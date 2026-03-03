Colombia

Cantante vallenato conocido como Diomedito quedó en libertad tras pagar condena por narcotráfico

El famoso cumplió la pena tras ser vinculado a una estructura criminal que fue desmantelada en La Guajira

La noticia fue ampliamente celebrada por los fanáticos del género en Colombia y el mundo - crédito Checho Díaz Vallenato Online / Facebook

Durante la jornada del 2 de marzo de 2026 se confirmó que el cantante vallenato Enaldo Barrera, conocido artísticamente como Diomedito, recuperó la libertad condicional tras pasar cerca de 2 años en prisión por cargos vinculados con narcotráfico, luego de haber sido arrestado en julio de 2023 en medio de una operación que fue desarrollada en La Guajira.

La sorpresa de sus seguidores va más allá del avance en su proceso judicial, pues se convierte en el regreso de un intérprete que conserva un fuerte reconocimiento en la música vallenata a nivel nacional e internacional, generando expectativas sobre su retorno a los escenarios.

El arresto de Enaldo Barrera formó parte de una operación contra una red ligada al cartel de Sinaloa

El 12 de julio de 2023, Barrera Hernández fue uno de los 18 detenidos durante la operación policial denominada Nuevo Horizonte, que se llevó a cabo en el departamento de La Guajira.

En esa intervención también fue capturado Edicto Segundo Castañeda, alias El Cóndor, considerado por las autoridades como cabecilla de la organización y con presuntos vínculos directos con el cartel de Sinaloa de México. Además de ser conocido por su relación con el narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán.

El cantante tuvo problemas con la justicia en repetidas oportunidades - crédito Colprensa

Según información revelada por la Policía, los nexos de la red criminal bajo mando de alias El Cóndor habrían permitido el envío de más de 90 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Las investigaciones ubicaron a Enaldo Barrera como una de las personas vinculadas con la estructura de ese grupo ilegal. Tras su captura, el cantante fue remitido a la Cárcel de Girardot en Cundinamarca.

Sin embargo, este no fue el único proceso que tenía en su contra, pues el historial judicial de Barrera incluye un episodio anterior en el extranjero. El 20 de noviembre de 2001, durante un viaje a Estados Unidos donde pretendía promocionar su álbum Por quererte tanto, fue sorprendido con drogas en su equipaje. Tras su detención, cumplió una pena de 10 años de prisión en Estados Unidos y regresó a Colombia en marzo de 2012.

Al reincorporarse al país, Barrera retomó su carrera musical y asumió un rol destacado en la bionovela del Canal RCN dedicada a Diomedes Díaz, titulada El Cacique de La Junta. La producción inició grabaciones en junio de 2014 y fue emitida en 2015, en la que Barrera participó en la composición de las canciones interpretadas en la serie protagonizada por Orlando Liñán.

Diomedes, el Cacique de La Junta: la serie que impulsó la carrera de Orlando Liñán - crédito Canal RCN / Instagram

La reacción del público por la liberación del artista

La noticia de su liberación generó respuestas inmediatas entre familiares, amigos y seguidores, que le dieron la bienvenida recordando su música. A través de las redes sociales, sus admiradores destacaron la voz particular de Barrera, su cercanía al tono de Diomedes Díaz y su aporte al folclore vallenato.

Entre los comentarios publicados, se leen algunos como: “Un talento como ese no se puede perder entre rejas. Enaldo es uno de los cantantes más especiales del vallenato, no solo por su voz que se asemeja en tonalidad con Diomedes, sino también por cada una de las canciones, en donde le pone su sello lleno de sentimiento” y “Las composiciones en sus canciones son extraordinarias tales como Bendita juventud y Si no peleamos. Y más aún en estos tiempos de decadencia por la cual está atravesando el vallenato”.

Las autoridades continúan dando golpes a los grupos criminales que afectan al país - crédito @sspsinaloa1 / X

La carrera del artista incluye altibajos, debido a los problemas legales que tuvo que enfrentar, pero su regreso bajo libertad condicional reaviva el interés de sus seguidores en su trayectoria al ser uno de los referentes culturales de la música colombiana.

