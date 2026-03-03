Así se vio el eclipse total de Luna, conocido como ‘luna de sangre’, en Colombia

Así se vio la luna de sangre desde Palomino en la Guajira - crédito David Esteban Ramos - @esteban_ramos_r / Instagram

Durante la madrugada del 3 de marzo, Colombia fue escenario de un fenómeno astronómico especial: un eclipse lunar total, popularmente llamado ‘luna de sangre’.

Aunque a nivel global el evento alcanzó la totalidad, en territorio colombiano solo fue posible observar la fase parcial, pues la Luna se ocultó antes de ingresar completamente en la sombra terrestre.

Desde las 3:44 a. m. comenzó el oscurecimiento sutil, pasando a la fase parcial a las 4:50 a. m., cuando la sombra de la Tierra inició su avance sobre la superficie lunar.

El mejor momento para la observación se registró entre las 5:57 y las 6:04 a. m., antes de que la Luna desapareciera en el horizonte. No fue necesario utilizar telescopios o binoculares para disfrutar del espectáculo, aunque en varias ciudades la nubosidad y la neblina dificultaron la visibilidad.

El fenómeno recibe el nombre de ‘luna de sangre’ por el color rojizo que adquiere el satélite durante la fase total. Según la Nasa, este tono se debe a que la atmósfera terrestre filtra y dispersa la luz solar, dejando pasar principalmente las longitudes de onda rojas, un efecto similar al de los atardeceres.