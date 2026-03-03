Murió el hijo de la exgobernadora del Valle Clara Luz Roldán: “Con el alma destrozada”

Jairo Prado falleció en un aparente accidente de tránsito en el Valle - crédito @jairopradoroldan/IG

La exgobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán expresó su dolor tras la repentina muerte de su hijo Jairo Alfonso Prado, ocurrido el viernes 27 de febrero de 2026, en zona rural de Palmira.

En sus redes sociales, la exmandataria departamental compartió por primera vez un mensaje sobre la tragedia familiar, al tiempo que agradeció los mensajes de solidaridad recibidos.

“Con el alma destrozada, quiero agradecerle a cada persona que nos ha acompañado como familia en estos momentos de dolor que no tengo cómo describir… ¿cómo vivir sin mi hijo?”, escribió Roldan en su cuenta de X, acompañada de una fotografía de su hijo en medio de una celebración religiosa.

- crédito @ClaraLuzRoldan/X

La exdirectora de Coldeportes también destacó el valor de las muestras de apoyo por parte de dirigentes políticos y entidades gubernamentales.

“Sus oraciones y cariño me han tocado el alma, porque incluso en los peores momentos, sentí el amor verdadero, y sé que Dios está en los corazones de todos ustedes. Que Dios les multiplique la bondad que me han dado a mí, a mi hija Claudia, y a toda la familia de Jairo”, comentó.

Por último, Clara Luz Roldán pidió oraciones por el descanso de su hijo, quien se desempeñaba como notario municipal en Zarzal desde el 2025. “Que la Paz de nuestro señor Jesucristo, y mamita María, esté con mi querido niño, y con todos ustedes”, concluyó.

Las primeras versiones sobre el fallecimiento de Prado sugieren que se trató de un accidente en su propiedad, y que varios presentes intentaron socorrerlo inmediatamente, aunque el abogado perdió la vida en el lugar de los hechos.

Reportan el fallecimiento del abogado Jairo Prado, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán - crédito @jairopradoroldan/IG

Por el momento, las autoridades no han difundido detalles precisos sobre el incidente, pero confirmaron la apertura de una investigación para esclarecer cómo se produjo la muerte y si existen elementos adicionales que deban analizarse.

El hijo de la exgobernadora es recordado por su círculo cercano por su fe católica y compromiso profesional, según se desprende de las palabras de despedida de Roldán en sus redes.

Solidaridad de dirigentes políticos y colectivos regionales

Luego de conocerse la noticia, referentes políticos y partidos regionales se unieron en manifestaciones de condolencia.

Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle del Cauca y antecesora inmediata de Roldán, transmitió su pésame a través de su cuenta de X. “Hoy mi corazón está contigo @ClaraLuzRoldan. No hay palabras que alcancen para nombrar un dolor tan profundo como la pérdida de un hijo. Jairo deja una huella imborrable; su luz y su recuerdo vivirán siempre en nuestros corazones”, expresó.

El mundo político y social del Valle del Cauca se une para despedir a Jairo Prado, hijo de Clara Luz Roldán - crédito @@DilianFrancisca/IG

El Partido de la U también publicó un mensaje público: “El dolor que embarga a nuestra directora Clara Luz Roldán por la pérdida de su amado hijo Jairo Alfonso es el dolor de toda esta familia política que la quiere, la respeta y la acompaña. Nos unimos solidariamente a ella y a sus seres queridos en este momento de tristeza absoluta”.

Incluso, Roy Barreras, exsenador y hoy candidato presidencial, también utilizó sus plataformas digitales para expresar: “Inmenso dolor por la muerte de Jairo Roldán. Toda mi solidaridad a Clara Luz Roldán y toda su familia. No imagino dolor más grande que perder a un hijo. Toda mi fortaleza y oración está con ustedes”.

El concejal Roberto Ortiz también manifestó su apoyo a la familia: “Estimada Clara Luz, en esta noche de dolor profundo, te abrazo con el alma entera, entre lágrimas y plegarias. Jairo, luz de bondad y sonrisa eterna, dejó huellas imborrables en tantos corazones”, sumando mensajes de fe y fortaleza.

Clara Luz Roldán recibe un emotivo abrazo de solidaridad tras la inesperada muerte de su hijo Jairo Prado - crédito @jairopradoroldan/IG

Mientras tanto, la expectativa crece en torno a la posibilidad de que se organice una despedida pública en honor a Prado, con la presencia de diversas figuras políticas del departamento.

El ambiente de consternación persiste en Valle del Cauca mientras se aguardan novedades de la investigación oficial, que busca precisar el origen y circunstancias exactas del fallecimiento de Jairo Prado, cuya figura deja un vacío profundo entre familiares y sectores jurídicos y políticos de la región.