Perro con fracturas fue abandonado dentro de bolsas y costales: pretendían que muriera asfixiado

La Policía adelanta una investigación para encontrar a los responsables de este nuevo caso de maltrato animal que fue rechazado en el país

El animalito fue lanzado a un terreno lleno de basura, pero los vecinos lo escucharon llorar y decidieron rescatarlo - crédito lasnoticias.col / Facebook

Un perro de aproximadamente un año, identificado por la comunidad como Beethoven, fue hallado gravemente lesionado y abandonado dentro de un costal y una bolsa de basura en la calle 53 con carrera 9B del barrio Los Continentes, en Barranquilla.

Este caso desató una ola de indignación local y revive el debate sobre el maltrato animal y la tenencia responsable de mascotas en la ciudad. Ante el llamado desesperado de la comunidad, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Vecinos del sector Torres de la Macarena narraron que el animal fue descubierto por un ciudadano que, al escuchar llanto proveniente de una bolsa de basura negra y un costal en medio de residuos que serían recolectados por el camión dispuesto para este fin, se dispuso a revisar su contenido.

Según relataron testigos, el hombre llegó a temer que se tratara de un bebé abandonado, pero al abrir el saco, encontró a Beethoven en estado de extrema vulnerabilidad. El animal presentaba fracturas en sus extremidades inferiores, así como signos evidentes de desnutrición y hambre, por lo que se presume que llevaba días sin recibir cuidados.

El animal se encuentra bajo
El animal se encuentra bajo observación de especialistas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El canino fue puesto bajo la custodia de la Alcaldía de Barranquilla, que activó de manera inmediata la ruta de atención correspondiente y realizó el traslado del animal a un centro asistencial veterinario en el corregimiento de Juan Mina.

Los profesionales médicos del Centro de Bienestar Animal (CBA) de la Alcaldía atendieron a Beethoven y confirmaron que se le deben realizar imágenes diagnósticas avanzadas y determinar qué procedimientos necesita el perro para sobrevivir.

La escena generó sorpresa entre aquellos que presenciaron el operativo de rescate. Varios vecinos del sector calificaron como desgarrador el estado de Beethoven y mostraron su solidaridad participando en las labores iniciales de auxilio. Sin embargo, ahora se deben pagar costosos exámenes para garantizar su bienestar.

El caso de maltrato sufrido por el animal llevó a que los habitantes del sector hicieran un enfático llamado a las autoridades, con el fin de exigir mayor vigilancia y castigo contra aquellos que incurren en actos de crueldad hacia los animales.

Del mismo modo, la Alcaldía de Barranquilla reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de maltrato animal y fortalecer la tenencia responsable en los hogares. En el transcurso de la investigación, las autoridades locales trabajan para obtener pistas que permitan identificar a los responsables del abandono y las agresiones sufridas por el animal, por lo que también se pidió apoyo de la comunidad para encontrar a los delincuentes que se atrevieron a abandonar al perro.

Las autoridades piden denunciar cualquier
Las autoridades piden denunciar cualquier forma de maltrato - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El estado de Beethoven

A pesar de la atención emergente recibida, el pronóstico para Beethoven permanece reservado. Los veterinarios apuntan que las fracturas no le permitían caminar, por lo que se encuentra a la espera de estudios especializados para determinar el grado de daño en la médula espinal, lo que será clave para definir su tratamiento futuro.

El caso de Beethoven, rescatado horas antes de que los residuos fuesen retirados por el camión recolector, se convirtió en un ejemplo de la crueldad de los casos de maltrato animal.

Se espera que el animal
Se espera que el animal pueda encontrar una familia que le brinde mucho cariño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por ahora, las autoridades continúan con la investigación, mientras que Beethoven permanece bajo observación médica y cuidados especializados, esperando la realización de los exámenes necesarios para su recuperación y la comunidad pide que se agoten todas las posibilidades para su rescate y posterior acogida en un lugar donde se le puedan brindar todas las comodidades, además de una vida digna tras pasar por este brutal ataque que lo dejó sin movilidad en sus patas traseras.

