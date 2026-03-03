Colombia

Dramática muerte de un bebé de 6 meses: se ahogó tras caer en la alberca de su casa

El hecho generó tristeza en la comunidad y tiene a las autoridades en alerta, por lo que exigieron a los padres y cuidadores extremar la vigilancia infantil en los hogares

El pequeño falleció en medio
El pequeño falleció en medio de lo que sería un aparente descuido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un bebé se ahogó tras caer en una alberca de una casa ubicada en el barrio Galán de Santa Marta (Magdalena) durante la mañana del lunes 2 de marzo de 2026. Pese a que la víctima fue trasladada de urgencia por su madre, con el apoyo de sus vecinos, hasta un centro médico cercano, los médicos confirmaron que los intentos por salvarlo no dieron resultado.

Versiones preliminares indican que el menor de 6 meses de nacido cayó accidentalmente en un depósito de agua que estaba en el patio de su vivienda, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si hubo responsabilidad o negligencia.

De acuerdo con el diario local El Informador, la madre del pequeño notó su ausencia, por lo que empezó a buscarlo por la vivienda y, tras encontrarlo sumergido, pidió ayuda a los vecinos, que no dudaron en reaccionar a los gritos de ayuda de la mujer.

La ciudadanía trasladó rápidamente al
La ciudadanía trasladó rápidamente al menor de edad, aunque llegó a la clínica sin signos vitales - crédito Colprensa

El bebé fue trasladado rápidamente, en taxi, hasta el centro de salud del barrio Bastidas, donde se confirmó su fallecimiento. Luego de que los médicos dieran a conocer detalles de lo sucedido con el niño, se inició una investigación del caso a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que se encargó de adelantar el levantamiento del cuerpo y de su posterior traslado a Medicina Legal para los análisis forenses.

De acuerdo con las primeras informaciones de la Policía Metropolitana y organismos oficiales, el hecho ocurrió mientras la madre dormía junto al niño dentro de la casa. Según relató la mujer, al despertar no vio al menor y, luego de una búsqueda desesperada, lo encontró en la alberca del patio.

La reacción inmediata de la madre fue solicitar apoyo de los vecinos, que la apoyaron para sacar al niño del agua y lo movilizaron rápidamente en un vehículo con la esperanza de que continuara con vida.

Tras llegar a la zona de urgencias del centro asistencial, el personal médico trató de reanimar al bebé. Sin embargo, en ese momento se confirmó que el menor ingresó sin signos vitales y su muerte fue confirmada minutos después, un desenlace que generó tristeza entre la comunidad.

Autoridades piden reforzar la vigilancia
Autoridades piden reforzar la vigilancia y protección infantil en los hogares para evitar accidentes semejantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para aclarar las circunstancias de la tragedia y establecer si existió algún tipo de responsabilidad o descuido, que son las principales hipótesis que se manejan sobre lo ocurrido.

Sin embargo, serán los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) los encargados de confirmar o descartar esta versión tras recibir los análisis forenses correspondientes determinados en la morgue de Medicina Legal, hasta donde fue trasladado el cuerpo del menor de edad.

El accidente recordó la importancia
El accidente recordó la importancia de la prevención y la protección de menores en entornos domésticos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Llamado a la prevención por parte de las autoridades

El hecho causó preocupación entre los habitantes del barrio Galán, que expresaron su sorpresa por lo ocurrido y cuestionaron que este tipo de albercas domésticas no tengan las medidas de protección adecuadas.

Así, las autoridades hicieron un llamado a extremar la vigilancia y la seguridad en los hogares, especialmente donde hay niños pequeños, teniendo en cuenta que en cualquier momento pueden llegar a convertirse en víctimas de un accidente casero, no solo relacionados con ahogamiento, sino con caídas, quemaduras y cortes, por lo que se recomienda tener en cuenta:

  • Supervisión constante: mantener siempre a los niños bajo la vigilancia de un adulto, especialmente en zonas de mayor riesgo como cocina, baño y escaleras.
  • Protección de enchufes: utilizar tapas de seguridad en todos los enchufes eléctricos.
  • Tapar las albercas y mantener los baldes y canecas desocupados para evitar ahogamientos.
  • Almacenamiento seguro: guardar productos de limpieza, medicamentos y objetos punzantes fuera del alcance de los niños, preferentemente en armarios con cerradura.
  • Bloqueo de ventanas y balcones: instalar seguros en ventanas y barandillas para evitar caídas.
  • Mantener objetos pequeños fuera del alcance: retirar monedas, botones, pilas y otros objetos pequeños que puedan causar asfixia.
  • Colocar puertas de seguridad en la parte superior e inferior de las escaleras.
  • Cocina y electrodomésticos: mantener mangos de ollas hacia adentro y alejar los electrodomésticos del borde de las superficies.
  • Cubrir esquinas y bordes: usar protectores en muebles con esquinas afiladas.
  • No dejar nunca a un niño solo en la bañera y utilizar alfombrillas antideslizantes.

