencia del viche y la transmisión generacional. Los avances normativos buscan regular la producción y respaldar la autonomía local. La protección colectiva se convierte en ejemplo nacional. - crédito Ministerio de las Culturas

Con la implementación del Plan Especial de Salvaguardia del Paisaje Cultural Vichero, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes promueve un modelo de protección que une identidad, uso sostenible del territorio y refuerzo de la memoria colectiva.

El reconocimiento del Paisaje Cultural Vichero marca un precedente nacional para la protección de expresiones culturales vivas y solidifica la herencia afrocolombiana como un impulso para la inclusión y el desarrollo social.

Así, la institucionalización de este plan representa un compromiso con la diversidad, el respeto al entorno y la valoración de la cultura del Pacífico colombiano como parte esencial del tejido nacional.