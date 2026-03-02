Colombia

¿Qué es Movilidad a un clic y cómo funciona para verificar taxis y taxistas en Bogotá?: así puede evitar ser víctima del ‘paseo millonario’

Una herramienta tecnológica busca responder al aumento de incidentes en el sector, permitiendo validar datos de los automóviles y choferes antes de utilizar el servicio y ofreciendo canales de reporte para los ciudadanos

La Secretaría Distrital de Movilidad presentó una nueva opción de la plataforma Movilidad a un Clic, un aplicativo web diseñado para mejorar la seguridad y la calidad del servicio de taxi en Bogotá.

Esta herramienta digital, anunciada por la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, durante la entrega de detalles sobre nuevas medidas de control, permite a cualquier ciudadano verificar en tiempo real la legalidad de los taxis y la habilitación de sus conductores antes de abordar un vehículo en la ciudad.

La plataforma responde a la necesidad de robustecer los mecanismos de control y prevención tras el incremento de delitos contra usuarios de taxi, especialmente el denominado paseo millonario. A partir de 2025, este delito se tipifica como secuestro extorsivo, lo que implica sanciones más severas y una estrategia de combate más contundente por parte de las autoridades distritales.

Según Díaz, “seguimos fortaleciendo la calidad en la prestación del servicio de taxi” y se busca que los ciudadanos tengan herramientas simples y ágiles para confirmar que el vehículo cumple con todos los requisitos legales.

El funcionamiento de Movilidad a un Clic es sencillo y accesible. Cualquier usuario puede ingresar al portal oficial de la Secretaría de Movilidad y seleccionar la opción de verificación de taxis. Allí, basta con digitar la placa del vehículo o el número de la tarjeta de control del conductor y, en cuestión de segundos, el sistema arroja información sobre la habilitación del taxi, la vigencia de sus documentos, la empresa a la que pertenece y el nombre del conductor autorizado. Este proceso, que requiere solo una conexión estable a Internet, se realiza de manera inmediata, facilitando una consulta frecuente y sin complicaciones.

Además, Díaz anunció que en los próximos meses se incorporará un nuevo mecanismo de verificación a través de códigos QR. Cada taxi contará con un código visible que los pasajeros podrán escanear con sus dispositivos móviles. Al hacerlo, podrán consultar la información del vehículo y del conductor, confirmar que el servicio está habilitado y acceder a canales oficiales para reportar irregularidades o realizar solicitudes ante la entidad.

Más funciones de la plataforma Movilidad a un Clic

La plataforma Movilidad a un Clic no solo permite la verificación de taxis, sino que integra múltiples funciones orientadas a la seguridad y la gestión ciudadana. Los usuarios pueden consultar si un vehículo ha sido inmovilizado por la autoridad de tránsito, acceder a información sobre comparendos y multas a través del sistema Fénix, o comprobar si un automóvil figura entre los exceptuados de la medida de pico y placa.

Además, quienes hayan sido víctimas de siniestros viales o tengan familiares afectados pueden acceder gratuitamente a servicios de orientación jurídica, social y psicológica ofrecidos por la secretaría.

Las opciones de la plataforma también incluyen el acceso al pico y placa solidario, la gestión de trámites a través de la Ventanilla Única de Servicios y la posibilidad de agendar citas con la entidad de movilidad. Esta integración de servicios busca simplificar los procesos administrativos y brindar acompañamiento efectivo a la ciudadanía en diferentes situaciones asociadas al tránsito y el transporte.

Durante la presentación, Díaz reiteró que la implementación de Movilidad a un Clic se integra a la estrategia de seguridad impulsada junto al alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Seguridad, César Restrepo.

El objetivo central es mitigar los delitos en el sector transporte, ofrecer mayor tranquilidad a quienes utilizan el taxi y consolidar una movilidad más transparente y eficiente. La plataforma, disponible para todos los ciudadanos, representa una apuesta por la innovación tecnológica y el fortalecimiento institucional en el control del servicio público individual.

