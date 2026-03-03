Armando Benedetti respondió a las críticas de Sergio Fajardo y defendió su gestión en el Gobierno Petro: “Deje de excusar sus limitaciones”

Armando Benedetti contestó a las críticas que hizo Sergio Fajardo en su contra - crédito Adrián Escandar y Miguel Gutiérrez/EFE

El debate político en Colombia sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y candidato presidencial, quien en entrevista con De Frente rechazó de manera enfática cualquier posibilidad de asociarse con figuras como el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El dirigente afirmó que no contempla la presencia de Benedetti en su vida política, ni en el pasado ni en el futuro, al tiempo que cuestionó los métodos y las alianzas que han caracterizado a la política reciente en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según lo recogido por el medio citado, Fajardo sostuvo: “En mi vida no ha habido, no hay ni habrá Benedettis”. El exgobernador remarcó que sumar a personajes de ese perfil para acceder al poder iría en contra de los principios que defiende junto a un sector importante del electorado.

“¿Me consigo un Benedetti para ganar y llegar al poder? Eso sería una contradicción con lo que muchas personas representamos y por eso estamos luchando”, expresó.

Sergio Fajardo descartó alianzas políticas polémicas y criticó el papel de Armando Benedetti en el Gobierno - crédito @sergio_fajardo/X

Fajardo puso en duda la normalización de prácticas políticas relacionadas con figuras polémicas, al preguntar: “¿Por qué tiene que ser la política tener un señor Benedetti? El señor está grabado”.

El exalcalde de Medellín subrayó que solo se refiere a hechos comprobables y evitó especular sobre aspectos personales, centrándose en las grabaciones que involucran a Benedetti: “Yo nunca, yo solo hablo de lo que está ahí. Yo no me meto si qué hace con la señora o cuántas señoras ha tenido, yo no me meto en nada de eso”.

En la entrevista incluyó referencias a declaraciones públicas de Benedetti, quien habría admitido acciones impropias relacionadas con campañas políticas y cargos diplomáticos.

Fajardo recordó: “Ese señor está grabado diciendo que si él habla, todo esto vuela. Ustedes ya saben a dónde. Dijo la plata que consiguió y todo eso”.

El exgobernador mencionó además que Benedetti habría admitido trampas durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, lo que derivó en su designación como embajador en Venezuela y, posteriormente, en Italia.

Sergio Fajardo lanzó varias pullas al ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito Colprensa

“El señor dijo que habían hecho trampa para llegar y entonces lo nombraron embajador en Venezuela, se aburrió, lo pasaron para Italia, se aburrió y es el ministro del Interior”, relató Fajardo.

Fajardo planteó interrogantes sobre la continuidad de Benedetti en posiciones clave del Estado y cuestionó si esa forma de gobernar es la que aspira la ciudadanía. “¿Usted cree que esa es una forma de gobernar? Yo no”, afirmó.

El dirigente rechazó la idea de que su postura implique una actitud de superioridad moral, aunque defendió su negativa a aceptar figuras como Benedetti en su proyecto político: “No, pero yo para no ser superior moralmente, tengo que aceptar que el señor Armando Benedetti es una expresión de la política con la que yo quiero trabajar”.

Durante la charla, Fajardo también se refirió al exfiscal Eduardo Montealegre, quien habría escrito a Benedetti para acusarlo de corrupción, así como al entonces senador y actual candidato presidencial Roy Barreras, quien restó importancia a las acusaciones con una frase que se volvió viral: “No hay nada que un buen café no pueda arreglar”. Fajardo preguntó: “¿Ustedes creen que esa es la Colombia que queremos? ¿Esa es? ¿Estoy loco yo?”.

Armando Benedetti contestó a los señalamientos de Sergio Fajardo con una metáfora y rechazó cualquier vínculo con estructuras criminales - crédito @AABenedetti/X

La respuesta de Armando Benedetti no se hizo esperar y fue difundida en redes sociales. El actual ministro del Interior ironizó sobre las palabras de Fajardo y defendió su gestión junto al presidente Gustavo Petro, al asegurar: “Jajajajajajaj Mientras Petro lleva el 50% de favorabilidad con Benedetti, DE OTROS se saben cómo empiezan y cómo terminan en la campañas”.

Benedetti utilizó una metáfora para descalificar a Fajardo: “Deje de excusar sus limitaciones, usted es como el pitillo: plástico por fuera, vacío por dentro”.

En referencia a cuestionamientos sobre alianzas pasadas, Benedetti puntualizó: “Ningún Benedetti se aliaría con Don Berna y la Oficina de Envigado”.

El cruce de declaraciones entre Fajardo y Benedetti, refleja la tensión en el panorama político nacional y la persistente discusión sobre la ética en la función pública.