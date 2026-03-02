¿Qué es Movilidad a un clic y cómo funciona para verificar taxis y taxistas en Bogotá?: así puede evitar ser víctima del ‘paseo millonario’

Movilidad a un Clic fortalece los mecanismos de control y prevención ante el aumento de delitos como el paseo millonario en la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad presentó una nueva opción de la plataforma Movilidad a un Clic, un aplicativo web diseñado para mejorar la seguridad y la calidad del servicio de taxi en Bogotá.

Esta herramienta digital, anunciada por la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, durante la entrega de detalles sobre nuevas medidas de control, permite a cualquier ciudadano verificar en tiempo real la legalidad de los taxis y la habilitación de sus conductores antes de abordar un vehículo en la ciudad.

La plataforma responde a la necesidad de robustecer los mecanismos de control y prevención tras el incremento de delitos contra usuarios de taxi, especialmente el denominado paseo millonario. A partir de 2025, este delito se tipifica como secuestro extorsivo, lo que implica sanciones más severas y una estrategia de combate más contundente por parte de las autoridades distritales.

Desde el 2025 el paseo millonario en Bogotá es tipificado como secuestro extorsivo, lo que conlleva sanciones más severas para los responsables - crédito Colprensa

Según Díaz, “seguimos fortaleciendo la calidad en la prestación del servicio de taxi” y se busca que los ciudadanos tengan herramientas simples y ágiles para confirmar que el vehículo cumple con todos los requisitos legales.

El funcionamiento de Movilidad a un Clic es sencillo y accesible. Cualquier usuario puede ingresar al portal oficial de la Secretaría de Movilidad y seleccionar la opción de verificación de taxis. Allí, basta con digitar la placa del vehículo o el número de la tarjeta de control del conductor y, en cuestión de segundos, el sistema arroja información sobre la habilitación del taxi, la vigencia de sus documentos, la empresa a la que pertenece y el nombre del conductor autorizado. Este proceso, que requiere solo una conexión estable a Internet, se realiza de manera inmediata, facilitando una consulta frecuente y sin complicaciones.

Además, Díaz anunció que en los próximos meses se incorporará un nuevo mecanismo de verificación a través de códigos QR. Cada taxi contará con un código visible que los pasajeros podrán escanear con sus dispositivos móviles. Al hacerlo, podrán consultar la información del vehículo y del conductor, confirmar que el servicio está habilitado y acceder a canales oficiales para reportar irregularidades o realizar solicitudes ante la entidad.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá lanzó la herramienta digital Movilidad a un Clic para mejorar la seguridad en el servicio de taxi - crédito Secretaría de Movilidad

Más funciones de la plataforma Movilidad a un Clic

La plataforma Movilidad a un Clic no solo permite la verificación de taxis, sino que integra múltiples funciones orientadas a la seguridad y la gestión ciudadana. Los usuarios pueden consultar si un vehículo ha sido inmovilizado por la autoridad de tránsito, acceder a información sobre comparendos y multas a través del sistema Fénix, o comprobar si un automóvil figura entre los exceptuados de la medida de pico y placa.

Además, quienes hayan sido víctimas de siniestros viales o tengan familiares afectados pueden acceder gratuitamente a servicios de orientación jurídica, social y psicológica ofrecidos por la secretaría.

Las opciones de la plataforma también incluyen el acceso al pico y placa solidario, la gestión de trámites a través de la Ventanilla Única de Servicios y la posibilidad de agendar citas con la entidad de movilidad. Esta integración de servicios busca simplificar los procesos administrativos y brindar acompañamiento efectivo a la ciudadanía en diferentes situaciones asociadas al tránsito y el transporte.

El sistema de verificación de taxis mediante Movilidad a un Clic requiere solo la placa o el número de la tarjeta de control para comprobar la vigencia y empresa - crédito Secretaría de Movilidad

Durante la presentación, Díaz reiteró que la implementación de Movilidad a un Clic se integra a la estrategia de seguridad impulsada junto al alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Seguridad, César Restrepo.

El objetivo central es mitigar los delitos en el sector transporte, ofrecer mayor tranquilidad a quienes utilizan el taxi y consolidar una movilidad más transparente y eficiente. La plataforma, disponible para todos los ciudadanos, representa una apuesta por la innovación tecnológica y el fortalecimiento institucional en el control del servicio público individual.